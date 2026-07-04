Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Nodir Zoitov muxlislari uchun navbatdagi musiqiy premerani taqdim etdi. San’atkor bugun soat 17:00 da “Qizalog‘im” nomli yangi taronasining audio talqinini YouTube platformasida e’lon qildi.
Yangi qo‘shiq qisqa vaqt ichida tinglovchilar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilina boshladi. Muxlislar izohlarda taronaning mazmuni va ohangiga yuqori baho berib, qo‘shiqni iliq kutib olganini bildirmoqda.
Ayni paytda “Qizalog‘im” qo‘shig‘ining faqat audio talqini taqdim etilgan. Tinglovchilar esa endilikda ushbu taronaga videoklip ham suratga olinishi mumkinligi haqida taxminlar bildirmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…