Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlari
Angliya terma jamoasi sardori Garri Keyn Meksikaga qarshi kechgan shiddatli va dramatik bahsdan soʻng oʻz ovozini butunlay yoʻqotdi. Jahon chempionati doirasida oʻtgan va 3:2 hisobida inglizlarning gʻalabasi bilan yakunlangan uchrashuv nafaqat maydondagi kurashlar, balki oʻyindan keyingi qiziqarli holat bilan ham muxlislar yodida qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Meksika poytaxtidagi afsonaviy “Atsteka” stadionida kechgan bahs nihoyasiga yetgach, Bavariya hujumchisi BBC kameralari qarshisiga chiqdi. Biroq u deyarli gapira olmaydigan holatda edi. Keynning xirillab chiqqan ovozi ijtimoiy tarmoqlarda tezda trendga chiqdi va muxlislar uni turli qahramonlarga qiyoslay boshlashdi. Futbolchining oʻzi bu holatni maydondagi hissiyotlar va gʻalabani nishonlash paytidagi baqiriqlar bilan izohladi.
Maydondagi haqiqiy jang va Tomas Tuxelning irodasiOʻyinning oʻzi haqiqiy triller koʻrinishini oldi. Angliya terma jamoasi uchrashuvni juda faol boshladi va Jud Bellingemning dubli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Biroq mezbonlar taslim boʻlishmadi: Julian Quinones hisobni qisqartirdi, koʻp oʻtmay inglizlar himoyachisi Jarell Quansah maydondan chetlatildi. Bu esa Tomas Tuxel shogirdlarini oʻyinning katta qismini bir kishi kam boʻlib oʻtkazishga majbur qildi.
Shunday qiyin vaziyatda Garri Keyn sardorlik masʼuliyatini oʻz zimmasiga oldi va 60-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, jamoasining uchinchi golini urdi. Meksikalik Raul Jimenez ham penaltidan unumli foydalanib, hisobni minimal koʻrinishga keltirgan boʻlsa-da, Angliya himoyasi oxirigacha chidab berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gʻalaba Angliyani chorak finalga olib chiqdi va endi ular Mayamida Norvegiya bilan toʻqnash kelishadi.
“Bu aqldan ozdiradigan oʻyin boʻldi. Biz oxirigacha kurashishimiz kerak edi. Men hozirgina tinimsiz qoʻshiq kuyladim, shu sababli gapira olmayapman. Atrofimizdagi muhit, jamoa va barcha bizga qarshi edi, lekin biz gʻalaba yoʻlini topa oldik”, — dedi Garri Keyn oʻzining xirillagan ovozi bilan intervyu berar ekan.
Terma jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel ham oʻyindan keyin oʻz hayajonini yashirmadi. Germaniyalik mutaxassis noqulay ob-havo tufayli bir soat kechikib boshlangan oʻyinda jamoasining koʻrsatgan xarakteridan faxrlanishini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, “Atsteka” kabi stadionlarda gʻalaba qozonish uchun nafaqat mahorat, balki kuchli ruhiyat ham talab etiladi.
Ushbu gʻalaba Angliya uchun turnirning eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Garri Keyn esa nafaqat gollari, balki bor ovozi bilan jamoasini qoʻllab-quvvatlagani bilan ham haqiqiy yetakchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Endi muxlislar uning chorak finalgacha ovozi tiklanishini kutishmoqda.
…