Ange Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydi

·34·Sport
Ange Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydi

Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi oʻzining yangi bosh murabbiyi nomini rasman eʼlon qildi. Tottenxem va Celtic kabi klublardagi faoliyati orqali tanilgan avstraliyalik mutaxassis Ange Postecoglou Ar-Riyod jamoasini boshqaradigan boʻldi. Ushbu tayinlov jahon futboli jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda, boisi tajribali murabbiy endilikda besh karra “Oltin toʻp” sohibi Cristiano Ronaldo bilan birga faoliyat yuritadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Al-Nassr rahbariyati jamoani yangi bosqichga olib chiqish va mintaqadagi gegemonlikni saqlab qolish maqsadida aynan Postecoglou nomzodida toʻxtaldi. Klub ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali mutaxassis bilan ikki yillik shartnoma imzolanganini tasdiqladi. Avstraliyalik murabbiy jamoani tark etgan Jorge Jesus oʻrnini egalladi.

Omadsiz qisqa muddatli faoliyatdan keyingi yangi imkoniyat

Ange Postecoglou uchun Saudiya Arabistonidagi ushbu ish oʻz obroʻsini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyatdir. Uning soʻnggi ish joyi Angliyaning Nottingem Forest klubi boʻlgan edi. Biroq City Ground stadionidagi faoliyati bor-yoʻgʻi 39 kun davom etdi. Bu vaqt ichida jamoa sakkizta oʻyinda birorta ham gʻalaba qozona olmadi, natijada murabbiy isteʼfoga chiqarildi.

Postecoglou oʻsha davrni “shafqatsiz” deb taʼriflaydi. Uning soʻzlariga koʻra, u oʻyin tugashi bilan matbuot anjumaniga ham ulgurmasdan ishdan boʻshatilganini bilgan. Al-Nassr bilan tuzilgan shartnoma esa unga dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biri bilan bir safda turib, yana gʻalabalar yoʻliga qaytish imkonini beradi.

Gʻoliblik tajribasi va yutuqlar

Garchi Nottingem Forest jamoasidagi omadsizlik uning rezyumesiga soya solgan boʻlsa-da, Al-Nassr rahbariyati uning avvalgi yutuqlariga yuqori baho bergan. Postecoglou Tottenxem boshqaruvida londonliklarning uzoq yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻygan edi. U jamoa bilan Yevropa ligasi finalida Manchester Yunayted ustidan gʻalaba qozonib, kubokni qoʻlga kiritgan.

Shuningdek, uning Shotlandiyaning Celtic klubidagi faoliyati ham muvaffaqiyatli kechgan. Glazgo jamoasi bilan u beshta sovrin, jumladan, ichki chempionatda “trebl” (uchta sovrin bir mavsumda) qayd etgan. Endilikda mutaxassis oʻzining hujumkor futbol falsafasini Saudiya Pro ligasida sinab koʻradi.

Saudiya Arabistoni klublari soʻnggi yillarda nafaqat yulduz futbolchilarni, balki kuchli murabbiylarni ham oʻz chempionatiga jalb qilish orqali ligani dunyoning eng kuchli birinchiliklaridan biriga aylantirishni maqsad qilgan. Postecoglou va Cristiano Ronaldo tandemi kelgusi mavsumda Al-Nassr muxlislari uchun katta umidlar bagʻishlamoqda.

Al-NassrAnge PostecoglouCristiano RonaldoFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqdaRuben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqdaBugun, 21:13Manchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdiManchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdiBugun, 20:38Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugun, 20:10JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiBugun, 20:02Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiCole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiBugun, 19:56FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinFIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinBugun, 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi