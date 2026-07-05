Real Madrid oʻng qanot himoyasini kuchaytirdi: Denzel Dumfries Madridga koʻchib oʻtdi
Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi shov-shuvli yurishini amalga oshirdi. Madridliklar Italiyaning Inter jamoasi himoyachisi Denzel Dumfries bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer klubning mudofaa chizigʻini, xususan, oʻng qanotni yanada mustahkamlash strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com nashri va klub matbuot xizmati xabariga koʻra, Real Madrid niderlandiyalik futbolchi uchun belgilangan 20 million yevro miqdoridagi tovon pulini toʻlab bergan. 30 yoshli futbolchi bilan imzolangan kelishuv toʻrt yilga, yaʼni 2030-yilning 30-iyuniga qadar amal qilishi belgilangan. Bu transfer orqali jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo tarkibdagi raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan.
Himoya chizigʻidagi yangi raqobatDenzel Dumfries Madridga kelishi bilan Trent Alexander-Arnold uchun jiddiy raqobatchiga aylanadi. Dani Carvajal shartnomasi yakunlanib jamoani tark etganidan soʻng, oʻng qanot himoyasida faqat Trent Alexander-Arnold qolgan edi. Endilikda tajribali Dumfriesning kelishi murabbiylar shtabiga rotatsiya qilish va taktik sxemalarni oʻzgartirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.
Inter rahbariyati futbolchining shartnomasi yakunlanib borayotganini hisobga olib, uni sotishga qaror qildi. The Athletic maʼlumotlariga koʻra, niderlandiyalik himoyachi oʻzining tajribasi va jismoniy holati bilan Madrid klubining talablariga toʻliq javob beradi. Uning transferi Real Madrid uchun moliyaviy jihatdan ham ancha foydali bitim sifatida baholanmoqda.
Interdagi muvaffaqiyatli besh yilDenzel Dumfries Italiya poytaxtida oʻtkazgan besh mavsum davomida Yevropaning eng barqaror qanot himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsata oldi. U Neradzurrilar safida jami 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, 27 ta gol urdi va 28 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning yordami bilan Inter ikki bor A Seriya chempionligini qoʻlga kiritdi.
- Inter safida 200 dan ortiq oʻyin;
- Italiya chempionatining ikki karra gʻolibi;
- Niderlandiya terma jamoasining asosiy aʼzosi;
- Oʻng qanotda ham himoyada, ham hujumda faollik.
…