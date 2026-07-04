Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?
Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish va Robert Levandovskiga munosib voris topish borasidagi rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻldi. Kataloniyaliklar Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane nomzodini koʻrib chiqqan edi, biroq futbolchining Germaniyadagi faoliyatini davom ettirish istagi bu transferga nuqta qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati tajribali polshalik hujumchi Robert Levandovskining yoshi oʻtib borayotganini hisobga olib, uzoq muddatli istiqbolda markaziy hujumchi pozitsiyasini toʻldirishni maqsad qilgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Barselona vakillari Harry Kane bilan bogʻlanib, uning Ispaniya chempionatiga koʻchib oʻtish ehtimolini oʻrganishgan. Ammo muzokaralar boshlanmasidanoq yakuniga yetdi.
Maʼlum boʻlishicha, Harry Kane ayni damda Bavariya safini tark etish niyatida emas. Bild nashri jurnalisti Kristian Falkning tasdiqlashicha, kataloniyaliklar futbolchining atrofidagilar bilan aloqaga chiqqan, biroq rad javobini olishgan. Futbolchi Myunxen klubida oʻzini baxtli his qilmoqda va faoliyatini aynan Bundesligada davom ettirmoqchi.
Kataloniyaliklarning yangi nishoniHarry Kane varianti yopilgach, Barselona bor eʼtiborini boshqa nomzodlarga qaratmoqda. Hozirda klub uchun asosiy maqsad Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez boʻlib qolmoqda. Kataloniyaliklar yosh va sermahsul argentinalik hujumchini jamoaning kelajakdagi yetakchisi sifatida koʻrishmoqda.
Shunga qaramay, Harry Kane transferi amalga oshganida Barselona uchun katta muvaffaqiyat boʻlishi mumkin edi. 2025-26-yilgi mavsumda ingliz hujumchisi barcha musobaqalarda 61 ta gol urib, 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladi.
Bavariya rahbariyati ham oʻzining eng yaxshi toʻpurarini qoʻyib yubormoqchi emas. Klub mutasaddilari Harry Kane bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha muzokaralar oʻtkazishga tayyorlanmoqda. Hozirda futbolchi Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatidagi ishtirokiga eʼtibor qaratgan boʻlsa-da, musobaqadan soʻng yangi shartnoma masalasi koʻrib chiqilishi kutilmoqda.
Barselona uchun hujumchi masalasi hamon ochiqligicha qolmoqda. Robert Levandovski hozircha yuqori saviyada oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, klub kelasi mavsumlarda jamoani yangi bosqichga olib chiqadigan yoshroq yulduzni qidirishda davom etadi. Julian Alvarezdan tashqari, jamoaning transfer roʻyxatida yana bir qancha nomlar borligi aytilmoqda.
…