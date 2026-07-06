Google foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqda
Dunyoning eng yirik texnologik giganti Google oʻzining maxfiylik siyosatiga kiritilgan soʻnggi oʻzgarishlar orqali foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini, jumladan foto, video va audio yozuvlarini sunʼiy intellekt (AI) modellarini takomillashtirish uchun toʻplay boshladi. Ushbu yangilanish kompaniya xizmatlaridan foydalanuvchi millionlab insonlarning raqamli izlari endilikda neyrotarmoqlarni oʻqitish uchun xizmat qilishini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Iyun oyida foydalanuvchilarga yuborilgan elektron xatlar orqali eʼlon qilingan ushbu oʻzgarishlar dastlab shunchaki tavsiyalarni shaxsiylashtirish va tarixni boshqarish qulayligi sifatida taqdim etilgan edi. Biroq, ixbt.com va boshqa texnologik nashrlar tahliliga koʻra, Google aslida foydalanuvchilarni bilvosita oʻz maʼlumotlarini AI treninglari uchun taqdim etishga rozi qilgan. Endilikda Google Search xizmatlariga yuklangan har qanday media fayl, agar foydalanuvchi sozlamalarni qoʻlda oʻzgartirmasa, tizim tomonidan qayta ishlanadi.
Yangi qoidalar nafaqat qidiruv tizimiga, balki Google kompaniyasining boshqa ommabop servislariga ham taalluqlidir. Bular qatoriga Google Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate va Google News kiradi. Masalan, Google Lens orqali biror buyumni suratga olib qidirsangiz, oʻsha surat AI modellarini oʻqitish uchun saqlab qolinishi mumkin. Shuningdek, Google Translate orqali talaffuzingizni mashq qilsangiz, ovozli yozuvlaringiz ham kompaniya serverlarida trening materiali sifatida qoladi.
Maʼlumotlar yigʻishning yangi davriTexnologiya sanoatida hozirda sunʼiy intellekt xizmatlarini yaxshilash uchun har qanday yoʻl bilan maʼlumot toʻplash poygasi ketmoqda. Ilgari kompaniyalar asosan ochiq internetdagi matnlarni skanerlash (scraping) bilan cheklangan boʻlsa, endilikda foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent asosiy manbaga aylandi. Google oʻzining rasmiy tushuntirishlarida saqlangan media fayllar xavfsizlik choralarini kuchaytirish va generativ AI modellarini rivojlantirish uchun kerakligini taʼkidlagan.
Kompaniya hujjatlarida qayd etilishicha, toʻplangan maʼlumotlar nafaqat algoritmlar, balki inson-mutaxassislar (human reviewers) tomonidan ham koʻrib chiqilishi mumkin. Bu esa maxfiylik masalasida jiddiy savollarni keltirib chiqaradi. Meta kabi boshqa gigantlar ham shunga oʻxshash usullardan foydalanib, foydalanuvchilarning Instagram va Facebookʼdagi suratlarini oʻz AI tizimlari uchun ishlatib kelmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarbdir, chunki Google ekotizimi mamlakatimizda eng keng tarqalgan raqamli platforma hisoblanadi. Agar siz shaxsiy rasmlaringiz yoki ovozingiz AI modellarini oʻqitishda ishlatilishini istamasangiz, Google hisobingizdagi "Search Services History" va "Personalized Recommendations" boʻlimlari orqali ushbu funksiyalarni cheklashingiz yoki maʼlumotlarni saqlash muddatini oʻzgartirishingiz lozim.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, zamonaviy texnologiyalar davrida bepul xizmatlar uchun foydalanuvchilar oʻz maʼlumotlari bilan "haq toʻlamoqda". Google kabi kompaniyalar AI poygasida yetakchilik qilish uchun shaxsiy maxfiylik chegaralarini tobora kengaytirib bormoqda.
…