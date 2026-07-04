Ange Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydi
Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi oʻzining yangi bosh murabbiyi nomini rasman eʼlon qildi. Tottenxem va Celtic kabi klublardagi faoliyati orqali tanilgan avstraliyalik mutaxassis Ange Postecoglou Ar-Riyod jamoasini boshqaradigan boʻldi. Ushbu tayinlov jahon futboli jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda, boisi tajribali murabbiy endilikda besh karra “Oltin toʻp” sohibi Cristiano Ronaldo bilan birga faoliyat yuritadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Al-Nassr rahbariyati jamoani yangi bosqichga olib chiqish va mintaqadagi gegemonlikni saqlab qolish maqsadida aynan Postecoglou nomzodida toʻxtaldi. Klub ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali mutaxassis bilan ikki yillik shartnoma imzolanganini tasdiqladi. Avstraliyalik murabbiy jamoani tark etgan Jorge Jesus oʻrnini egalladi.
Omadsiz qisqa muddatli faoliyatdan keyingi yangi imkoniyatAnge Postecoglou uchun Saudiya Arabistonidagi ushbu ish oʻz obroʻsini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyatdir. Uning soʻnggi ish joyi Angliyaning Nottingem Forest klubi boʻlgan edi. Biroq City Ground stadionidagi faoliyati bor-yoʻgʻi 39 kun davom etdi. Bu vaqt ichida jamoa sakkizta oʻyinda birorta ham gʻalaba qozona olmadi, natijada murabbiy isteʼfoga chiqarildi.
Postecoglou oʻsha davrni “shafqatsiz” deb taʼriflaydi. Uning soʻzlariga koʻra, u oʻyin tugashi bilan matbuot anjumaniga ham ulgurmasdan ishdan boʻshatilganini bilgan. Al-Nassr bilan tuzilgan shartnoma esa unga dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biri bilan bir safda turib, yana gʻalabalar yoʻliga qaytish imkonini beradi.
Gʻoliblik tajribasi va yutuqlarGarchi Nottingem Forest jamoasidagi omadsizlik uning rezyumesiga soya solgan boʻlsa-da, Al-Nassr rahbariyati uning avvalgi yutuqlariga yuqori baho bergan. Postecoglou Tottenxem boshqaruvida londonliklarning uzoq yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻygan edi. U jamoa bilan Yevropa ligasi finalida Manchester Yunayted ustidan gʻalaba qozonib, kubokni qoʻlga kiritgan.
Shuningdek, uning Shotlandiyaning Celtic klubidagi faoliyati ham muvaffaqiyatli kechgan. Glazgo jamoasi bilan u beshta sovrin, jumladan, ichki chempionatda “trebl” (uchta sovrin bir mavsumda) qayd etgan. Endilikda mutaxassis oʻzining hujumkor futbol falsafasini Saudiya Pro ligasida sinab koʻradi.
Saudiya Arabistoni klublari soʻnggi yillarda nafaqat yulduz futbolchilarni, balki kuchli murabbiylarni ham oʻz chempionatiga jalb qilish orqali ligani dunyoning eng kuchli birinchiliklaridan biriga aylantirishni maqsad qilgan. Postecoglou va Cristiano Ronaldo tandemi kelgusi mavsumda Al-Nassr muxlislari uchun katta umidlar bagʻishlamoqda.
…