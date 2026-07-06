De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»
Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente JCH-2026 1/8 finalida Portugaliyaga qarshi muhim bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida fikr bildirdi.
Ispaniyalik mutaxassis 41 yoshli hujumchining xarakteri va professionalizmiga yuqori baho berdi. Shu bilan birga, u Ronaldu maydonga tushsa, Ispaniya himoyasi bir soniyaga ham e’tiborni yo‘qotmasligi kerakligini ta’kidladi.
«Men unga bo‘lgan hurmatimni yashirmaganman»
De la Fuente Ronalduning o‘z oldiga doimo katta maqsadlar qo‘yishi va yillar davomida yuqori darajada qolishini alohida e’tirof etdi.
«Men hech qachon Ronalduga bo‘lgan hurmatimni yashirmaganman. Uning xarakteri, yuksak maqsad qo‘ya olishi va doimo o‘z ustida ishlashga intilishini juda qadrlayman», — dedi Ispaniya bosh murabbiyi.
Ronaldu hali ham yangi yutuqlarni istaydi
Ispaniya ustozining fikricha, portugaliyalik yulduz futbolda allaqachon ulkan meros yaratganiga qaramay, bu bilan cheklanib qolgani yo‘q.
«Krishtianu yaratgan ulkan merosi bilan kifoyalanmayapti. U yanada ko‘proq yutuqlarga erishishni istaydi», — dedi de la Fuente.
Bir lahza butun o‘yinni hal qilishi mumkin
Murabbiy Ronalduni jarima maydoni yaqinida nazoratsiz qoldirish o‘ta xavfli ekanini ta’kidladi.
«Maydonda uni bir soniyaga ham nazardan qochirish mumkin emas. Xavfli zonadagi bir onlik e’tiborsizlik o‘yin taqdirini hal qilib qo‘yishi mumkin», — dedi u.
«Uning o‘ynamaganini afzal ko‘rardim»
De la Fuente raqib yetakchisining o‘yinda ishtirok etmasligi Ispaniya uchun qulay bo‘lishini hazil va jiddiylik aralash tarzda tan oldi.
«Rostini aytsam, uning o‘ynamaganini afzal ko‘rar edim. Ammo o‘ylaymanki, u maydonga tushadi», — dedi ispanlar ustozi.
Ronaldu mundialda uchta gol urdi
Krishtianu Ronaldu JCH-2026da hozirgacha to‘rtta uchrashuvda maydonga tushib, uchta gol urdi.
Endi u Ispaniyaga qarshi Iberiya derbisida Portugaliyaning asosiy qurollaridan biri bo‘ladi. Bir tomonda de la Fuente maqtagan kuchli yarimhimoya, ikkinchi tomonda esa bir lahzada o‘yin taqdirini o‘zgartira oladigan Ronaldu. Maydonda sokinlik kam bo‘ladi.
…