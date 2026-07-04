JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadi
Jahon chempionatida pley-off hayajoni davom etadi. Bugun tunda Kanada — Marokash va Paragvay — Fransiya uchrashuvlari bo‘lib o‘tadi hamda yana ikki chorak finalchi nomi ma’lum bo‘ladi.
Har ikki bahsda ham favoritlar bor, ammo mundialning avvalgi natijalari pley-offda har qanday sensatsiya yuz berishi mumkinligini ko‘rsatib ulgurdi.
Kanada — Marokash: tarixiy imkoniyat uchun kurash
Kunning birinchi uchrashuvida Kanada va Marokash terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.
Uchrashuv 4 iyul kuni soat 22:00 da boshlanadi.
Kanada pley-offning ilk bosqichida Janubiy Afrika Respublikasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l olgan edi. Marokash esa Niderlandiya bilan keskin o‘yin o‘tkazib, penaltilar seriyasida g‘alaba qozondi.
Ikki jamoa ham jismoniy kuch, tezkor hujumlar va tartibli himoyasi bilan ajralib turadi. Shu sababli bu bellashuvda bitta xato ham hal qiluvchi bo‘lishi mumkin.
Paragvay — Fransiya: sensatsiya davom etadimi?
Tundagi ikkinchi bahsda Paragvay amaldagi favoritlardan biri Fransiyaga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 5 iyulga o‘tar kechasi soat 02:00 da start oladi.
Fransiya 1/16 finalda Shvetsiyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi. Paragvay esa Germaniyani penaltilar seriyasida musobaqadan chiqarib, mundialning eng katta sensatsiyalaridan biriga mualliflik qildi.
Endi janubiy amerikaliklar yana bir Yevropa grandini to‘xtatishga harakat qiladi. Fransiya esa Tchuameni jarohatiga qaramay, kuchli tarkibi va yuqori tezlikdagi o‘yini bilan chorak finalga chiqishni ko‘zlamoqda.
Bugungi uchrashuvlar jadvali
22:00 — Kanada — Marokash
02:00 — Paragvay — Fransiya
Kechaning asosiy savoli oddiy: favoritlar o‘z vazifasini bajaradimi yoki JCH-2026 yana bir sensatsiyani tayyorlab qo‘yganmi?
…