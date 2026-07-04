Toshkentda 12 ta sun’iy ko‘l va raqamli turistik xaritalar yaratiladi

·38·O‘zbekiston
Toshkentda 12 ta sun’iy ko‘l va raqamli turistik xaritalar yaratiladi

Prezident ishtirokidagi yig‘ilishda Toshkentning shahar muhitini yaxshilash va turistik salohiyatini oshirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar taqdim etildi. Yil boshidan buyon poytaxtga 3 million nafar sayyoh kelgani hisobga olinib, aholi va mehmonlar uchun qulay sharoit yaratish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilandi.

Shahar ekologiyasi va mikroiqlimini yaxshilash maqsadida Toshkentda 12 ta sun’iy ko‘l barpo etish rejalashtirilgan. Sergeli tumanidagi «Qushqo‘rg‘on», «Sultonobod» va «Farog‘atli» mahallalari hududida suv havzalari uchun 22 gektar yer ajratilgan.

Shuningdek, «Jo‘n» kanali bo‘ylab 5 kilometrlik salomatlik yo‘lagi tashkil etiladi. Bu hududda piyoda sayr qilish, dam olish va jismoniy faollik uchun sharoit yaratilishi ko‘zda tutilgan.

Sayyohlar uchun raqamli yo‘nalishlar ham ishga tushiriladi. Temir yo‘l vokzallari, aeroport va metro bekatlarida smartfonga yuklab olish mumkin bo‘lgan bepul raqamli xaritalar hamda turistik marshrutlar joylashtiriladi.

Shahar xizmatlarini yaxshilash doirasida Toshkentning har bir tumanida 15–20 tadan zamonaviy jamoat hojatxonasi qurish uchun yer maydonlari auksionga chiqariladi. Ko‘chalar va jamoat joylarida chiqindi qutilari soni ham ko‘paytiriladi.

Jamoat xavfsizligi bo‘yicha ham ijobiy o‘zgarishlar qayd etilgan. Kriminogen vaziyati og‘ir bo‘lgan mahallalar soni 60 tadan 23 taga kamaygan. Shu bilan birga, 230 ta mahallada yarim yil davomida birorta ham jinoyat sodir etilmagan.

ToshkentSergeliSun’iy ko‘llarTurizmRaqamli xaritaJamoat xavfsizligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda mol go‘shtining narxi pasayishi mumkinO‘zbekistonda mol go‘shtining narxi pasayishi mumkinBugun, 18:09Islom Karimov imzo qo‘ygan noyob “Matiz” videosi katta qiziqish uyg‘otdiIslom Karimov imzo qo‘ygan noyob “Matiz” videosi katta qiziqish uyg‘otdiBugun, 17:21O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?Bugun, 17:03Prezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiPrezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiBugun, 16:45Toshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiToshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiBugun, 16:25Qashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqdaQashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqdaBugun, 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??