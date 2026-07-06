Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...

·54·Sport
Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...

Argentina milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finaliga yo‘l olgan bo‘lsa-da, Lionel Skaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi jamoa o‘yinidan to‘liq qoniqmayapti.

Kabo-Verdega qarshi qiyin g‘alaba amaldagi jahon chempionlarining zaif nuqtalarini ochib berdi. Endi Misrga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan Argentina bir nechta muhim muammoni bartaraf etishi kerak.

Pressing kutilgan darajada ishlamayapti

Diario Olé nashri ma’lumotiga ko‘ra, Skalonini eng ko‘p xavotirga solayotgan jihat — jamoaning raqibga bosim o‘tkazish tizimi.

Argentina futbolchilari to‘pni yo‘qotgandan keyin yetarlicha tez va uyushgan holda pressing qila olmayapti. Natijada raqiblar bosimdan chiqib ketib, tezkor qarshi hujumlar tashkil etish imkoniga ega bo‘lmoqda.

Skaloni esa jamoasidan ancha faol, jadal va bir butun holdagi pressing kutmoqda.

To‘p nazorati bor, lekin o‘tkirlik yetishmayapti

Argentina ko‘p vaqt to‘pni nazorat qilib, pozitsion hujumlar uyushtirayotgan bo‘lsa-da, ularning aksariyati xavfli vaziyatlar bilan yakunlanmayapti.

Jamoa o‘yin sur’atini keskin oshirish, kutilmagan uzatmalar orqali raqib himoyasini yorib o‘tish va hujum yo‘nalishini tez o‘zgartirishda qiynalmoqda.

Shu sabab Argentinaning hujumlari ba’zan bir xil va raqib uchun oldindan taxmin qilish mumkin bo‘lgan ko‘rinish kasb etmoqda.

Barcha yechim yana Messidan kutilmoqda

Murabbiylar shtabi oldidagi yana bir jiddiy muammo — jamoaning Lionel Messi mahoratiga haddan tashqari bog‘lanib qolgani.

Ayniqsa, himoyaga chuqur yopilib oladigan raqiblarga qarshi Argentina hujumdagi asosiy yechimni 39 yoshli yetakchisidan kutmoqda.

Messi hal qiluvchi vaziyatlarni yaratishda davom etayotgan bo‘lsa-da, Skaloni hujumdagi mas’uliyatni boshqa futbolchilar o‘rtasida ham teng taqsimlashni istayapti. Aks holda raqiblar Messini neytrallashtirish orqali butun jamoaning hujum salohiyatini cheklab qo‘yishi mumkin.

Kabo-Verde Argentinani qattiq qiynadi

«Albiseleste» pley-offning avvalgi bosqichida Kabo-Verdega qarshi kutilganidan ancha og‘ir o‘yin o‘tkazdi.

Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmadi va argentinaliklar faqat qo‘shimcha bo‘limlarda 3:2 hisobida zafar quchdi. Bu uchrashuv jamoaning pressing, hujumlarni rivojlantirish va himoyadagi muvozanat borasida hali ishlashi kerakligini ko‘rsatdi.

Navbatdagi sinov — Misr

Argentina milliy jamoasi 7 iyul kuni JCH-2026 1/8 finalida Misrga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi.

Misr himoyada tartibli va qarshi hujumlarda xavfli jamoa hisoblanadi. Shu bois Skaloni shogirdlari avvalgi kamchiliklarni takrorlasa, bu bahsda ham oson sayr bo‘lmaydi. Messi bor — lekin butun reja yana faqat unga suyanib qolmasligi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariGarri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariBugun, 11:35De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»Bugun, 11:27Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Bugun, 11:08Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Bugun, 11:04Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi