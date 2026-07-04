Botir Qodirovning “Bidish-bidish” nomli qisqa taronasi tarmoqlarni qizdirmoqda! (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Botir Qodirovning "Bidish-bidish" nomli yangi qo‘shig‘idan qisqa lavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Qo‘shiqning nomi va parchasi tinglovchilar orasida qiziqish uyg‘otdi.
Xonanda premera sanasini ham ochiqladi. Uning ma’lum qilishicha, tarona 10 iyul kuni to‘liq holda taqdim etiladi.
Lavha e’lon qilinganidan keyin muxlislar ijobiy fikrlar qoldirib, qo‘shiqning to‘liq versiyasini kutayotganini bildirgan. Taronaning qisqa qismiyoq tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi.
Premeraga qadar qo‘shiqdan yana qo‘shimcha parchalar berilishi yoki berilmasligi hozircha ma’lum emas.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…