MIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdi

·32·Jamiyat
MIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdi

Fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ayniqsa, voyaga yetmagan farzandlarning moddiy ta’minotini ta’minlash Byuro organlari faoliyatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Jumladan, Majburiy ijro byurosining Qibray tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan Fuqarolik ishlari bo‘yicha Chirchiq tumanlararo sudining sud buyrug‘iga asosan qarzdorU.A.dan undiruvchi A.A.ning foydasiga 1/4 qism miqdorda aliment undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati yuzasidan qarzdor U.A. bilan olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida, undiruvchi A.A.ga jami 397 mln. so‘mlik aliment pullari to‘lab berildi.

Yana bir shunday holatda, MIB Qibray tuman bo‘limi xodimlarining sa’y-harakatlari bilan qarzdor A.T. hisobidan undiruvchi L.T.ning foydasiga 1/2 qismi miqdorda aliment undirish to‘g‘risidagi ijro varaqasiga asosan undiruvchi L.T.ning foydasiga 138 mln. so‘m aliment pullari oldindan undirib berildi.

Mazkur ijro harakatlari natijasida voyaga yetmagan farzandlarning qonuniy huquq va manfaatlari himoya qilinib, sud hujjatining ijrosi amalda ta’minlandi.

ChirchiqQibray
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiNavoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiBugun, 19:11Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiSergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiBugun, 19:08970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)Bugun, 18:54450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasi450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasiBugun, 17:40Sergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiSergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiBugun, 16:23Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Bugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi