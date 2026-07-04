FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkin

·50·Sport
FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkin

FIFA 2030 yildan keyin jahon chempionatlarini an’anaviy yoz faslida o‘tkazish tartibini qayta ko‘rib chiqishi mumkin. Bunga turnirlar vaqtidagi jazirama issiq, futbolchilar salomatligi va muxlislar xavfsizligi bilan bog‘liq muammolar sabab bo‘lmoqda.

Iqlim o‘zgarishi futbol taqvimiga ham ta’sir ko‘rsata boshladi. Endi kelajakdagi mundiallar Qatardagi kabi qish oylarida o‘tkazilishi ehtimoli muhokama qilinmoqda.

FIFAni 38 darajali issiq xavotirga solmoqda

RMC Sport ma’lumotiga ko‘ra, FIFA rahbariyati jahon chempionatini iyun va iyul oylarida o‘tkazish qanchalik to‘g‘ri ekanini muhokama qilmoqda.

Bunga 2026 yilda AQSH, Kanada va Meksikada o‘tayotgan turnirdagi o‘ta yuqori harorat ham turtki bo‘lgan.

Masalan, Fransiya va Paragvay o‘rtasida Filadelfiyada o‘tkaziladigan 1/8 final bahsi boshlanishi vaqtida havo harorati 38 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Shaharda allaqachon kuchli issiq bo‘yicha ogohlantirish e’lon qilingan. Futbolchilar esa mashg‘ulotlarni ham shunday og‘ir ob-havo sharoitida o‘tkazishga majbur bo‘lmoqda.

Qatar tajribasi yana tilga olindi

FIFAda 2022 yil Qatarda o‘tkazilgan jahon chempionati tajribasiga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘sha turnir iqlim sharoiti tufayli yozdan noyabr va dekabr oylariga ko‘chirilgan edi.

Ko‘plab mutaxassislar musobaqa vaqtida:

  • o‘yinlar sifati yuqori bo‘lganini;

  • futbolchilar yaxshi jismoniy holatda maydonga tushganini;

  • terma jamoalar tarkibida kamroq charchoq kuzatilganini qayd etgan.

Shu sababli ayrim futbol vakillari mundialni Yevropa mavsumi o‘rtasida o‘tkazish g‘oyasini qo‘llab-quvvatlamoqda.

2030 yilgi mundial hali yozda o‘tkaziladi

Ispaniya, Portugaliya va Marokko mezbonlik qiladigan 2030 yilgi jahon chempionati tasdiqlangan taqvimga ko‘ra yoz faslida o‘tkaziladi.

Biroq FIFAda ayrim shaharlardagi iqlim jiddiy xavotir uyg‘otmoqda.

Xususan, Marrakeshda iyun va iyul oylarida havo harorati 40 darajadan oshib ketishi mumkin. Bunday sharoitda o‘yin o‘tkazish futbolchilar uchun ham, muxlislar uchun ham xavfli bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Muammo faqat stadion bilan cheklanmaydi

Tashkilot vakillarining ta’kidlashicha, issiqlik masalasi faqat o‘yin paytidagi stadion harorati bilan bog‘liq emas.

FIFA quyidagi omillarni ham hisobga olishi kerak:

  • futbolchilar mashg‘ulot o‘tkazadigan bazalar;

  • muxlislar uchun tashkil etiladigan fan-zonalar;

  • stadion va turnir xodimlarining mehnat sharoiti;

  • o‘yinlarning boshlanish vaqti;

  • shahar bo‘ylab harakatlanayotgan sayyohlar xavfsizligi.

Demak, mundialni yoz faslida o‘tkazish butun turnir infratuzilmasiga katta bosim tushirishi mumkin.

2034 yilgi turnir qishda o‘tishi kutilmoqda

FIFA prezidenti Janni Infantino ham avvalroq yirik musobaqalar taqvimini qayta ko‘rib chiqish ehtimolini rad etmagan edi.

Manbaga ko‘ra, Saudiya Arabistonida o‘tkaziladigan 2034 yilgi jahon chempionati katta ehtimol bilan qish fasliga belgilanadi.

Yozgi mundiallar taqdiri esa 2030 yildan keyin qabul qilinadigan qarorlarga bog‘liq bo‘ladi. Iqlim o‘zgarishi davom etsa, kelajakda jahon chempionatlarining yozda o‘tkazilishi tarixga aylanishi mumkin.

FIFAQatarUSASpainMorocco
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugun, 20:10JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiBugun, 20:02Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiCole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiBugun, 19:56Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Bugun, 18:37Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiLiverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiBugun, 17:32Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Bugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi