Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shohruhxonning "Lola" nomli yangi qo‘shig‘i va unga ishlangan klip Youtube platformasida taqdim etildi. Xonanda bu haqda o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali ma’lum qildi.
Qo‘shiq premerasigacha bo‘lgan davrda qisqa lavhalar muxlislarda qiziqish uyg‘otgan edi. Endi taronaning to‘liq talqini va klipini tomosha qilish mumkin.
Shohruhxonning ijtimoiy tarmoqdagi e’lonidan so‘ng muxlislar izohlarda yangi ijodiy ishga munosabat bildirmoqda. Ko‘pchilik xonandaga omad tilab, klip haqidagi fikrlarini qoldirgan.
"Lola" qo‘shig‘iga ishlangan klip ayni paytda Youtube platformasida ochiq holda joylashtirilgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…