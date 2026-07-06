Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?
Myunxenning Bavariya klubi va Germaniya terma jamoasi yulduzi Jamal Musiala navbatdagi jarrohlik amaliyotini oʻtadi. Shimoliy Amerikada yakunlangan Jahon chempionatidan soʻng amalga oshirilgan ushbu muolaja futbolchining sogʻligʻini toʻliq tiklash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub matbuot xizmati tarqatgan rasmiy bayonotga koʻra, mazkur operatsiya kutilmagan jarohat natijasi emas, balki avvaldan rejalashtirilgan tibbiy muolajadir. Bavariya shifokorlari hujumkor yarim himoyachining oʻtgan yili olgan ogʻir jarohatidan soʻng tiklanish jarayonini yakuniga yetkazish uchun ushbu qadamni zarur deb hisoblashgan.
Tiklanish rejasi va muddatlarGoal.com nashri xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi endilikda maxsus ishlab chiqilgan reabilitatsiya dasturi asosida mashgʻulotlarni boshlaydi. Jarrohlik amaliyotining aynan yozgi tanaffus vaqtiga belgilangani Musialaga 2026-27-yilgi mavsumning muhim qismini oʻtkazib yubormaslik imkonini beradi.
Myunxenliklar rahbariyati futbolchining mavsumoldi yigʻinlarida ishtirok etishiga ishonch bildirmoqda. Klubning taʼkidlashicha, aniq tuzilgan reja asosida Jamal yangi chempionatning ilk oʻyinlarigacha optimal jismoniy holatga kirib ulguradi. Bu esa Bavariya uchun mavsum boshida katta ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.
Eski jarohat asoratlariEslatib oʻtamiz, Jamal Musiala 2025-yilning yozida Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati chorak finalida Pari Sen-Jermen darvozaboni Gianluigi Donnarumma bilan toʻqnashib ketgan edi. Oʻshanda germaniyalik iqtidor sohibi boldir suyagi sinishi va toʻpigʻi chiqishi kabi oʻta jiddiy shikastlanishga duch kelgan.
Oʻsha voqeadan soʻng futbolchi uzoq vaqt maydondan tashqarida qoldi va 2025-26-yilgi mavsumning katta qismini oʻtkazib yubordi. Hatto joriy yilning mart oyida paylardagi ogʻriq sababli uning safga qaytishi biroz kechikkan edi. Hozirgi muolaja aynan oʻsha asoratlarni butunlay bartaraf etishga qaratilgan.
Hozirda futbolchi shifokorlar nazoratida boʻlib, uning holati ijobiy baholanmoqda. Bavariya muxlislari uchun asosiysi — jamoaning asosiy pleymeykeri yangi mavsum startiga qadar toʻliq sogʻlom holatda qaytishidir.
…