De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»

·35·Sport
De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»

Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente JCH-2026 1/8 finalida Portugaliyaga qarshi muhim bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida fikr bildirdi.

Ispaniyalik mutaxassis 41 yoshli hujumchining xarakteri va professionalizmiga yuqori baho berdi. Shu bilan birga, u Ronaldu maydonga tushsa, Ispaniya himoyasi bir soniyaga ham e’tiborni yo‘qotmasligi kerakligini ta’kidladi.

«Men unga bo‘lgan hurmatimni yashirmaganman»

De la Fuente Ronalduning o‘z oldiga doimo katta maqsadlar qo‘yishi va yillar davomida yuqori darajada qolishini alohida e’tirof etdi.

«Men hech qachon Ronalduga bo‘lgan hurmatimni yashirmaganman. Uning xarakteri, yuksak maqsad qo‘ya olishi va doimo o‘z ustida ishlashga intilishini juda qadrlayman», — dedi Ispaniya bosh murabbiyi.

Ronaldu hali ham yangi yutuqlarni istaydi

Ispaniya ustozining fikricha, portugaliyalik yulduz futbolda allaqachon ulkan meros yaratganiga qaramay, bu bilan cheklanib qolgani yo‘q.

«Krishtianu yaratgan ulkan merosi bilan kifoyalanmayapti. U yanada ko‘proq yutuqlarga erishishni istaydi», — dedi de la Fuente.

Bir lahza butun o‘yinni hal qilishi mumkin

Murabbiy Ronalduni jarima maydoni yaqinida nazoratsiz qoldirish o‘ta xavfli ekanini ta’kidladi.

«Maydonda uni bir soniyaga ham nazardan qochirish mumkin emas. Xavfli zonadagi bir onlik e’tiborsizlik o‘yin taqdirini hal qilib qo‘yishi mumkin», — dedi u.

«Uning o‘ynamaganini afzal ko‘rardim»

De la Fuente raqib yetakchisining o‘yinda ishtirok etmasligi Ispaniya uchun qulay bo‘lishini hazil va jiddiylik aralash tarzda tan oldi.

«Rostini aytsam, uning o‘ynamaganini afzal ko‘rar edim. Ammo o‘ylaymanki, u maydonga tushadi», — dedi ispanlar ustozi.

Ronaldu mundialda uchta gol urdi

Krishtianu Ronaldu JCH-2026da hozirgacha to‘rtta uchrashuvda maydonga tushib, uchta gol urdi.

Endi u Ispaniyaga qarshi Iberiya derbisida Portugaliyaning asosiy qurollaridan biri bo‘ladi. Bir tomonda de la Fuente maqtagan kuchli yarimhimoya, ikkinchi tomonda esa bir lahzada o‘yin taqdirini o‘zgartira oladigan Ronaldu. Maydonda sokinlik kam bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariGarri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariBugun, 11:35Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Bugun, 11:22Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Bugun, 11:08Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Bugun, 11:04Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi