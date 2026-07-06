Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbek shou-biznesi vakili Shahlo Zoirova Sharm ash-Shayxdagi safaridan yangi videolarni muxlislari bilan bo‘lishdi. Unda xonanda o‘zi joylashgan mehmonxona, uning sharoitlari va dam olish uchun yaratilgan qulayliklarni namoyish qildi.
Videoda mehmonxonaning keng va zamonaviy xonalari,hashamatli interer, basseynlar, yashil hududlar hamda sayyohlar uchun tashkil etilgan xizmatlar aks etgan. Shuningdek, Shahlo Zoirova mehmonxonadagi yashash sharoiti va dam olish muhitini ham muxlislariga yaqindan ko‘rsatdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…