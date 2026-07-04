Kolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldi

·76·Sport
Kolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldi

Kolumbiya terma jamoasi jahon chempionati pley-off bosqichini g‘alaba bilan boshladi. Biroq Ganaga qarshi uchrashuvning ilk daqiqalarida asosiy hujumchilardan biri Jon Kordobaning jarohat olishi jamoa uchun jiddiy yo‘qotish bo‘lishi mumkin.

Kordoba o‘yinni erta yakunladi

«Krasnodar» klubi va Kolumbiya terma jamoasi markaziy hujumchisi Jon Kordoba uchrashuv boshidayoq oyog‘idan jarohat oldi.

Futbolchi bahsni davom ettira olmadi va majburiy tarzda maydonni tark etdi. Uning o‘rniga Luis Suares o‘yinga qo‘shildi.

Tibbiy tekshiruv natijasi ma’lum bo‘ldi

O‘yindan so‘ng o‘tkazilgan tibbiy ko‘rik Kordobada sonning orqa qismi mushaklarida jarohat borligini ko‘rsatdi.

Hozircha hujumchining qancha vaqtga safdan chiqqanligi va keyingi o‘yinda qatnashish-qatnashmasligi ma’lum emas.

Bu holat pley-offning hal qiluvchi bosqichlari oldidan Kolumbiya murabbiylar shtabi uchun jiddiy tashvishga aylanishi mumkin.

Arias Kolumbiyaga g‘alaba keltirdi

Asosiy hujumchining erta jarohat olishiga qaramay, Kolumbiya terma jamoasi Gana ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Uchrashuvdagi yagona va hal qiluvchi golni Jon Arias kiritdi. Shu tariqa kolumbiyaliklar minimal hisobda zafar quchib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Keyingi raqib — Shveysariya

Jahon chempionati 1/8 finalida Kolumbiya terma jamoasi Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv kelasi hafta bo‘lib o‘tadi. Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — Jon Kordoba ushbu muhim bahsgacha tiklana oladimi?

Sizningcha, Kordoba maydonga tushmasa, Luis Suares uni munosib almashtira oladimi?

KolumbiyaJon KordobaGanaLuis SuarezSuvissariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvArsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvBugun, 12:10Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Bugun, 11:57Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Bugun, 11:55Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiRadimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiBugun, 11:16Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Bugun, 11:14Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiMisr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiBugun, 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi