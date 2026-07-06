Magistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladi

·27·Jamiyat
Magistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladi

O‘zbekistonda 2026/2027 o‘quv yili uchun davlat oliy ta’lim muassasalari magistraturasiga hujjatlar qabul qilish boshlandi.

Abituriyentlar barcha jarayonlarni onlayn tarzda amalga oshirishi mumkin. Hujjat topshirish uchun oliygoh yoki boshqa idoralarga shaxsan borish talab etilmaydi.

Hujjatlar qachongacha qabul qilinadi?

Magistraturaga arizalar 1 iyuldan 30 iyulgacha qabul qilinadi.

Hujjatlar my.edu.uz elektron platformasi orqali yuboriladi. Ariza topshirishni so‘nggi kunlarga qoldirmaslik tavsiya etiladi — dedlayn yaqinlashganda platformada yuklama ortishi mumkin.

Til sertifikati majburiy

Tanlovda ishtirok etish uchun abituriyentda chet tilini bilish darajasini tasdiqlovchi sertifikat bo‘lishi shart.

Bunda belgilangan talablarga mos:

  • milliy sertifikat;

  • xalqaro namunadagi sertifikat qabul qilinadi.

Til sertifikatiga ega bo‘lmagan talabgorlar magistratura tanlovida ishtirok eta olmaydi.

Qanday hujjatlar talab qilinadi?

Ariza topshirish uchun quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo‘ladi:

  1. Bakalavr diplomi;

  2. Chet tilini bilish to‘g‘risidagi milliy yoki xalqaro sertifikat.

Hujjatlarning elektron nusxalari aniq va to‘liq ko‘rinishi lozim. Ma’lumotlardagi xato yoki sifatsiz yuklangan fayl arizani ko‘rib chiqish jarayoniga ta’sir qilishi mumkin.

Ariza qanday topshiriladi?

Abituriyent my.edu.uz platformasiga kirib, shaxsiy ma’lumotlarini to‘ldiradi, tegishli mutaxassislikni tanlaydi va talab qilingan hujjatlarni yuklaydi.

Ariza jo‘natilgandan keyin uning holatini shaxsiy kabinet orqali kuzatib borish mumkin.

Qabul 30 iyul kuni yakunlanadi. Shu sabab diplom va til sertifikatini oldindan tayyorlab, arizani vaqtida topshirish muhim.

Uzbekistanmy.edu.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Bugun, 11:36Bolalar oromgohiga yo‘llanmani 50% chegirmada olish mumkinBolalar oromgohiga yo‘llanmani 50% chegirmada olish mumkinBugun, 11:11«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildi«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildiBugun, 10:57Olimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladiOlimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladiKecha, 22:3819 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandi19 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandiKecha, 20:39Chirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildiChirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildiKecha, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi