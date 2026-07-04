Kolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldi
Kolumbiya terma jamoasi jahon chempionati pley-off bosqichini g‘alaba bilan boshladi. Biroq Ganaga qarshi uchrashuvning ilk daqiqalarida asosiy hujumchilardan biri Jon Kordobaning jarohat olishi jamoa uchun jiddiy yo‘qotish bo‘lishi mumkin.
Kordoba o‘yinni erta yakunladi
«Krasnodar» klubi va Kolumbiya terma jamoasi markaziy hujumchisi Jon Kordoba uchrashuv boshidayoq oyog‘idan jarohat oldi.
Futbolchi bahsni davom ettira olmadi va majburiy tarzda maydonni tark etdi. Uning o‘rniga Luis Suares o‘yinga qo‘shildi.
Tibbiy tekshiruv natijasi ma’lum bo‘ldi
O‘yindan so‘ng o‘tkazilgan tibbiy ko‘rik Kordobada sonning orqa qismi mushaklarida jarohat borligini ko‘rsatdi.
Hozircha hujumchining qancha vaqtga safdan chiqqanligi va keyingi o‘yinda qatnashish-qatnashmasligi ma’lum emas.
Bu holat pley-offning hal qiluvchi bosqichlari oldidan Kolumbiya murabbiylar shtabi uchun jiddiy tashvishga aylanishi mumkin.
Arias Kolumbiyaga g‘alaba keltirdi
Asosiy hujumchining erta jarohat olishiga qaramay, Kolumbiya terma jamoasi Gana ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Uchrashuvdagi yagona va hal qiluvchi golni Jon Arias kiritdi. Shu tariqa kolumbiyaliklar minimal hisobda zafar quchib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Keyingi raqib — Shveysariya
Jahon chempionati 1/8 finalida Kolumbiya terma jamoasi Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv kelasi hafta bo‘lib o‘tadi. Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — Jon Kordoba ushbu muhim bahsgacha tiklana oladimi?
Sizningcha, Kordoba maydonga tushmasa, Luis Suares uni munosib almashtira oladimi?
…