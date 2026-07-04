Yevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqda
Yevropa boʻylab kuzatilayotgan gʻayritabiiy issiq havo toʻlqini mintaqa aholisi uchun jiddiy sinovga aylandi. Xalqaro energetika agentligi (IEA) maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda Yevropadagi xonadonlarning atigi 20 foizi konditsioner yoki uyni sovitishga moʻljallangan analogik uskunalar bilan jihozlangan. Ushbu koʻrsatkich boshqa rivojlangan mintaqalarga qaraganda ancha past boʻlib, aynan texnologik tayyorgarlikning pastligi oʻlim holatlari koʻpayishining asosiy sabablaridan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Belgiya Sogʻliqni saqlash vazirligi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi statistik maʼlumotlar vaziyatning naqadar ayanchli ekanini koʻrsatdi. Joriy yilning 18-iyunidan 29-iyuniga qadar boʻlgan qisqa vaqt ichida mamlakatda ekstremal issiq tufayli 1222 ta oʻlim holati qayd etildi. Eng achinarlisi, vafot etganlarning qariyb yarmini 85 yosh va undan katta boʻlgan keksalar tashkil etgan.
Iqlim oʻzgarishi va kutilmagan talofatlarMutaxassislarning taʼkidlashicha, Yevropani qamrab olgan keng koʻlamli issiq havo oqimi tufayli Belgiyada umumiy oʻlim darajasi oʻtgan yillardagi mos davrga nisbatan 39 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich jamoatchilik va hukumatning kutilmalaridan ancha yuqori boʻlib, aholining eng zaif qatlamlari iqlim oʻzgarishlariga mutlaqo tayyor emasligini fosh qildi.
Garchi Belgiyada iyun oyi uchun mutlaq rekord darajadagi harorat qayd etilmagan boʻlsa-da, poytaxt Bryusselda termometr koʻrsatkichi ketma-ket bir necha kun davomida 35 °C dan yuqori boʻldi. Mamlakatning ichki hududlarida esa havo harorati 38-40 °C gacha koʻtarilgani kuzatildi. Bunday sharoitda xonadonlarda sovitish tizimlarining yoʻqligi inson salomatligi uchun halokatli taʼsir koʻrsatmoqda.
Mintaqadagi umumiy holat va choralarBoshqa Yevropa mamlakatlarida ham vaziyat barqaror emas. Koʻplab davlatlarda iyun oyi kuzatuvlar tarixidagi eng issiq davr sifatida qayd etildi. Hukumatlar favqulodda choralar koʻrishga majbur boʻlib, maktablarni yopish, ochiq havodagi ommaviy tadbirlarni bekor qilish va shaharlarda maxsus sovitish punktlarini tashkil etish kabi ishlarni amalga oshirmoqda.
Iqlimshunoslarning xabar berishicha, 2026-yilning iyun oyi okean harorati boʻyicha ham barcha rekordlarni yangilab, tarixdagi eng issiq oyga aylandi. Bu esa kelajakda Yevropa shaharlarida konditsionerlashtirish va binolarni sovitish texnologiyalariga boʻlgan ehtiyoj keskin ortishidan dalolat beradi. Oʻzbekiston kabi issiq iqlimli hududlar uchun bu tajriba infratuzilmani iqlim oʻzgarishlariga moslashtirish naqadar muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.
…