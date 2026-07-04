Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?

·0·Sport
Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?

1, 2 va 3 iyul kunlari o‘tkazilgan pley-off bahslaridagi ketma-ket 9 ta prognozimiz to‘g‘ri chiqdi. Endi navbat JCH-2026 1/8 finalining dastlabki ikki uchrashuviga — Kanada — Marokash va Paragvay — Fransiya bahslariga.

Futbolda 100 foiz kafolat bo‘lmaydi — to‘p dumaloq, VAR esa ba’zan alohida ssenariy yozadi. Ammo jamoalarning hozirgi holati, raqiblar darajasi va tarkib imkoniyatlarini hisobga olsak, bugungi tanlovimiz aniq: Marokash va Fransiya keyingi bosqichga chiqadi.

Kanada — Marokash: afrikaliklar tajribasi hal qiladi

Kanada 1/16 finalda Janubiy Afrika Respublikasini 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Biroq jamoa hal qiluvchi golni uchrashuv oxiridagina kiritdi va navbatdagi raqib ancha yuqori darajada.

Marokash esa kuchli Niderlandiyani penaltilar seriyasida musobaqadan chiqardi. Jamoa turnir davomida murakkabroq raqiblarga qarshi o‘ynadi va himoyadagi intizomi, texnik futbolchilari hamda tezkor qarshi hujumlari bilan ajralib turibdi. Bukmekerlik bozorida ham Marokash keyingi bosqichga chiqish uchun yaqqol favorit hisoblanmoqda.

Kanadaning yuqori pressingi va shiddatli futboli Marokashga ayrim muammolar tug‘dirishi mumkin. Ammo Ashraf Hakimi, Braim Dias va Ismoil Saybari kabi futbolchilarga ega jamoa bosimdan chiqish va bo‘sh hududlardan foydalanishni yaxshi biladi.

Prognozimiz: Marokash keyingi bosqichga chiqadi.
Taxminiy hisob: Kanada 1:2 Marokash
Ishonch darajasi: 72 foiz

Paragvay — Fransiya: sensatsiya bu safar takrorlanmaydi

Paragvay 1/16 finalda Germaniyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, katta sensatsiyaga mualliflik qildi. Jamoa himoyada tartibli harakat qiladi, kurashdan qochmaydi va o‘yinni penaltilargacha olib borishga tayyor.

Biroq Fransiya hozirgacha musobaqaning eng ishonchli jamoalaridan biri bo‘lib turibdi. Dide Desham shogirdlari guruhdagi barcha uchrashuvlarda g‘alaba qozondi va 1/16 finalda Shvetsiyani 3:0 hisobida yengdi. Kilian Mbappe, Usmon Dembele va Maykl Olise ishtirokidagi hujum chizig‘i Paragvay himoyasi uchun juda og‘ir sinov bo‘ladi.

Orelen Tchuameni jarohat sabab uchrashuvni o‘tkazib yuboradi, uni Manu Kone almashtirishi kutilmoqda. Ammo Fransiya zaxira o‘rindig‘ining chuqurligi bu yo‘qotishni sezilmas darajada qoplash imkonini beradi.

Paragvayning Germaniyaga qarshi g‘alabasini kamsitib bo‘lmaydi. Shunga qaramay, jamoaning hujumda yaratayotgan xavfli vaziyatlari kam va Fransiyaga qarshi faqat himoyalanish yetarli bo‘lmasligi mumkin. Bozor baholarida ham fransuzlar mutlaq favorit sifatida ko‘rsatilgan.

Prognozimiz: Fransiya asosiy vaqtda g‘alaba qozonadi.
Taxminiy hisob: Paragvay 0:2 Fransiya
Ishonch darajasi: 88 foiz

Bugun ishonch bildiradigan jamoalarimiz

Marokash — chorak finalga chiqadi.
Fransiya — chorak finalga chiqadi.

Eng xavfsiz tanlov — ikki jamoaning keyingi bosqichga chiqishi. Aniq hisob bo‘yicha esa Marokashning 2:1 va Fransiyaning 2:0 hisobidagi g‘alabasini kutyapmiz.

Shunday qilib, ketma-ket to‘g‘ri prognozlar seriyasini 11 taga yetkazish uchun bugun Fransiya va Marokashga ishonch bildiramiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiBugun, 20:02Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiCole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiBugun, 19:56FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinFIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinBugun, 19:47Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Bugun, 18:37Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiLiverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiBugun, 17:32Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Bugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi