Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?
1, 2 va 3 iyul kunlari o‘tkazilgan pley-off bahslaridagi ketma-ket 9 ta prognozimiz to‘g‘ri chiqdi. Endi navbat JCH-2026 1/8 finalining dastlabki ikki uchrashuviga — Kanada — Marokash va Paragvay — Fransiya bahslariga.
Futbolda 100 foiz kafolat bo‘lmaydi — to‘p dumaloq, VAR esa ba’zan alohida ssenariy yozadi. Ammo jamoalarning hozirgi holati, raqiblar darajasi va tarkib imkoniyatlarini hisobga olsak, bugungi tanlovimiz aniq: Marokash va Fransiya keyingi bosqichga chiqadi.
Kanada — Marokash: afrikaliklar tajribasi hal qiladi
Kanada 1/16 finalda Janubiy Afrika Respublikasini 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Biroq jamoa hal qiluvchi golni uchrashuv oxiridagina kiritdi va navbatdagi raqib ancha yuqori darajada.
Marokash esa kuchli Niderlandiyani penaltilar seriyasida musobaqadan chiqardi. Jamoa turnir davomida murakkabroq raqiblarga qarshi o‘ynadi va himoyadagi intizomi, texnik futbolchilari hamda tezkor qarshi hujumlari bilan ajralib turibdi. Bukmekerlik bozorida ham Marokash keyingi bosqichga chiqish uchun yaqqol favorit hisoblanmoqda.
Kanadaning yuqori pressingi va shiddatli futboli Marokashga ayrim muammolar tug‘dirishi mumkin. Ammo Ashraf Hakimi, Braim Dias va Ismoil Saybari kabi futbolchilarga ega jamoa bosimdan chiqish va bo‘sh hududlardan foydalanishni yaxshi biladi.
Prognozimiz: Marokash keyingi bosqichga chiqadi.
Taxminiy hisob: Kanada 1:2 Marokash
Ishonch darajasi: 72 foiz
Paragvay — Fransiya: sensatsiya bu safar takrorlanmaydi
Paragvay 1/16 finalda Germaniyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, katta sensatsiyaga mualliflik qildi. Jamoa himoyada tartibli harakat qiladi, kurashdan qochmaydi va o‘yinni penaltilargacha olib borishga tayyor.
Biroq Fransiya hozirgacha musobaqaning eng ishonchli jamoalaridan biri bo‘lib turibdi. Dide Desham shogirdlari guruhdagi barcha uchrashuvlarda g‘alaba qozondi va 1/16 finalda Shvetsiyani 3:0 hisobida yengdi. Kilian Mbappe, Usmon Dembele va Maykl Olise ishtirokidagi hujum chizig‘i Paragvay himoyasi uchun juda og‘ir sinov bo‘ladi.
Orelen Tchuameni jarohat sabab uchrashuvni o‘tkazib yuboradi, uni Manu Kone almashtirishi kutilmoqda. Ammo Fransiya zaxira o‘rindig‘ining chuqurligi bu yo‘qotishni sezilmas darajada qoplash imkonini beradi.
Paragvayning Germaniyaga qarshi g‘alabasini kamsitib bo‘lmaydi. Shunga qaramay, jamoaning hujumda yaratayotgan xavfli vaziyatlari kam va Fransiyaga qarshi faqat himoyalanish yetarli bo‘lmasligi mumkin. Bozor baholarida ham fransuzlar mutlaq favorit sifatida ko‘rsatilgan.
Prognozimiz: Fransiya asosiy vaqtda g‘alaba qozonadi.
Taxminiy hisob: Paragvay 0:2 Fransiya
Ishonch darajasi: 88 foiz
Bugun ishonch bildiradigan jamoalarimiz
Marokash — chorak finalga chiqadi.
Fransiya — chorak finalga chiqadi.
Eng xavfsiz tanlov — ikki jamoaning keyingi bosqichga chiqishi. Aniq hisob bo‘yicha esa Marokashning 2:1 va Fransiyaning 2:0 hisobidagi g‘alabasini kutyapmiz.
Shunday qilib, ketma-ket to‘g‘ri prognozlar seriyasini 11 taga yetkazish uchun bugun Fransiya va Marokashga ishonch bildiramiz.
…