Ruben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqda
Italiyaning Milan klubi atrofidagi transfer mish-mishlari markazida yana bir bor tajribali yarim himoyachi Luka Modric nomi paydo boʻldi. San Siroda boshlanayotgan yangi davr va jamoa boshqaruviga Ruben Amorimning kelishi xorvatiyalik yulduzning kelajagi borasidagi qarashlarni butunlay oʻzgartirib yubordi. Hozirda klub rahbariyati va yangi murabbiy faxriy futbolchini yana bir mavsumga olib qolish ustida faol ish olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Ruben Amorim Milandagi faoliyatini aynan jamoa yetakchisi bilan bogʻliq masalani hal qilishdan boshlagan. Portugaliyalik mutaxassis Luka Modric bilan shaxsan telefon orqali muloqot qilib, uning yangi loyihadagi oʻrni naqadar muhim ekanini tushuntirgan. Amorim tajribali futbolchini shunchaki zaxira varianti emas, balki kiyinish xonasidagi sogʻlom muhitni shakllantiruvchi asosiy ustun deb hisoblaydi.
Yangi taktik yondashuv va Modricning roliAmorimning kelishi bilan Milan oʻyin uslubida ham jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Max Allegri davridagi himoyaviy va ehtiyotkor futbol oʻrniga endi koʻproq hujumkor va talabchan tizim joriy etiladi. Bu esa 40 yoshni qarshilayotgan Luka Modric uchun jismoniy yuklamalarni toʻgʻri taqsimlashni taqozo etadi. Murabbiy xorvatiyalik pleymeykerni har bir oʻyinda 90 daqiqa maydonda ushlab turish niyatida emas, balki uning mahoratidan "jarrohlik aniqligida" foydalanmoqchi.
Maʼlum boʻlishicha, Luka Modric dastlab jamoaning Chempionlar ligasiga yoʻllanma ololmaganidan biroz hafsalasi pir boʻlgan va shartnomani uzaytirish borasida ikkilanayotgan edi. Biroq Amorimning ambitsiyalari va klubni Yevropa elitasiga qaytarish rejasi futbolchida yangi motivatsiya uygʻotgan. GOAL.com xabariga koʻra, ayni damda tomonlar oʻrtasida oʻzaro kelishuvga erishish uchun barcha sharoitlar mavjud.
Oilaviy omil va shartnoma bandlariFutbolchining Milanda qolishiga faqatgina sport natijalari emas, balki oilaviy muhit ham katta taʼsir koʻrsatmoqda. Luka Modricning oilasi Italiya shimolidagi hayotga toʻliq moslashib boʻlgan. Xususan, uning qizi Ema ayni damda Milan klubining 13 yoshgacha boʻlgan qizlar akademiyasida muvaffaqiyatli toʻp surmoqda. Bu omil futbolchining shartnomadagi bir yillik uzaytirish bandini faollashtirishiga turtki boʻlishi kutilmoqda.
Yangi mavsumda Milan nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropa ligasida ham gʻoliblik uchun kurashishni maqsad qilgan. Ruben Amorim bunday uzoq va mashaqqatli turnirda Luka Modric kabi katta tajribaga ega, bir necha bor Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan oʻyinchining maslahatlari va maydondagi koʻrishi jamoa yoshlariga oʻrnak boʻlishiga ishonmoqda. Hozirda shartnomaning soʻnggi detallari koʻrib chiqilmoqda.
…