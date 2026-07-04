Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdi

·39·Sport
Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdi

Sobiq «Zenit» futbolchisi va hozirda mutaxassis sifatida faoliyat yuritayotgan Vladislav Radimov 2026 yilgi jahon chempionatida Muhammad Salohning o‘yiniga baho berdi. U misrlik yulduzning mahoratini e’tirof etdi, ammo pley-offning hal qiluvchi uchrashuvlari oldidan uning jismoniy tayyorgarligi bo‘yicha savollar borligini yashirmadi.

«Saloh — yuqori toifali futbolchi»

Radimovning fikricha, Muhammad Saloh jahon chempionati pley-off bosqichida yuqori darajada harakat qila oladigan hujumchi bo‘lib qolmoqda.

Shu bilan birga, mutaxassis keyingi bosqichlarda o‘yin sur’ati va raqobat yanada kuchayishini ta’kidladi.

«Saloh — jahon chempionati pley-offi talablariga javob bera oladigan yuqori toifali futbolchi. Lekin uning hozirgi holati yuzasidan shubhalar bor», — dedi Radimov.

Jismoniy tayyorgarlik hal qiluvchi bo‘lishi mumkin

Sobiq futbolchining ta’kidlashicha, pley-offda faqat texnika va tajribaning o‘zi yetarli bo‘lmaydi. Yuqori sur’atdagi o‘yinlarda futbolchilarning jismoniy holati ham katta ahamiyat kasb etadi.

Radimov Saloh hozircha o‘zining eng yuqori sport formasida emasligini qayd etdi.

«Keyingi bosqichlarda o‘yin sur’ati yanada oshadi. Jismoniy tayyorgarlik juda muhim bo‘ladi, Saloh esa hozircha eng yuqori darajada emas», — dedi u «Match TV» efirida.

Oldinda Argentinaga qarshi katta sinov

Misr terma jamoasi jahon chempionati 1/8 finalida Argentina milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv 7 iyul, seshanba kuni bo‘lib o‘tadi. Bu bahsda Misrning asosiy umidlaridan biri aynan Muhammad Saloh bo‘ladi.

Saloh jamoasini keyingi bosqichga olib chiqa oladimi?

Argentinaga qarshi o‘yin misrlik hujumchining haqiqiy imkoniyatlarini ko‘rsatib berishi mumkin. Saloh o‘zining eng yaxshi futbolini namoyish etsa, Misr raqibiga jiddiy muammolar tug‘dirishi ehtimoldan xoli emas.

Sizningcha, Saloh Argentinaga qarshi o‘yinda hal qiluvchi qahramonga aylana oladimi?

Vladislav RadimovMohamed SalahEgyptArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvArsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvBugun, 12:10Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Bugun, 11:57Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Bugun, 11:55Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Bugun, 11:14Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiMisr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiBugun, 11:10Kolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiKolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi