JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...

·0·Sport
JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...

JCH-2026 1/8 final bosqichining eng kutilgan uchrashuvlaridan birida Portugaliya va Ispaniya milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.

Iberiya derbisi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. Hal qiluvchi bahs oldidan jamoalarning taxminiy asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi.

Ronaldu Portugaliya hujumini boshlaydi

Portugaliya terma jamoasi hujum chizig‘ida Krishtianu Ronalduga ishonch bildirishi kutilmoqda. Unga qanotlarda Rafael Leau va Pedru Netu yordam beradi.

Maydon markazida Brunu Fernandesh, Vitinya va Joau Nevesh harakat qilishi mumkin. Himoya qanotlarida esa Joau Kanselu va Nunu Mendeshning tezligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Portugaliyaning taxminiy tarkibi:

Koshta, Kanselu, Diash, Veyga, Nunu Mendesh, Nevesh, Vitinya, Fernandesh, Netu, Leau, Ronaldu.

Yamal va Oyarsabal Ispaniyaning asosiy umidi

Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente hujumda Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal va Aleks Baenaga imkoniyat berishi kutilmoqda.

Maydon markazida Rodri, Pedri va Dani Olmo harakat qilib, to‘p nazorati hamda hujumlar tashkil etilishiga javob beradi.

Ispaniyaning taxminiy tarkibi:

Simon, Kukurelya, Lyaport, Kubarsi, Porro, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarsabal.

Ronaldu Yamalga qarshi

Uchrashuvda muxlislar e’tibori ikki avlod yulduzlariga qaratiladi. Bir tomonda o‘zining so‘nggi jahon chempionatida ishtirok etayotgan Krishtianu Ronaldu, ikkinchi tomonda esa Ispaniyaning yosh yetakchisi Lamin Yamal.

Portugaliya tajriba va tezkor hujumlarga, Ispaniya esa to‘p nazorati va maydon markazidagi ustunlikka tayanadi.

JCH-2026. 1/8 final

Portugaliya — Ispaniya

Boshlanish vaqti: 00:00, Toshkent vaqti bilan.

Mag‘lub bo‘lgan jamoa mundial bilan xayrlashadi. Qisqasi, bu oddiy o‘yin emas — qo‘shnilar derbisi, chorakfinal yo‘llanmasi va ikki futbol avlodining to‘qnashuvi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildiKane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildiBugun, 21:16Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Bugun, 20:40Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?Bugun, 20:13Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiArsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiBugun, 19:52Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Bugun, 19:24Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiErling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi