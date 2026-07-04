Sergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladi

·18·Jamiyat
Sergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladi

Sergeli tumanida o‘quvchilar uchun yangi tipdagi maktablar qurish, sun’iy ko‘llar barpo etish va kanallar bo‘yida zamonaviy sayilgohlar tashkil qilish rejalashtirilmoqda. Bu loyihalar maktablardagi yuqori yuklamani kamaytirish va aholi uchun qulay, salqin hamda yashil muhit yaratishga qaratilgan.

Maktablar quvvatidan ikki karra ortiq ishlamoqda

Ayni paytda Sergelidagi ayrim maktablarda o‘quvchilar soni muassasa quvvatidan 1,5–2 barobar ko‘p.

Ushbu muammoni hal qilish maqsadida o‘quvchi o‘rinlari sonini ikki karra oshirish imkonini beradigan yangi tipdagi maktablar qurish taklif etilmoqda.

Yangi loyihaga ko‘ra:

  • sport zali yerto‘lada joylashadi;

  • oshxona va ustaxona pastki qavatdan o‘rin oladi;

  • yuqori qavatlar to‘liq sinf xonalari uchun ajratiladi.

Bu yondashuv cheklangan hududdan samarali foydalanish va bir maktabda ko‘proq bolaning ta’lim olishiga sharoit yaratadi.

«Poytaxt tajribasi» yaratiladi

Joriy yil Toshkent shahrining har bir tumanida bittadan maktab va maktabgacha ta’lim tashkilotida yangi yondashuvni sinovdan o‘tkazish topshirildi.

Natijalar asosida zamonaviy ta’lim muassasalarini qurish bo‘yicha «poytaxt tajribasi» shakllantiriladi.

Sergelida uchta sun’iy ko‘l barpo etiladi

Toshkentda aholi va sayyohlar uchun salqin mikroiqlim yaratish maqsadida jami 12 ta sun’iy ko‘l tashkil etish ishlari boshlanmoqda.

Ulardan uchtasi Sergeli tumanidagi:

Ushbu ko‘llarning umumiy maydoni 22 gektarni tashkil qiladi.

Ko‘llar nafaqat poytaxt iqlimini mo‘tadillashtirish, balki aholining piyoda sayr qilishi va hordiq chiqarishi uchun zamonaviy maskanlarga aylantirilishi belgilandi.

«Jo‘n» kanali bo‘yida sayilgoh ochiladi

Hozirda «Jo‘n» kanalining Sergeli va Yangihayot tumanlaridan o‘tuvchi 5 kilometr qismida betonlashtirish ishlari boshlangan.

Ikki tuman hokimlariga yil yakuniga qadar kanal bo‘yida:

  • zamonaviy sayilgoh;

  • aholi uchun salomatlik yo‘lagi;

  • dam olish hududlarini tashkil etish topshirildi.

Chirchiq daryosi bo‘yida «yashil belbog‘» yaratiladi

Chirchiq daryosining Toshkent hududidan o‘tuvchi 16 kilometr qismida o‘zanni mustahkamlash ishlari ham boshlandi.

Loyiha doirasida qo‘shimcha 300 gektar hududda «yashil belbog‘», sayilgohlar, piyodalar va velosiped yo‘laklari tashkil etiladi.

Ushbu o‘zgarishlar Sergeli va Yangihayotning nafaqat infratuzilmasini, balki umumiy qiyofasi va aholi uchun qulayligini ham sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda.

SergeliToshkentQo‘shqo‘rg‘onSultonobodFarog‘atli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Bugun, 16:21Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiIshonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiBugun, 13:56Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiToshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiBugun, 13:48Uchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiUchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiBugun, 13:40Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiBugun, 11:45Qo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiQo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiBugun, 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi