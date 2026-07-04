Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdi

·1·Sport
Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdi

Chelsi klubining yetakchi pleymeykeri Cole Palmer 2026-yilgi Jahon chempionati uchun Angliya terma jamoasi qaydnomasidan tushib qolganiga munosabat bildirdi. Yevro-2024 qahramonlaridan biri boʻlgan 23 yoshli futbolchi, bosh murabbiy Thomas Tuchel tomonidan Shimoliy Amerikadagi turnirga olib ketilmaganidan soʻng, oʻzining shaxsiy his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Bu qaror koʻplab mutaxassislar va muxlislar uchun kutilmagan hol boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasining soʻnggi yillardagi eng iqtidorli vakillaridan biri sanalgan Cole Palmer The Times nashriga bergan intervyusida ushbu voqeani hazm qilish qiyin boʻlganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, har bir professional futbolchi faoliyatidagi eng yirik musobaqada ishtirok etishni orzu qiladi. Biroq, murabbiyning qarori yakuniy ekanligini tushungan holda, u hozirda eʼtiborini dam olishga qaratgan.

Murabbiy qarori va asosiy sabablar

Terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel ushbu shov-shuvli qaroriga aniqlik kiritib oʻtdi. Germaniyalik mutaxassisning taʼkidlashicha, Palmerning oʻtgan mavsumdagi barqarorligi va jismoniy holati talab darajasida boʻlmagan. Chelsi tarkibida koʻrsatgan oʻyinlari avvalgi yillardagi kabi samarali boʻlmagani va tez-tez jarohatlarga yoʻliqqani uning imkoniyatlarini pasaytirib yuborgan.

"U klub safida oʻzining eng yaxshi formasini yoʻqotib qoʻydi. Oʻtgan mavsum davomida u avvalgidek hal qiluvchi rol oʻynamadi. Qolaversa, terma jamoa yigʻinlarida ham kutilgan natijani bera olmadi. Jarohatlar tufayli bir necha bor mashgʻulotlarni tark etishiga toʻgʻri keldi, bu esa uning tarkibga kirishini qiyinlashtirdi", — deya tushuntirdi Thomas Tuchel.

Palmerning kelajakdagi rejalari

Ayni damda Cole Palmer Ibizada taʼtil oʻtkazmoqda. Futbolchi faoliyatidagi ilk toʻliq yozgi tanaffusdan unumli foydalanib, yangi mavsum oldidan kuch yigʻishni maqsad qilgan. Uning Manchester Siti akademiyasidan chiqib, Stamford Bridge yulduziga aylanishi juda tez sodir boʻlgan edi, biroq soʻnggi pasayish unga oʻz ustida koʻproq ishlash kerakligini koʻrsatib qoʻydi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Palmerning holati qiziqarli, sababi u Angliya Premer-ligasining eng koʻp kuzatiladigan yulduzlaridan biri hisoblanadi. Uning terma jamoaga qaytishi nafaqat uning individual harakatlariga, balki Chelsi jamoasining yangi mavsumdagi umumiy natijalariga ham bogʻliq boʻladi. Hujumkor yarim himoyachi oʻzining texnik mahorati bilan hali koʻp narsaga qodirligini isbotlashiga ishonchi komil.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cole Palmer kabi yosh yulduzning mundialdan chetda qolishi Angliya terma jamoasidagi raqobat naqadar kuchli ekanligidan dalolat beradi. Thomas Tuchel boshchiligidagi "Uch sherlar" endilikda usiz gʻalaba qozonishga majbur, Palmer esa keyingi yirik turnirlarda oʻz oʻrnini qaytarib olish uchun kurashadi.

Cole PalmerAngliyaChelsiThomas TuchelJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinFIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinBugun, 19:47Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Bugun, 18:37Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiLiverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiBugun, 17:32Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Bugun, 17:16JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)Bugun, 17:12JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)Bugun, 17:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi