Turkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdi

·34·Dunyo
Turkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdi

Turkiyalik ultra marafon suzuvchisi Aysu Turko‘g‘li dunyodagi eng xavfli ochiq suv yo‘nalishlaridan biri hisoblangan Yaponiyadagi Tsugaru bo‘g‘ozini tanaffussiz suzib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.

Mazkur bo‘g‘oz kuchli oqimlari, sovuq suvlari va akulalar uchrashi bilan mashhur. Sportchi bosib o‘tgan masofa uzunligi qariyb 36 ta Burj Xalifa binosini ketma-ket joylashtirgandagi masofaga teng ekani aytilmoqda.

Musobaqa qoidalariga ko‘ra, suzuvchi yo‘l davomida hech narsaga suyanishi, dam olishi yoki kuzatuvchi kemadan yordam olishi qat’iyan taqiqlanadi. Hatto qisqa muddatli tanaffus ham natijaning bekor qilinishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Sinov davomida Aysu nafaqat kuchli to‘lqinlar va sovuq suv, balki uzoq vaqt davom etadigan ochlik hamda jismoniy charchoqni yengib o‘tishga majbur bo‘lgan. Shunga qaramay, u marraga muvaffaqiyatli yetib borib, yana bir tarixiy natijaga erishdi.

Aysu TurkogluYaponiyaTsugaruBurj Khalifa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiMeksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiBugun, 15:58Hindistonda gaz ortilgan tanker portlab ketdiHindistonda gaz ortilgan tanker portlab ketdiBugun, 15:52Yo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiYo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiBugun, 15:45Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!Bugun, 15:34Turkiyada kichkina bola balkon tashqarisida osilib qoldiTurkiyada kichkina bola balkon tashqarisida osilib qoldiBugun, 15:30JSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildiJSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildiBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi