JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...
JCH-2026 1/8 final bosqichining eng kutilgan uchrashuvlaridan birida Portugaliya va Ispaniya milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.
Iberiya derbisi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. Hal qiluvchi bahs oldidan jamoalarning taxminiy asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi.
Ronaldu Portugaliya hujumini boshlaydi
Portugaliya terma jamoasi hujum chizig‘ida Krishtianu Ronalduga ishonch bildirishi kutilmoqda. Unga qanotlarda Rafael Leau va Pedru Netu yordam beradi.
Maydon markazida Brunu Fernandesh, Vitinya va Joau Nevesh harakat qilishi mumkin. Himoya qanotlarida esa Joau Kanselu va Nunu Mendeshning tezligi muhim ahamiyat kasb etadi.
Portugaliyaning taxminiy tarkibi:
Koshta, Kanselu, Diash, Veyga, Nunu Mendesh, Nevesh, Vitinya, Fernandesh, Netu, Leau, Ronaldu.
Yamal va Oyarsabal Ispaniyaning asosiy umidi
Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente hujumda Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal va Aleks Baenaga imkoniyat berishi kutilmoqda.
Maydon markazida Rodri, Pedri va Dani Olmo harakat qilib, to‘p nazorati hamda hujumlar tashkil etilishiga javob beradi.
Ispaniyaning taxminiy tarkibi:
Simon, Kukurelya, Lyaport, Kubarsi, Porro, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarsabal.
Ronaldu Yamalga qarshi
Uchrashuvda muxlislar e’tibori ikki avlod yulduzlariga qaratiladi. Bir tomonda o‘zining so‘nggi jahon chempionatida ishtirok etayotgan Krishtianu Ronaldu, ikkinchi tomonda esa Ispaniyaning yosh yetakchisi Lamin Yamal.
Portugaliya tajriba va tezkor hujumlarga, Ispaniya esa to‘p nazorati va maydon markazidagi ustunlikka tayanadi.
JCH-2026. 1/8 final
Portugaliya — Ispaniya
Boshlanish vaqti: 00:00, Toshkent vaqti bilan.
Mag‘lub bo‘lgan jamoa mundial bilan xayrlashadi. Qisqasi, bu oddiy o‘yin emas — qo‘shnilar derbisi, chorakfinal yo‘llanmasi va ikki futbol avlodining to‘qnashuvi.
…