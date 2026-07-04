Xitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdi

·26·Texno
Xitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdi

Xitoy global sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Mamlakatning Tayyuan kosmodromidan navbatdagi Long March 6A raketa-tashuvchisi muvaffaqiyatli parvoz qilib, Qianfan turkumiga kiruvchi 13 ta yangi sunʼiy yoʻldoshni orbitaga olib chiqdi. Mazkur loyiha Ilon Maskning Starlink tizimiga asosiy raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu missiya Long March (Chanchjen) turkumidagi raketalar uchun tarixiy 655-parvoz boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha apparatlar belgilangan orbitaga aniq joylashtirilgan. Qianfan loyihasi Shanghai Yuanxin Satellite Technology kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan boʻlib, u past orbitali keng polosali internet tarmogʻini yaratishga qaratilgan.

Loyiha doirasida yaratilayotgan tarmoq nafaqat yuqori tezlikdagi internet, balki past kechikish vaqti va kelajakdagi 6G aloqa standartlarini qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa Xitoyning texnologik mustaqilligini taʼminlash va global miqyosda raqamli xizmatlar koʻrsatish salohiyatini oshiradi.

Global qamrov sari bosqichma-bosqich qadamlar

Qianfan tizimini kengaytirish bir necha muhim bosqichdan iborat boʻlib, hozirda uning dastlabki fazasi amalga oshirilmoqda:

  • Birinchi bosqichda 648 ta sunʼiy yoʻldosh yordamida mintaqaviy qamrov taʼminlanadi.
  • Ikkinchi bosqichda apparatlar soni 1296 taga yetkazilib, global tarmoq shakllantiriladi.
  • Yakuniy rejalarga koʻra, koinotdagi qurilmalar soni 15 mingdan oshadi va ular turli sunʼiy yoʻldosh xizmatlarini koʻrsatadi.
Missiyada qoʻllanilgan Long March 6A raketasi Xitoyning oʻrta yuk koʻtaruvchi yangi avlod tashuvchilari sirasiga kiradi. U suyuq yonilgʻida ishlovchi birinchi bosqich va qattiq yonilgʻili tezlatkichlar kombinatsiyasidan foydalanadi. Ushbu raketa 500 kilometr balandlikdagi quyosh-sinxron orbitasiga 6,5 tonnagacha foydali yukni olib chiqish quvvatiga ega.

Taʼkidlash joizki, Qianfan turkumining avvalgi partiyasi shu yilning 5-iyun kuni uchirilgan edi. Oʻshanda orbitaga 12 ta apparat yuborilgan. Yangi parvozdan soʻng guruhdagi sunʼiy yoʻldoshlarning umumiy soni 190 tadan oshdi. Bu surʼat Xitoyning koinotni oʻzlashtirish va sunʼiy yoʻldoshli aloqa sohasidagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday loyihalarning rivojlanishi katta ahamiyatga ega. Starlink kabi tizimlarning koʻpayishi va raqobatning kuchayishi kelajakda chekka hududlarda arzon va sifatli internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirishi mumkin. Xitoy texnologiyalarining jahon bozoriga chiqishi isteʼmolchilar uchun tanlov imkoniyatini oshiradi.

XitoyKoinotQianfanTexnologiyaSunʼiy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaSmartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaBugun, 21:21Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiYevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiBugun, 21:00AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiAMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiBugun, 20:22Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiXiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 19:56Xitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqXitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqBugun, 19:29Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanVivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda