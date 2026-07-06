Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!

·29·Texno
Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!

Smartfonlar dunyoni egallab olgan asrda tugmali telefonlar tarixga aylandi deb o‘ylaganmidingiz? Aslo yo‘q! Sevimli Nokia brendi ostida telefonlar chiqaruvchi HMD kompaniyasi barchani hayratda qoldirib, bir yo‘la to‘rtta yangi tugmali modelni taqdim etdi: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) va Nokia 235 4G (2nd Edition).

Eng qizig‘i, bu shunchaki oddiy "fonarikli" telefonlar emas. Ularning ichiga haqiqiy sun’iy intellekt (SI) yordamchisi joylangan!

Tugmachali telefonda sun’iy intellekt? Ha, bu rost!

Yangi modellarning bosh xususiyati — klaviaturada SI yordamchisini ishga tushiradigan maxsus alohida tugmacha borligidadir. Ushbu ovozli yordamchi quyidagi oddiy va foydali buyruqlarni bemalol bajara oladi:

  • Chiroqni (fonarik) yoqish va kamerani ochish;

  • Budilnik (signal) hamda muhim eslatmalarni o‘rnatish;

  • Kerakli kontaktga qo‘ng‘iroq qilish;

  • Sizni qiziqtirgan oddiy savollarga javob berish.

Muhim ma’lumot: HMD kompaniyasi ushbu sun’iy intellekt xizmatini dastlabki 180 kun (yarim yil) davomida mutlaqo bepul taqdim etadi. Ushbu sinov muddati tugagach, SI yordamchisidan foydalanish uchun pullik obuna talab qilinadi.

Modellar o‘rtasidagi farq nimada? (Taqqoslash)

To‘rtta yangi model bir-biridan ekranining kattaligi va kamera sifati bilan ajralib turadi. Qulaylik uchun ularni jadvalda solishtirib chiqamiz:

Model nomi

Ekran o‘lchami

Kamera moduli

Nokia 200 4G

2,4 dyuym

Modelga qarab VGA yoki 2 Mp

Nokia 210 4G

2,4 dyuym

Modelga qarab VGA yoki 2 Mp

Nokia 215 4G (2nd Edition)

2,8 dyuym

Modelga qarab VGA yoki 2 Mp

Nokia 235 4G (2nd Edition)

2,8 dyuym

Modelga qarab VGA yoki 2 Mp

Zamonaviy imkoniyatlar va an’anaviy sifat

Yangi qurilmalar klassik ko‘rinishda bo‘lsa-da, ularning ichki imkoniyatlari ancha zamonaviylashgan. Barcha to‘rtta model quyidagi umumiy qulayliklarga ega:

  • 4G tarmog‘i: Yuqori sifatli va tezkor aloqa ta’minlanadi.

  • USB Type-C porti: Endi eskicha quvvatlagichlarni qidirib yurish shart emas, zamonaviy shnurlar tushaveradi.

  • S30+ operatsion tizimi: Telefonlarning tez va qotib qolmasdan ishlashiga javob beradi.

  • Xpress Chat xizmati: Video qo‘ng‘iroqlar amalga oshirish va ovozli xabarlar yuborish imkoniyatini beradi.

  • Uzoq vaqt ishlovchi batareya va Radio: Telefonlar quvvatini juda uzoq vaqt ushlab turadi. Shuningdek, an’anaviy FM-radio ham mavjud (faqatgina Nokia 200 4G modeli bundan mustasno — unda radio yo‘q).

Bu telefonlar kimlar uchun?

Tugmali telefonlarga sun’iy intellekt joylashtirish — HMD kompaniyasining so‘nggi paytlardagi eng g‘ayrioddiy va qiziqarli qarorlaridan biri bo‘ldi. Kompaniyaning fikricha, bu yangi funksiyalar katta va murakkab smartfonlarga ehtiyoj sezmaydigan, lekin zamonaviy raqamli imkoniyatlardan orqada qolishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun telefondan foydalanishni yanada qulay va yoqimli qiladi.

NokiaHMDNokia 200 4GNokia 215 4G
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 22:56Google foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqdaGoogle foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqdaBugun, 22:29Yandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldiYandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 22:24Commell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdiCommell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdiBugun, 21:52Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiBugun, 21:30OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaOnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi