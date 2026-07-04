Toshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadi

·18·O‘zbekiston
Toshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadi

Yil boshidan buyon Toshkent shahriga qariyb 3 million xorijlik sayyoh tashrif buyurdi. Endi poytaxtda mehmonlar uchun qulay piyoda marshrutlari, raqamli xaritalar, zamonaviy hojatxonalar va ko‘proq chiqindi qutilarini tashkil etish rejalashtirilmoqda.

Asosiy maqsad — turistlar va aholi uchun Toshkentda sayr qilishni oson, xavfsiz va qulay qilish.

Sayyohlarga bepul raqamli xaritalar taqdim etiladi

Toshkentga kelgan xorijiy mehmonlarning aksariyati tarixiy obidalar, bozorlar, istirohat bog‘lari, kafe-restoranlar va turistik mahallalarga piyoda borishni istaydi.

Shu bois shaharda aniq yo‘l ko‘rsatkichlari, qulay sayyohlik marshrutlari va raqamli xaritalar zarurligi ta’kidlandi.

Mutasaddilarga quyidagi joylarda Toshkent marshrutlarini ko‘rsatuvchi xaritalarni joriy etish topshirildi:

  • avtobus bekatlari;

  • temir yo‘l vokzallari;

  • aeroport;

  • metro stansiyalari.

Ushbu xaritalarni mobil telefonga bepul va oson yuklab olish imkoniyati yaratiladi.

Tozalik masalasi tanqidiy ko‘rib chiqildi

Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent azaldan toza, ozoda va yashil shahar sifatida e’tirof etilganini qayd etdi.

Shu bilan birga, poytaxt ko‘chalari, xiyobonlari va bog‘laridagi tozalik darajasi aholi hamda turistlar talabiga qay darajada javob berishi tanqidiy tahlil qilindi.

Tozalik oddiy maishiy masala emas, balki shahar madaniyati va jamiyat qadriyati ekani ta’kidlandi.

«Tozalik ostonadan boshlanadi»

Mahalla raislari, nuroniylar va faollarga aholini obodonchilik ishlariga keng jalb qilish vazifasi qo‘yildi.

Jumladan:

  • hududlarni toza saqlash;

  • daraxt ekish;

  • ko‘chatlarni muntazam sug‘orish;

  • yoshlarga ekologik madaniyatni singdirish zarurligi aytildi.

Ayniqsa, yosh avlod ongiga «Tozalik ostonadan boshlanadi» degan qadriyatni singdirish muhimligi qayd etildi.

Har bir tumanda zamonaviy hojatxonalar quriladi

Poytaxt mehmonlari va sayrga chiqqan aholi uchun jamoat hojatxonalari yetishmasligi ham alohida muhokama qilindi.

Mutasaddilarga bir oy ichida maxsus dastur ishlab chiqish topshirildi. Shu yilning o‘zida har bir tumanda 15–20 tadan zamonaviy hojatxona qurish rejalashtirilmoqda.

Bu obyektlarni barpo etish uchun yer maydonlari auksion savdolariga chiqariladi.

Chiqindi qutilari ko‘paytiriladi

Toshkent ko‘chalari, sayilgohlari va turistik hududlarda chiqindi qutilari sonini keskin oshirish bo‘yicha ham choralar ko‘riladi.

Rejalar amalga oshirilsa, poytaxt nafaqat turistlar uchun qulay, balki yanada toza va tartibli shaharga aylanishi kutilmoqda.

TashkentShavkat Mirziyoyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?Bugun, 17:03Prezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiPrezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiBugun, 16:45Qashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqdaQashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqdaBugun, 15:48O‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadiO‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadiBugun, 13:45Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Bugun, 12:32Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Bugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??