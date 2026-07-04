Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdi
Chelsi klubining yetakchi pleymeykeri Cole Palmer 2026-yilgi Jahon chempionati uchun Angliya terma jamoasi qaydnomasidan tushib qolganiga munosabat bildirdi. Yevro-2024 qahramonlaridan biri boʻlgan 23 yoshli futbolchi, bosh murabbiy Thomas Tuchel tomonidan Shimoliy Amerikadagi turnirga olib ketilmaganidan soʻng, oʻzining shaxsiy his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Bu qaror koʻplab mutaxassislar va muxlislar uchun kutilmagan hol boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasining soʻnggi yillardagi eng iqtidorli vakillaridan biri sanalgan Cole Palmer The Times nashriga bergan intervyusida ushbu voqeani hazm qilish qiyin boʻlganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, har bir professional futbolchi faoliyatidagi eng yirik musobaqada ishtirok etishni orzu qiladi. Biroq, murabbiyning qarori yakuniy ekanligini tushungan holda, u hozirda eʼtiborini dam olishga qaratgan.
Murabbiy qarori va asosiy sabablarTerma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel ushbu shov-shuvli qaroriga aniqlik kiritib oʻtdi. Germaniyalik mutaxassisning taʼkidlashicha, Palmerning oʻtgan mavsumdagi barqarorligi va jismoniy holati talab darajasida boʻlmagan. Chelsi tarkibida koʻrsatgan oʻyinlari avvalgi yillardagi kabi samarali boʻlmagani va tez-tez jarohatlarga yoʻliqqani uning imkoniyatlarini pasaytirib yuborgan.
"U klub safida oʻzining eng yaxshi formasini yoʻqotib qoʻydi. Oʻtgan mavsum davomida u avvalgidek hal qiluvchi rol oʻynamadi. Qolaversa, terma jamoa yigʻinlarida ham kutilgan natijani bera olmadi. Jarohatlar tufayli bir necha bor mashgʻulotlarni tark etishiga toʻgʻri keldi, bu esa uning tarkibga kirishini qiyinlashtirdi", — deya tushuntirdi Thomas Tuchel.
Palmerning kelajakdagi rejalariAyni damda Cole Palmer Ibizada taʼtil oʻtkazmoqda. Futbolchi faoliyatidagi ilk toʻliq yozgi tanaffusdan unumli foydalanib, yangi mavsum oldidan kuch yigʻishni maqsad qilgan. Uning Manchester Siti akademiyasidan chiqib, Stamford Bridge yulduziga aylanishi juda tez sodir boʻlgan edi, biroq soʻnggi pasayish unga oʻz ustida koʻproq ishlash kerakligini koʻrsatib qoʻydi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Palmerning holati qiziqarli, sababi u Angliya Premer-ligasining eng koʻp kuzatiladigan yulduzlaridan biri hisoblanadi. Uning terma jamoaga qaytishi nafaqat uning individual harakatlariga, balki Chelsi jamoasining yangi mavsumdagi umumiy natijalariga ham bogʻliq boʻladi. Hujumkor yarim himoyachi oʻzining texnik mahorati bilan hali koʻp narsaga qodirligini isbotlashiga ishonchi komil.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cole Palmer kabi yosh yulduzning mundialdan chetda qolishi Angliya terma jamoasidagi raqobat naqadar kuchli ekanligidan dalolat beradi. Thomas Tuchel boshchiligidagi "Uch sherlar" endilikda usiz gʻalaba qozonishga majbur, Palmer esa keyingi yirik turnirlarda oʻz oʻrnini qaytarib olish uchun kurashadi.
…