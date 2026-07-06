Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...
Andijon viloyatida soxta elektron hisob-fakturalar va xarid cheklari orqali milliardlab so‘m budjet mablag‘ini o‘zlashtirish bilan bog‘liq yirik sxema fosh etildi.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchilar qariyb 95 ming fuqaro nomidan Soliq Mobile ilovasida keshbek to‘lovlarini rasmiylashtirgan.
2,2 trillion so‘mlik soxta hisob-fakturalar
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Andijon viloyati boshqarmasi o‘tkazgan tergovga qadar tekshiruvda fuqaro Yo.Q. va boshqalar o‘zaro til biriktirib harakat qilgani aniqlangan.
Ular beshta mas’uliyati cheklangan jamiyat nomiga boshqa bir MCHJ tomonidan go‘yoki 2,2 trillion so‘mlik mahsulot yetkazib berilgani haqida soxta elektron hisob-fakturalar rasmiylashtirgan.
Amalda esa ushbu tovarlar yetkazib berilmagan bo‘lishi mumkinligi tergov materiallarida qayd etilmoqda.
Soxta xarid cheklari shakllantirilgan
Shundan so‘ng mahsulotlar savdosidan tushgan mablag‘lar nazorat-kassa mashinalari orqali kirim qilingani va tovarlar fuqarolarga sotilgani haqida soxta xarid cheklari yaratilgan.
Bu cheklar real savdoga emas, keshbek to‘lovlarini olish uchun tuzilgan soxta operatsiyalarga asoslangani aytilmoqda.
Qariyb 95 ming kishi nomidan keshbek olingan
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, soxta cheklar asosida:
94 921 nafar fuqaro;
Ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan shaxslar nomidan
Soliq Mobile mobil ilovasi orqali keshbek to‘lovlari rasmiylashtirilgan.
Natijada budjet mablag‘laridan 38,3 milliard so‘m o‘zlashtirish va rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilingani aniqlangan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining quyidagi moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:
167-modda — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish;
228-modda — hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blankalarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish.
Hozirda jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari davom etmoqda. Gumonlanuvchilarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmaguncha, ular aybsiz hisoblanadi.
…