Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...

·21·Jamiyat
Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...

Andijon viloyatida soxta elektron hisob-fakturalar va xarid cheklari orqali milliardlab so‘m budjet mablag‘ini o‘zlashtirish bilan bog‘liq yirik sxema fosh etildi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchilar qariyb 95 ming fuqaro nomidan Soliq Mobile ilovasida keshbek to‘lovlarini rasmiylashtirgan.

2,2 trillion so‘mlik soxta hisob-fakturalar

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Andijon viloyati boshqarmasi o‘tkazgan tergovga qadar tekshiruvda fuqaro Yo.Q. va boshqalar o‘zaro til biriktirib harakat qilgani aniqlangan.

Ular beshta mas’uliyati cheklangan jamiyat nomiga boshqa bir MCHJ tomonidan go‘yoki 2,2 trillion so‘mlik mahsulot yetkazib berilgani haqida soxta elektron hisob-fakturalar rasmiylashtirgan.

Amalda esa ushbu tovarlar yetkazib berilmagan bo‘lishi mumkinligi tergov materiallarida qayd etilmoqda.

Soxta xarid cheklari shakllantirilgan

Shundan so‘ng mahsulotlar savdosidan tushgan mablag‘lar nazorat-kassa mashinalari orqali kirim qilingani va tovarlar fuqarolarga sotilgani haqida soxta xarid cheklari yaratilgan.

Bu cheklar real savdoga emas, keshbek to‘lovlarini olish uchun tuzilgan soxta operatsiyalarga asoslangani aytilmoqda.

Qariyb 95 ming kishi nomidan keshbek olingan

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, soxta cheklar asosida:

  • 94 921 nafar fuqaro;

  • Ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan shaxslar nomidan

Soliq Mobile mobil ilovasi orqali keshbek to‘lovlari rasmiylashtirilgan.

Natijada budjet mablag‘laridan 38,3 milliard so‘m o‘zlashtirish va rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilingani aniqlangan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining quyidagi moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:

  • 167-modda — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish;

  • 228-modda — hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blankalarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish.

Hozirda jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari davom etmoqda. Gumonlanuvchilarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmaguncha, ular aybsiz hisoblanadi.

AndijanSoliq MobileBosh prokuratura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Bugun, 12:08Magistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiMagistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiBugun, 11:19Bolalar oromgohiga yo‘llanmani 50% chegirmada olish mumkinBolalar oromgohiga yo‘llanmani 50% chegirmada olish mumkinBugun, 11:11«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildi«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildiBugun, 10:57Olimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladiOlimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladiKecha, 22:3819 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandi19 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandiKecha, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi