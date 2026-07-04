Yevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqda

·26·Texno
Yevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqda

Yevropa boʻylab kuzatilayotgan gʻayritabiiy issiq havo toʻlqini mintaqa aholisi uchun jiddiy sinovga aylandi. Xalqaro energetika agentligi (IEA) maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda Yevropadagi xonadonlarning atigi 20 foizi konditsioner yoki uyni sovitishga moʻljallangan analogik uskunalar bilan jihozlangan. Ushbu koʻrsatkich boshqa rivojlangan mintaqalarga qaraganda ancha past boʻlib, aynan texnologik tayyorgarlikning pastligi oʻlim holatlari koʻpayishining asosiy sabablaridan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Belgiya Sogʻliqni saqlash vazirligi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi statistik maʼlumotlar vaziyatning naqadar ayanchli ekanini koʻrsatdi. Joriy yilning 18-iyunidan 29-iyuniga qadar boʻlgan qisqa vaqt ichida mamlakatda ekstremal issiq tufayli 1222 ta oʻlim holati qayd etildi. Eng achinarlisi, vafot etganlarning qariyb yarmini 85 yosh va undan katta boʻlgan keksalar tashkil etgan.

Iqlim oʻzgarishi va kutilmagan talofatlar

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Yevropani qamrab olgan keng koʻlamli issiq havo oqimi tufayli Belgiyada umumiy oʻlim darajasi oʻtgan yillardagi mos davrga nisbatan 39 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich jamoatchilik va hukumatning kutilmalaridan ancha yuqori boʻlib, aholining eng zaif qatlamlari iqlim oʻzgarishlariga mutlaqo tayyor emasligini fosh qildi.

Garchi Belgiyada iyun oyi uchun mutlaq rekord darajadagi harorat qayd etilmagan boʻlsa-da, poytaxt Bryusselda termometr koʻrsatkichi ketma-ket bir necha kun davomida 35 °C dan yuqori boʻldi. Mamlakatning ichki hududlarida esa havo harorati 38-40 °C gacha koʻtarilgani kuzatildi. Bunday sharoitda xonadonlarda sovitish tizimlarining yoʻqligi inson salomatligi uchun halokatli taʼsir koʻrsatmoqda.

Mintaqadagi umumiy holat va choralar

Boshqa Yevropa mamlakatlarida ham vaziyat barqaror emas. Koʻplab davlatlarda iyun oyi kuzatuvlar tarixidagi eng issiq davr sifatida qayd etildi. Hukumatlar favqulodda choralar koʻrishga majbur boʻlib, maktablarni yopish, ochiq havodagi ommaviy tadbirlarni bekor qilish va shaharlarda maxsus sovitish punktlarini tashkil etish kabi ishlarni amalga oshirmoqda.

Iqlimshunoslarning xabar berishicha, 2026-yilning iyun oyi okean harorati boʻyicha ham barcha rekordlarni yangilab, tarixdagi eng issiq oyga aylandi. Bu esa kelajakda Yevropa shaharlarida konditsionerlashtirish va binolarni sovitish texnologiyalariga boʻlgan ehtiyoj keskin ortishidan dalolat beradi. Oʻzbekiston kabi issiq iqlimli hududlar uchun bu tajriba infratuzilmani iqlim oʻzgarishlariga moslashtirish naqadar muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

YevropaIqlim OʻzgarishiKonditsionerStatistikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiAQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiBugun, 18:26GeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiGeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiBugun, 17:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiSunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiBugun, 16:27AQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqdaAQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqdaBugun, 15:55Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiYaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiBugun, 15:20Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Bugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda