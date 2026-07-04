Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?

·0·Sport
Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?

Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish va Robert Levandovskiga munosib voris topish borasidagi rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻldi. Kataloniyaliklar Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane nomzodini koʻrib chiqqan edi, biroq futbolchining Germaniyadagi faoliyatini davom ettirish istagi bu transferga nuqta qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati tajribali polshalik hujumchi Robert Levandovskining yoshi oʻtib borayotganini hisobga olib, uzoq muddatli istiqbolda markaziy hujumchi pozitsiyasini toʻldirishni maqsad qilgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Barselona vakillari Harry Kane bilan bogʻlanib, uning Ispaniya chempionatiga koʻchib oʻtish ehtimolini oʻrganishgan. Ammo muzokaralar boshlanmasidanoq yakuniga yetdi.

Maʼlum boʻlishicha, Harry Kane ayni damda Bavariya safini tark etish niyatida emas. Bild nashri jurnalisti Kristian Falkning tasdiqlashicha, kataloniyaliklar futbolchining atrofidagilar bilan aloqaga chiqqan, biroq rad javobini olishgan. Futbolchi Myunxen klubida oʻzini baxtli his qilmoqda va faoliyatini aynan Bundesligada davom ettirmoqchi.

Kataloniyaliklarning yangi nishoni

Harry Kane varianti yopilgach, Barselona bor eʼtiborini boshqa nomzodlarga qaratmoqda. Hozirda klub uchun asosiy maqsad Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez boʻlib qolmoqda. Kataloniyaliklar yosh va sermahsul argentinalik hujumchini jamoaning kelajakdagi yetakchisi sifatida koʻrishmoqda.

Shunga qaramay, Harry Kane transferi amalga oshganida Barselona uchun katta muvaffaqiyat boʻlishi mumkin edi. 2025-26-yilgi mavsumda ingliz hujumchisi barcha musobaqalarda 61 ta gol urib, 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladi.

Bavariya rahbariyati ham oʻzining eng yaxshi toʻpurarini qoʻyib yubormoqchi emas. Klub mutasaddilari Harry Kane bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha muzokaralar oʻtkazishga tayyorlanmoqda. Hozirda futbolchi Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatidagi ishtirokiga eʼtibor qaratgan boʻlsa-da, musobaqadan soʻng yangi shartnoma masalasi koʻrib chiqilishi kutilmoqda.

Barselona uchun hujumchi masalasi hamon ochiqligicha qolmoqda. Robert Levandovski hozircha yuqori saviyada oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, klub kelasi mavsumlarda jamoani yangi bosqichga olib chiqadigan yoshroq yulduzni qidirishda davom etadi. Julian Alvarezdan tashqari, jamoaning transfer roʻyxatida yana bir qancha nomlar borligi aytilmoqda.

BarselonaBavariyaHarry KaneRobert LevandovskiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiLiverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiBugun, 17:32Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Bugun, 17:16JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)Bugun, 17:12JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)Bugun, 17:05JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)Bugun, 16:57Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Bugun, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi