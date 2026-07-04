Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdi
Sobiq «Zenit» futbolchisi va hozirda mutaxassis sifatida faoliyat yuritayotgan Vladislav Radimov 2026 yilgi jahon chempionatida Muhammad Salohning o‘yiniga baho berdi. U misrlik yulduzning mahoratini e’tirof etdi, ammo pley-offning hal qiluvchi uchrashuvlari oldidan uning jismoniy tayyorgarligi bo‘yicha savollar borligini yashirmadi.
«Saloh — yuqori toifali futbolchi»
Radimovning fikricha, Muhammad Saloh jahon chempionati pley-off bosqichida yuqori darajada harakat qila oladigan hujumchi bo‘lib qolmoqda.
Shu bilan birga, mutaxassis keyingi bosqichlarda o‘yin sur’ati va raqobat yanada kuchayishini ta’kidladi.
«Saloh — jahon chempionati pley-offi talablariga javob bera oladigan yuqori toifali futbolchi. Lekin uning hozirgi holati yuzasidan shubhalar bor», — dedi Radimov.
Jismoniy tayyorgarlik hal qiluvchi bo‘lishi mumkin
Sobiq futbolchining ta’kidlashicha, pley-offda faqat texnika va tajribaning o‘zi yetarli bo‘lmaydi. Yuqori sur’atdagi o‘yinlarda futbolchilarning jismoniy holati ham katta ahamiyat kasb etadi.
Radimov Saloh hozircha o‘zining eng yuqori sport formasida emasligini qayd etdi.
«Keyingi bosqichlarda o‘yin sur’ati yanada oshadi. Jismoniy tayyorgarlik juda muhim bo‘ladi, Saloh esa hozircha eng yuqori darajada emas», — dedi u «Match TV» efirida.
Oldinda Argentinaga qarshi katta sinov
Misr terma jamoasi jahon chempionati 1/8 finalida Argentina milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 7 iyul, seshanba kuni bo‘lib o‘tadi. Bu bahsda Misrning asosiy umidlaridan biri aynan Muhammad Saloh bo‘ladi.
Saloh jamoasini keyingi bosqichga olib chiqa oladimi?
Argentinaga qarshi o‘yin misrlik hujumchining haqiqiy imkoniyatlarini ko‘rsatib berishi mumkin. Saloh o‘zining eng yaxshi futbolini namoyish etsa, Misr raqibiga jiddiy muammolar tug‘dirishi ehtimoldan xoli emas.
Sizningcha, Saloh Argentinaga qarshi o‘yinda hal qiluvchi qahramonga aylana oladimi?
…