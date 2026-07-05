Real Madrid oʻng qanot himoyasini kuchaytirdi: Denzel Dumfries Madridga koʻchib oʻtdi

·47·Sport
Real Madrid oʻng qanot himoyasini kuchaytirdi: Denzel Dumfries Madridga koʻchib oʻtdi

Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi shov-shuvli yurishini amalga oshirdi. Madridliklar Italiyaning Inter jamoasi himoyachisi Denzel Dumfries bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer klubning mudofaa chizigʻini, xususan, oʻng qanotni yanada mustahkamlash strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com nashri va klub matbuot xizmati xabariga koʻra, Real Madrid niderlandiyalik futbolchi uchun belgilangan 20 million yevro miqdoridagi tovon pulini toʻlab bergan. 30 yoshli futbolchi bilan imzolangan kelishuv toʻrt yilga, yaʼni 2030-yilning 30-iyuniga qadar amal qilishi belgilangan. Bu transfer orqali jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo tarkibdagi raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan.

Himoya chizigʻidagi yangi raqobat

Denzel Dumfries Madridga kelishi bilan Trent Alexander-Arnold uchun jiddiy raqobatchiga aylanadi. Dani Carvajal shartnomasi yakunlanib jamoani tark etganidan soʻng, oʻng qanot himoyasida faqat Trent Alexander-Arnold qolgan edi. Endilikda tajribali Dumfriesning kelishi murabbiylar shtabiga rotatsiya qilish va taktik sxemalarni oʻzgartirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Inter rahbariyati futbolchining shartnomasi yakunlanib borayotganini hisobga olib, uni sotishga qaror qildi. The Athletic maʼlumotlariga koʻra, niderlandiyalik himoyachi oʻzining tajribasi va jismoniy holati bilan Madrid klubining talablariga toʻliq javob beradi. Uning transferi Real Madrid uchun moliyaviy jihatdan ham ancha foydali bitim sifatida baholanmoqda.

Interdagi muvaffaqiyatli besh yil

Denzel Dumfries Italiya poytaxtida oʻtkazgan besh mavsum davomida Yevropaning eng barqaror qanot himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsata oldi. U Neradzurrilar safida jami 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, 27 ta gol urdi va 28 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning yordami bilan Inter ikki bor A Seriya chempionligini qoʻlga kiritdi.

  • Inter safida 200 dan ortiq oʻyin;
  • Italiya chempionatining ikki karra gʻolibi;
  • Niderlandiya terma jamoasining asosiy aʼzosi;
  • Oʻng qanotda ham himoyada, ham hujumda faollik.
Oʻtgan mavsumda toʻpigʻidagi jarrohlik amaliyoti tufayli biroz oʻyin amaliyotini yoʻqotgan boʻlsa-da, Dumfries 28 ta oʻyinda maydonga tushib, 5 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning jismoniy baquvvatligi va hujumlarga qoʻshilish qobiliyati Real Madridning tezkor oʻyin uslubiga mos kelishi kutilmoqda. Endi muxlislar yangi mavsumda oʻng qanotda kim asosiy tarkibdan joy olishini qiziqish bilan kutishmoqda.

Real MadridInterTransferDenzel DumfriesFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Bugun, 17:35Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:38Lamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqatLamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqatBugun, 15:52Karlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdiKarlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdiBugun, 14:58Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi