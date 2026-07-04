O‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindi

·58·Iqtisodiyot
O‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindi

O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahobov mamlakat tadbirkorlari eng ko‘p duch kelayotgan muammolarni ma’lum qildi. Palataga kelib tushgan murojaatlar tahliliga ko‘ra, shikoyatlarning asosiy qismi moliya, yer-kadastr va soliq masalalariga to‘g‘ri kelmoqda.

Birinchi muammo kredit olish bilan bog‘liq. Tadbirkorlarda moliyaviy mablag‘ga talab yuqori, ammo banklarning tekshiruv va baholash talablari ko‘p hollarda biznes uchun qiyinchilik tug‘dirmoqda. Shu sabab Prezident belgilagan imtiyozli garov tartibiga o‘tish tavsiya qilingan.

Ikkinchi yo‘nalish yer va kadastr masalalaridir. Tadbirkorlar auksion orqali yer uchastkalari olishda, shuningdek, chorvachilik sohasidagi loyihalarni amalga oshirishda turli to‘siqlarga duch kelmoqda.

Uchinchi asosiy muammo soliq tizimi bilan bog‘liq. Qo‘shilgan qiymat solig‘ini qaytarish jarayonida reyting tizimining qat’iy mezonlari tadbirkorlar uchun qo‘shimcha qiyinchilik yaratayotgani aytildi.

Savdo-sanoat palatasi ushbu jarayonlarni soddalashtirish va tadbirkorlik muhitini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ishlarni davom ettirmoqda.

O‘zbekistonSavdo-sanoat palatasiDavron VahobovTadbirkorlarKreditSoliq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiQarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiBugun, 20:33O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)Bugun, 12:066 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi6 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:116 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda6 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:31Yosh tadbirkorlarga 300 million so‘mgacha foizsiz mablag‘ ajratiladiYosh tadbirkorlarga 300 million so‘mgacha foizsiz mablag‘ ajratiladi02.07, 18:133 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi02.07, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi