Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!
Smartfonlar dunyoni egallab olgan asrda tugmali telefonlar tarixga aylandi deb o‘ylaganmidingiz? Aslo yo‘q! Sevimli Nokia brendi ostida telefonlar chiqaruvchi HMD kompaniyasi barchani hayratda qoldirib, bir yo‘la to‘rtta yangi tugmali modelni taqdim etdi: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) va Nokia 235 4G (2nd Edition).
Eng qizig‘i, bu shunchaki oddiy "fonarikli" telefonlar emas. Ularning ichiga haqiqiy sun’iy intellekt (SI) yordamchisi joylangan!
Tugmachali telefonda sun’iy intellekt? Ha, bu rost!
Yangi modellarning bosh xususiyati — klaviaturada SI yordamchisini ishga tushiradigan maxsus alohida tugmacha borligidadir. Ushbu ovozli yordamchi quyidagi oddiy va foydali buyruqlarni bemalol bajara oladi:
Chiroqni (fonarik) yoqish va kamerani ochish;
Budilnik (signal) hamda muhim eslatmalarni o‘rnatish;
Kerakli kontaktga qo‘ng‘iroq qilish;
Sizni qiziqtirgan oddiy savollarga javob berish.
Muhim ma’lumot: HMD kompaniyasi ushbu sun’iy intellekt xizmatini dastlabki 180 kun (yarim yil) davomida mutlaqo bepul taqdim etadi. Ushbu sinov muddati tugagach, SI yordamchisidan foydalanish uchun pullik obuna talab qilinadi.
Modellar o‘rtasidagi farq nimada? (Taqqoslash)
To‘rtta yangi model bir-biridan ekranining kattaligi va kamera sifati bilan ajralib turadi. Qulaylik uchun ularni jadvalda solishtirib chiqamiz:
Model nomi
Ekran o‘lchami
Kamera moduli
Nokia 200 4G
2,4 dyuym
Modelga qarab VGA yoki 2 Mp
Nokia 210 4G
2,4 dyuym
Modelga qarab VGA yoki 2 Mp
Nokia 215 4G (2nd Edition)
2,8 dyuym
Modelga qarab VGA yoki 2 Mp
Nokia 235 4G (2nd Edition)
2,8 dyuym
Modelga qarab VGA yoki 2 Mp
Zamonaviy imkoniyatlar va an’anaviy sifat
Yangi qurilmalar klassik ko‘rinishda bo‘lsa-da, ularning ichki imkoniyatlari ancha zamonaviylashgan. Barcha to‘rtta model quyidagi umumiy qulayliklarga ega:
4G tarmog‘i: Yuqori sifatli va tezkor aloqa ta’minlanadi.
USB Type-C porti: Endi eskicha quvvatlagichlarni qidirib yurish shart emas, zamonaviy shnurlar tushaveradi.
S30+ operatsion tizimi: Telefonlarning tez va qotib qolmasdan ishlashiga javob beradi.
Xpress Chat xizmati: Video qo‘ng‘iroqlar amalga oshirish va ovozli xabarlar yuborish imkoniyatini beradi.
Uzoq vaqt ishlovchi batareya va Radio: Telefonlar quvvatini juda uzoq vaqt ushlab turadi. Shuningdek, an’anaviy FM-radio ham mavjud (faqatgina Nokia 200 4G modeli bundan mustasno — unda radio yo‘q).
Bu telefonlar kimlar uchun?
Tugmali telefonlarga sun’iy intellekt joylashtirish — HMD kompaniyasining so‘nggi paytlardagi eng g‘ayrioddiy va qiziqarli qarorlaridan biri bo‘ldi. Kompaniyaning fikricha, bu yangi funksiyalar katta va murakkab smartfonlarga ehtiyoj sezmaydigan, lekin zamonaviy raqamli imkoniyatlardan orqada qolishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun telefondan foydalanishni yanada qulay va yoqimli qiladi.
…