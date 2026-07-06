Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlari

·50·Sport
Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlari

Angliya terma jamoasi sardori Garri Keyn Meksikaga qarshi kechgan shiddatli va dramatik bahsdan soʻng oʻz ovozini butunlay yoʻqotdi. Jahon chempionati doirasida oʻtgan va 3:2 hisobida inglizlarning gʻalabasi bilan yakunlangan uchrashuv nafaqat maydondagi kurashlar, balki oʻyindan keyingi qiziqarli holat bilan ham muxlislar yodida qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Meksika poytaxtidagi afsonaviy “Atsteka” stadionida kechgan bahs nihoyasiga yetgach, Bavariya hujumchisi BBC kameralari qarshisiga chiqdi. Biroq u deyarli gapira olmaydigan holatda edi. Keynning xirillab chiqqan ovozi ijtimoiy tarmoqlarda tezda trendga chiqdi va muxlislar uni turli qahramonlarga qiyoslay boshlashdi. Futbolchining oʻzi bu holatni maydondagi hissiyotlar va gʻalabani nishonlash paytidagi baqiriqlar bilan izohladi.

Maydondagi haqiqiy jang va Tomas Tuxelning irodasi

Oʻyinning oʻzi haqiqiy triller koʻrinishini oldi. Angliya terma jamoasi uchrashuvni juda faol boshladi va Jud Bellingemning dubli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Biroq mezbonlar taslim boʻlishmadi: Julian Quinones hisobni qisqartirdi, koʻp oʻtmay inglizlar himoyachisi Jarell Quansah maydondan chetlatildi. Bu esa Tomas Tuxel shogirdlarini oʻyinning katta qismini bir kishi kam boʻlib oʻtkazishga majbur qildi.

Shunday qiyin vaziyatda Garri Keyn sardorlik masʼuliyatini oʻz zimmasiga oldi va 60-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, jamoasining uchinchi golini urdi. Meksikalik Raul Jimenez ham penaltidan unumli foydalanib, hisobni minimal koʻrinishga keltirgan boʻlsa-da, Angliya himoyasi oxirigacha chidab berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gʻalaba Angliyani chorak finalga olib chiqdi va endi ular Mayamida Norvegiya bilan toʻqnash kelishadi.

“Bu aqldan ozdiradigan oʻyin boʻldi. Biz oxirigacha kurashishimiz kerak edi. Men hozirgina tinimsiz qoʻshiq kuyladim, shu sababli gapira olmayapman. Atrofimizdagi muhit, jamoa va barcha bizga qarshi edi, lekin biz gʻalaba yoʻlini topa oldik”, — dedi Garri Keyn oʻzining xirillagan ovozi bilan intervyu berar ekan.

Terma jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel ham oʻyindan keyin oʻz hayajonini yashirmadi. Germaniyalik mutaxassis noqulay ob-havo tufayli bir soat kechikib boshlangan oʻyinda jamoasining koʻrsatgan xarakteridan faxrlanishini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, “Atsteka” kabi stadionlarda gʻalaba qozonish uchun nafaqat mahorat, balki kuchli ruhiyat ham talab etiladi.

Ushbu gʻalaba Angliya uchun turnirning eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Garri Keyn esa nafaqat gollari, balki bor ovozi bilan jamoasini qoʻllab-quvvatlagani bilan ham haqiqiy yetakchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Endi muxlislar uning chorak finalgacha ovozi tiklanishini kutishmoqda.

AngliyaGarri KeynJahon ChempionatiFutbolMeksika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»Bugun, 11:27Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Bugun, 11:22Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Bugun, 11:08Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Bugun, 11:04Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi