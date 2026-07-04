Surayyo Qosimovaning “Trend-Brend”i tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi (video)
Xonanda Surayyo Qosimovaning yangi “Trend-Brend” nomli taronasidan qisqa lavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qisqa vaqt ichida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Qo‘shiqning hali to‘liq talqini taqdim etilmagan bo‘lsa-da, uning qisqa parchasi tinglovchilarda katta qiziqish uyg‘otishga ulgurdi.
E’lon qilingan videoda taronaning ohangi va uslubi muxlislar e’tiborini tortgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab foydalanuvchilar qo‘shiq zamonaviy ruhda yaratilganini ta’kidlab, uning to‘liq versiyasini intiqlik bilan kutayotganini yozmoqda.
Shu tariqa, hali rasman taqdim etilmagan “Trend-Brend” taronasi qisqa parchasiyoq internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lib, Surayyo Qosimovaning navbatdagi ijodiy ishi atrofidagi qiziqishni yanada oshirdi.
…