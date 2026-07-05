Amazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqda

·27·Texno
Amazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqda

Amazon kompaniyasi oʻzining koʻp yillik tarixga ega Mechanical Turk (MTurk) kraudsorsing platformasiga yangi mijozlarni qabul qilishni toʻxtatishini eʼlon qildi. Ushbu qaror sunʼiy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari misli koʻrilmagan darajada rivojlangan davrda raqamli mehnat bozoridagi katta oʻzgarishlardan dalolat beradi. 2026-yilning 30-iyulidan boshlab xizmat yangi foydalanuvchilar uchun yopiladi, bu esa platformaning asta-sekin faoliyatini yakunlashiga ishora sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Amazon Web Services (AWS) vakillarining taʼkidlashicha, mazkur qaror puxta oʻrganish va tahlillardan soʻng qabul qilingan. Hozirda mavjud boʻlgan mijozlar xizmatdan odatdagidek foydalanishda davom etishlari mumkin, biroq kompaniya platformaga yangi funksiyalar qoʻshishni rejalashtirmayapti. AWS faqat xavfsizlik va tizim barqarorligini taʼminlash bilan cheklanadi, bu esa Mechanical Turk loyihasining "hayotni qoʻllab-quvvatlash" rejimiga oʻtganini anglatadi.

Sunʼiy intellekt poydevoridagi inson mehnati

2005-yilda ishga tushirilgan Mechanical Turk oʻz vaqtida inqilobiy loyiha hisoblangan. U kompyuterlar uchun murakkab, ammo inson uchun oddiy boʻlgan vazifalarni (masalan, CAPTCHA kodlarini yechish yoki matndagi hissiyotlarni aniqlash) bajarish uchun minglab masofaviy ishchilarni birlashtirgan. Platforma nomi 18-asrda shaxmat oʻynaydigan avtomat sifatida tanilgan, biroq ichida odam yashiringan mashhur "Turk" qurilmasi sharafiga qoʻyilgan.

Soʻnggi yillarda Amazon ushbu xizmatdan SageMaker AI kabi neyron tarmoqlarini oʻqitish uchun maʼlumotlarni markirovka qilishda foydalanib kelayotgan edi. Koʻplab startaplar oʻz mahsulotlarini "toʻliq avtomatlashgan sunʼiy intellekt" sifatida reklama qilsa-da, aslida parda ortida Mechanical Turk ishchilari oʻsha vazifalarni qoʻlda bajarib berishgan. Bu esa texnologiya olamida oʻziga xos "yashirin mehnat" tizimini yuzaga keltirgan.

Inqiroz sabablari: Botlar va ishonchsizlik

Mechanical Turk platformasining obroʻsiga bir necha omillar putur yetkazdi. Birinchidan, 2023-yilda oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, platformadagi ishchilarning 33 foizdan 46 foizigacha boʻlgan qismi oʻz vazifalarini bajarish uchun ChatGPT kabi yirik til modellaridan foydalana boshlagan. Bu esa inson mehnati talab qilinadigan maʼlumotlarning ishonchliligini soʻroq ostida qoldirdi.

Ikkinchidan, platformada firibgarlik va botlar koʻpayib ketgani sababli koʻplab tadqiqotchilar va jiddiy buyurtmachilar xizmatni tark etishgan. Reddit tarmogʻidagi foydalanuvchilarning fikricha, Amazon uchun MTurk serverlarini saqlab turish endilikda iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlib qolgan. Sunʼiy intellektning oʻzi maʼlumotlarni tahlil qilishda insonlardan koʻra tezroq va arzonroq ishlay boshlagani ushbu xizmatning taqdirini hal qildi.

Mechanical Turk oʻz vaqtida Facebook va Cambridge Analytica mojarosida ham bilvosita ishtirok etgan edi. Endilikda ushbu platformaning yopilishi raqamli iqtisodiyotda bir davr yakunlanayotganidan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu kabi platformalar masofaviy daromad manbai boʻlib xizmat qilgan, biroq zamonaviy AI vositalari endi bu kabi mikro-vazifalarni toʻliq oʻz zimmasiga olmoqda.

AmazonMechanical TurkSunʼiy IntellektAWSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiSamsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiKecha, 23:24Ish samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringIsh samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringKecha, 22:56Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiSunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiKecha, 18:21Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiJahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiKecha, 17:53AQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqdaAQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqdaKecha, 17:51AQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriAQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriKecha, 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi