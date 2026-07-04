Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)

·0·Madaniyat
Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)

Xonanda Nodir Zoitov muxlislari uchun navbatdagi musiqiy premerani taqdim etdi. San’atkor bugun soat 17:00 da “Qizalog‘im” nomli yangi taronasining audio talqinini YouTube platformasida e’lon qildi.

Yangi qo‘shiq qisqa vaqt ichida tinglovchilar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilina boshladi. Muxlislar izohlarda taronaning mazmuni va ohangiga yuqori baho berib, qo‘shiqni iliq kutib olganini bildirmoqda.

Ayni paytda “Qizalog‘im” qo‘shig‘ining faqat audio talqini taqdim etilgan. Tinglovchilar esa endilikda ushbu taronaga videoklip ham suratga olinishi mumkinligi haqida taxminlar bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!Bugun, 18:19Surayyo Qosimovaning “Trend-Brend”i tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi (video)Surayyo Qosimovaning “Trend-Brend”i tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi (video)Bugun, 18:15Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)Bugun, 12:19Ronalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodriges o‘zining ilk kiyim brendini ishga tushirdiRonalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodriges o‘zining ilk kiyim brendini ishga tushirdiBugun, 11:39Botir Qodirovning “Bidish-bidish” nomli qisqa taronasi tarmoqlarni qizdirmoqda! (video)Botir Qodirovning “Bidish-bidish” nomli qisqa taronasi tarmoqlarni qizdirmoqda! (video)Bugun, 11:30Umid Iskandarov yana bir bor ota bo‘lganini ma’lum qildiUmid Iskandarov yana bir bor ota bo‘lganini ma’lum qildiBugun, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi