FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkin
FIFA 2030 yildan keyin jahon chempionatlarini an’anaviy yoz faslida o‘tkazish tartibini qayta ko‘rib chiqishi mumkin. Bunga turnirlar vaqtidagi jazirama issiq, futbolchilar salomatligi va muxlislar xavfsizligi bilan bog‘liq muammolar sabab bo‘lmoqda.
Iqlim o‘zgarishi futbol taqvimiga ham ta’sir ko‘rsata boshladi. Endi kelajakdagi mundiallar Qatardagi kabi qish oylarida o‘tkazilishi ehtimoli muhokama qilinmoqda.
FIFAni 38 darajali issiq xavotirga solmoqda
RMC Sport ma’lumotiga ko‘ra, FIFA rahbariyati jahon chempionatini iyun va iyul oylarida o‘tkazish qanchalik to‘g‘ri ekanini muhokama qilmoqda.
Bunga 2026 yilda AQSH, Kanada va Meksikada o‘tayotgan turnirdagi o‘ta yuqori harorat ham turtki bo‘lgan.
Masalan, Fransiya va Paragvay o‘rtasida Filadelfiyada o‘tkaziladigan 1/8 final bahsi boshlanishi vaqtida havo harorati 38 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.
Shaharda allaqachon kuchli issiq bo‘yicha ogohlantirish e’lon qilingan. Futbolchilar esa mashg‘ulotlarni ham shunday og‘ir ob-havo sharoitida o‘tkazishga majbur bo‘lmoqda.
Qatar tajribasi yana tilga olindi
FIFAda 2022 yil Qatarda o‘tkazilgan jahon chempionati tajribasiga alohida e’tibor qaratilmoqda.
O‘sha turnir iqlim sharoiti tufayli yozdan noyabr va dekabr oylariga ko‘chirilgan edi.
Ko‘plab mutaxassislar musobaqa vaqtida:
o‘yinlar sifati yuqori bo‘lganini;
futbolchilar yaxshi jismoniy holatda maydonga tushganini;
terma jamoalar tarkibida kamroq charchoq kuzatilganini qayd etgan.
Shu sababli ayrim futbol vakillari mundialni Yevropa mavsumi o‘rtasida o‘tkazish g‘oyasini qo‘llab-quvvatlamoqda.
2030 yilgi mundial hali yozda o‘tkaziladi
Ispaniya, Portugaliya va Marokko mezbonlik qiladigan 2030 yilgi jahon chempionati tasdiqlangan taqvimga ko‘ra yoz faslida o‘tkaziladi.
Biroq FIFAda ayrim shaharlardagi iqlim jiddiy xavotir uyg‘otmoqda.
Xususan, Marrakeshda iyun va iyul oylarida havo harorati 40 darajadan oshib ketishi mumkin. Bunday sharoitda o‘yin o‘tkazish futbolchilar uchun ham, muxlislar uchun ham xavfli bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Muammo faqat stadion bilan cheklanmaydi
Tashkilot vakillarining ta’kidlashicha, issiqlik masalasi faqat o‘yin paytidagi stadion harorati bilan bog‘liq emas.
FIFA quyidagi omillarni ham hisobga olishi kerak:
futbolchilar mashg‘ulot o‘tkazadigan bazalar;
muxlislar uchun tashkil etiladigan fan-zonalar;
stadion va turnir xodimlarining mehnat sharoiti;
o‘yinlarning boshlanish vaqti;
shahar bo‘ylab harakatlanayotgan sayyohlar xavfsizligi.
Demak, mundialni yoz faslida o‘tkazish butun turnir infratuzilmasiga katta bosim tushirishi mumkin.
2034 yilgi turnir qishda o‘tishi kutilmoqda
FIFA prezidenti Janni Infantino ham avvalroq yirik musobaqalar taqvimini qayta ko‘rib chiqish ehtimolini rad etmagan edi.
Manbaga ko‘ra, Saudiya Arabistonida o‘tkaziladigan 2034 yilgi jahon chempionati katta ehtimol bilan qish fasliga belgilanadi.
Yozgi mundiallar taqdiri esa 2030 yildan keyin qabul qilinadigan qarorlarga bog‘liq bo‘ladi. Iqlim o‘zgarishi davom etsa, kelajakda jahon chempionatlarining yozda o‘tkazilishi tarixga aylanishi mumkin.
…