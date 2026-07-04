Ruben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqda

·26·Sport
Ruben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqda

Italiyaning Milan klubi atrofidagi transfer mish-mishlari markazida yana bir bor tajribali yarim himoyachi Luka Modric nomi paydo boʻldi. San Siroda boshlanayotgan yangi davr va jamoa boshqaruviga Ruben Amorimning kelishi xorvatiyalik yulduzning kelajagi borasidagi qarashlarni butunlay oʻzgartirib yubordi. Hozirda klub rahbariyati va yangi murabbiy faxriy futbolchini yana bir mavsumga olib qolish ustida faol ish olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Ruben Amorim Milandagi faoliyatini aynan jamoa yetakchisi bilan bogʻliq masalani hal qilishdan boshlagan. Portugaliyalik mutaxassis Luka Modric bilan shaxsan telefon orqali muloqot qilib, uning yangi loyihadagi oʻrni naqadar muhim ekanini tushuntirgan. Amorim tajribali futbolchini shunchaki zaxira varianti emas, balki kiyinish xonasidagi sogʻlom muhitni shakllantiruvchi asosiy ustun deb hisoblaydi.

Yangi taktik yondashuv va Modricning roli

Amorimning kelishi bilan Milan oʻyin uslubida ham jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Max Allegri davridagi himoyaviy va ehtiyotkor futbol oʻrniga endi koʻproq hujumkor va talabchan tizim joriy etiladi. Bu esa 40 yoshni qarshilayotgan Luka Modric uchun jismoniy yuklamalarni toʻgʻri taqsimlashni taqozo etadi. Murabbiy xorvatiyalik pleymeykerni har bir oʻyinda 90 daqiqa maydonda ushlab turish niyatida emas, balki uning mahoratidan "jarrohlik aniqligida" foydalanmoqchi.

Maʼlum boʻlishicha, Luka Modric dastlab jamoaning Chempionlar ligasiga yoʻllanma ololmaganidan biroz hafsalasi pir boʻlgan va shartnomani uzaytirish borasida ikkilanayotgan edi. Biroq Amorimning ambitsiyalari va klubni Yevropa elitasiga qaytarish rejasi futbolchida yangi motivatsiya uygʻotgan. GOAL.com xabariga koʻra, ayni damda tomonlar oʻrtasida oʻzaro kelishuvga erishish uchun barcha sharoitlar mavjud.

Oilaviy omil va shartnoma bandlari

Futbolchining Milanda qolishiga faqatgina sport natijalari emas, balki oilaviy muhit ham katta taʼsir koʻrsatmoqda. Luka Modricning oilasi Italiya shimolidagi hayotga toʻliq moslashib boʻlgan. Xususan, uning qizi Ema ayni damda Milan klubining 13 yoshgacha boʻlgan qizlar akademiyasida muvaffaqiyatli toʻp surmoqda. Bu omil futbolchining shartnomadagi bir yillik uzaytirish bandini faollashtirishiga turtki boʻlishi kutilmoqda.

Yangi mavsumda Milan nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropa ligasida ham gʻoliblik uchun kurashishni maqsad qilgan. Ruben Amorim bunday uzoq va mashaqqatli turnirda Luka Modric kabi katta tajribaga ega, bir necha bor Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan oʻyinchining maslahatlari va maydondagi koʻrishi jamoa yoshlariga oʻrnak boʻlishiga ishonmoqda. Hozirda shartnomaning soʻnggi detallari koʻrib chiqilmoqda.

MilanLuka ModricRuben AmorimTransferlarItaliya Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ange Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydiAnge Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydiBugun, 20:50Manchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdiManchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdiBugun, 20:38Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugun, 20:10JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiBugun, 20:02Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiCole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiBugun, 19:56FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinFIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinBugun, 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi