Google foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqda

·22·Texno
Google foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqda

Dunyoning eng yirik texnologik giganti Google oʻzining maxfiylik siyosatiga kiritilgan soʻnggi oʻzgarishlar orqali foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini, jumladan foto, video va audio yozuvlarini sunʼiy intellekt (AI) modellarini takomillashtirish uchun toʻplay boshladi. Ushbu yangilanish kompaniya xizmatlaridan foydalanuvchi millionlab insonlarning raqamli izlari endilikda neyrotarmoqlarni oʻqitish uchun xizmat qilishini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Iyun oyida foydalanuvchilarga yuborilgan elektron xatlar orqali eʼlon qilingan ushbu oʻzgarishlar dastlab shunchaki tavsiyalarni shaxsiylashtirish va tarixni boshqarish qulayligi sifatida taqdim etilgan edi. Biroq, ixbt.com va boshqa texnologik nashrlar tahliliga koʻra, Google aslida foydalanuvchilarni bilvosita oʻz maʼlumotlarini AI treninglari uchun taqdim etishga rozi qilgan. Endilikda Google Search xizmatlariga yuklangan har qanday media fayl, agar foydalanuvchi sozlamalarni qoʻlda oʻzgartirmasa, tizim tomonidan qayta ishlanadi.

Yangi qoidalar nafaqat qidiruv tizimiga, balki Google kompaniyasining boshqa ommabop servislariga ham taalluqlidir. Bular qatoriga Google Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate va Google News kiradi. Masalan, Google Lens orqali biror buyumni suratga olib qidirsangiz, oʻsha surat AI modellarini oʻqitish uchun saqlab qolinishi mumkin. Shuningdek, Google Translate orqali talaffuzingizni mashq qilsangiz, ovozli yozuvlaringiz ham kompaniya serverlarida trening materiali sifatida qoladi.

Maʼlumotlar yigʻishning yangi davri

Texnologiya sanoatida hozirda sunʼiy intellekt xizmatlarini yaxshilash uchun har qanday yoʻl bilan maʼlumot toʻplash poygasi ketmoqda. Ilgari kompaniyalar asosan ochiq internetdagi matnlarni skanerlash (scraping) bilan cheklangan boʻlsa, endilikda foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent asosiy manbaga aylandi. Google oʻzining rasmiy tushuntirishlarida saqlangan media fayllar xavfsizlik choralarini kuchaytirish va generativ AI modellarini rivojlantirish uchun kerakligini taʼkidlagan.

Kompaniya hujjatlarida qayd etilishicha, toʻplangan maʼlumotlar nafaqat algoritmlar, balki inson-mutaxassislar (human reviewers) tomonidan ham koʻrib chiqilishi mumkin. Bu esa maxfiylik masalasida jiddiy savollarni keltirib chiqaradi. Meta kabi boshqa gigantlar ham shunga oʻxshash usullardan foydalanib, foydalanuvchilarning Instagram va Facebookʼdagi suratlarini oʻz AI tizimlari uchun ishlatib kelmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarbdir, chunki Google ekotizimi mamlakatimizda eng keng tarqalgan raqamli platforma hisoblanadi. Agar siz shaxsiy rasmlaringiz yoki ovozingiz AI modellarini oʻqitishda ishlatilishini istamasangiz, Google hisobingizdagi "Search Services History" va "Personalized Recommendations" boʻlimlari orqali ushbu funksiyalarni cheklashingiz yoki maʼlumotlarni saqlash muddatini oʻzgartirishingiz lozim.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, zamonaviy texnologiyalar davrida bepul xizmatlar uchun foydalanuvchilar oʻz maʼlumotlari bilan "haq toʻlamoqda". Google kabi kompaniyalar AI poygasida yetakchilik qilish uchun shaxsiy maxfiylik chegaralarini tobora kengaytirib bormoqda.

GoogleSunʼiy IntellektMaxfiylikTexnologiyaGoogle Search
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 22:56Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Bugun, 22:45Yandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldiYandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 22:24Commell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdiCommell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdiBugun, 21:52Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiBugun, 21:30OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaOnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi