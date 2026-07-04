JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadi

·0·Sport
JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadi

Jahon chempionatida pley-off hayajoni davom etadi. Bugun tunda Kanada — Marokash va Paragvay — Fransiya uchrashuvlari bo‘lib o‘tadi hamda yana ikki chorak finalchi nomi ma’lum bo‘ladi.

Har ikki bahsda ham favoritlar bor, ammo mundialning avvalgi natijalari pley-offda har qanday sensatsiya yuz berishi mumkinligini ko‘rsatib ulgurdi.

Kanada — Marokash: tarixiy imkoniyat uchun kurash

Kunning birinchi uchrashuvida Kanada va Marokash terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.

Uchrashuv 4 iyul kuni soat 22:00 da boshlanadi.

Kanada pley-offning ilk bosqichida Janubiy Afrika Respublikasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l olgan edi. Marokash esa Niderlandiya bilan keskin o‘yin o‘tkazib, penaltilar seriyasida g‘alaba qozondi.

Ikki jamoa ham jismoniy kuch, tezkor hujumlar va tartibli himoyasi bilan ajralib turadi. Shu sababli bu bellashuvda bitta xato ham hal qiluvchi bo‘lishi mumkin.

Paragvay — Fransiya: sensatsiya davom etadimi?

Tundagi ikkinchi bahsda Paragvay amaldagi favoritlardan biri Fransiyaga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv 5 iyulga o‘tar kechasi soat 02:00 da start oladi.

Fransiya 1/16 finalda Shvetsiyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi. Paragvay esa Germaniyani penaltilar seriyasida musobaqadan chiqarib, mundialning eng katta sensatsiyalaridan biriga mualliflik qildi.

Endi janubiy amerikaliklar yana bir Yevropa grandini to‘xtatishga harakat qiladi. Fransiya esa Tchuameni jarohatiga qaramay, kuchli tarkibi va yuqori tezlikdagi o‘yini bilan chorak finalga chiqishni ko‘zlamoqda.

Bugungi uchrashuvlar jadvali

  • 22:00 — Kanada — Marokash

  • 02:00 — Paragvay — Fransiya

Kechaning asosiy savoli oddiy: favoritlar o‘z vazifasini bajaradimi yoki JCH-2026 yana bir sensatsiyani tayyorlab qo‘yganmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiCole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiBugun, 19:56FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinFIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinBugun, 19:47Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Bugun, 18:37Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiLiverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiBugun, 17:32Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Bugun, 17:16JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)Bugun, 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi