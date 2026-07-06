Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?

·0·Sport
Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?

Myunxenning Bavariya klubi va Germaniya terma jamoasi yulduzi Jamal Musiala navbatdagi jarrohlik amaliyotini oʻtadi. Shimoliy Amerikada yakunlangan Jahon chempionatidan soʻng amalga oshirilgan ushbu muolaja futbolchining sogʻligʻini toʻliq tiklash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub matbuot xizmati tarqatgan rasmiy bayonotga koʻra, mazkur operatsiya kutilmagan jarohat natijasi emas, balki avvaldan rejalashtirilgan tibbiy muolajadir. Bavariya shifokorlari hujumkor yarim himoyachining oʻtgan yili olgan ogʻir jarohatidan soʻng tiklanish jarayonini yakuniga yetkazish uchun ushbu qadamni zarur deb hisoblashgan.

Tiklanish rejasi va muddatlar

Goal.com nashri xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi endilikda maxsus ishlab chiqilgan reabilitatsiya dasturi asosida mashgʻulotlarni boshlaydi. Jarrohlik amaliyotining aynan yozgi tanaffus vaqtiga belgilangani Musialaga 2026-27-yilgi mavsumning muhim qismini oʻtkazib yubormaslik imkonini beradi.

Myunxenliklar rahbariyati futbolchining mavsumoldi yigʻinlarida ishtirok etishiga ishonch bildirmoqda. Klubning taʼkidlashicha, aniq tuzilgan reja asosida Jamal yangi chempionatning ilk oʻyinlarigacha optimal jismoniy holatga kirib ulguradi. Bu esa Bavariya uchun mavsum boshida katta ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.

Eski jarohat asoratlari

Eslatib oʻtamiz, Jamal Musiala 2025-yilning yozida Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati chorak finalida Pari Sen-Jermen darvozaboni Gianluigi Donnarumma bilan toʻqnashib ketgan edi. Oʻshanda germaniyalik iqtidor sohibi boldir suyagi sinishi va toʻpigʻi chiqishi kabi oʻta jiddiy shikastlanishga duch kelgan.

Oʻsha voqeadan soʻng futbolchi uzoq vaqt maydondan tashqarida qoldi va 2025-26-yilgi mavsumning katta qismini oʻtkazib yubordi. Hatto joriy yilning mart oyida paylardagi ogʻriq sababli uning safga qaytishi biroz kechikkan edi. Hozirgi muolaja aynan oʻsha asoratlarni butunlay bartaraf etishga qaratilgan.

Hozirda futbolchi shifokorlar nazoratida boʻlib, uning holati ijobiy baholanmoqda. Bavariya muxlislari uchun asosiysi — jamoaning asosiy pleymeykeri yangi mavsum startiga qadar toʻliq sogʻlom holatda qaytishidir.

BavariyaJamal MusialaFutbolJarohatGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?Bugun, 21:32JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 21:27Kane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildiKane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildiBugun, 21:16Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Bugun, 20:40Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?Bugun, 20:13Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiArsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi