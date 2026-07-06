Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...
Argentina milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finaliga yo‘l olgan bo‘lsa-da, Lionel Skaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi jamoa o‘yinidan to‘liq qoniqmayapti.
Kabo-Verdega qarshi qiyin g‘alaba amaldagi jahon chempionlarining zaif nuqtalarini ochib berdi. Endi Misrga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan Argentina bir nechta muhim muammoni bartaraf etishi kerak.
Pressing kutilgan darajada ishlamayapti
Diario Olé nashri ma’lumotiga ko‘ra, Skalonini eng ko‘p xavotirga solayotgan jihat — jamoaning raqibga bosim o‘tkazish tizimi.
Argentina futbolchilari to‘pni yo‘qotgandan keyin yetarlicha tez va uyushgan holda pressing qila olmayapti. Natijada raqiblar bosimdan chiqib ketib, tezkor qarshi hujumlar tashkil etish imkoniga ega bo‘lmoqda.
Skaloni esa jamoasidan ancha faol, jadal va bir butun holdagi pressing kutmoqda.
To‘p nazorati bor, lekin o‘tkirlik yetishmayapti
Argentina ko‘p vaqt to‘pni nazorat qilib, pozitsion hujumlar uyushtirayotgan bo‘lsa-da, ularning aksariyati xavfli vaziyatlar bilan yakunlanmayapti.
Jamoa o‘yin sur’atini keskin oshirish, kutilmagan uzatmalar orqali raqib himoyasini yorib o‘tish va hujum yo‘nalishini tez o‘zgartirishda qiynalmoqda.
Shu sabab Argentinaning hujumlari ba’zan bir xil va raqib uchun oldindan taxmin qilish mumkin bo‘lgan ko‘rinish kasb etmoqda.
Barcha yechim yana Messidan kutilmoqda
Murabbiylar shtabi oldidagi yana bir jiddiy muammo — jamoaning Lionel Messi mahoratiga haddan tashqari bog‘lanib qolgani.
Ayniqsa, himoyaga chuqur yopilib oladigan raqiblarga qarshi Argentina hujumdagi asosiy yechimni 39 yoshli yetakchisidan kutmoqda.
Messi hal qiluvchi vaziyatlarni yaratishda davom etayotgan bo‘lsa-da, Skaloni hujumdagi mas’uliyatni boshqa futbolchilar o‘rtasida ham teng taqsimlashni istayapti. Aks holda raqiblar Messini neytrallashtirish orqali butun jamoaning hujum salohiyatini cheklab qo‘yishi mumkin.
Kabo-Verde Argentinani qattiq qiynadi
«Albiseleste» pley-offning avvalgi bosqichida Kabo-Verdega qarshi kutilganidan ancha og‘ir o‘yin o‘tkazdi.
Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmadi va argentinaliklar faqat qo‘shimcha bo‘limlarda 3:2 hisobida zafar quchdi. Bu uchrashuv jamoaning pressing, hujumlarni rivojlantirish va himoyadagi muvozanat borasida hali ishlashi kerakligini ko‘rsatdi.
Navbatdagi sinov — Misr
Argentina milliy jamoasi 7 iyul kuni JCH-2026 1/8 finalida Misrga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi.
Misr himoyada tartibli va qarshi hujumlarda xavfli jamoa hisoblanadi. Shu bois Skaloni shogirdlari avvalgi kamchiliklarni takrorlasa, bu bahsda ham oson sayr bo‘lmaydi. Messi bor — lekin butun reja yana faqat unga suyanib qolmasligi kerak.
…