Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi

·40·Sport
Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi

Londonning Chelsi klubi ayollar jamoasi oʻzining eng iqtidorli va istiqbolli hujumchilaridan biri Aggie Beever-Jones bilan hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi. Klub matbuot xizmati tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 22 yoshli futbolchi bilan 2030-yilga qadar moʻljallangan yangi olti yillik shartnoma imzolangan. Bu qadam klubning oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchilariga boʻlgan yuksak ishonchi va kelajakdagi strategik maqsadlarining ramzi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aggie Beever-Jones toʻqqiz yoshidan buyon "koʻklar" tizimida toʻp surib kelmoqda. U yoshlar jamoasidan asosiy tarkibning ajralmas boʻlagiga aylanishgacha boʻlgan murakkab va muvaffaqiyatli yoʻlni bosib oʻtdi. Yangi kelishuv uning nafaqat klub, balki butun Angliya ayollar futbolidagi nufuzi oshib borayotganidan dalolat beradi. Hujumchi hozirga qadar London klubi safida 97 ta uchrashuvda maydonga tushib, 32 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Akademiya orzusidan asosiy tarkib yulduzigacha

Futbolchining oʻzi shartnoma imzolash marosimidan soʻng oʻz hayajonini yashirmadi. "Chelsi bolaligimdan beri mening qadrdon klubim boʻlib kelgan. Bu men va oilam uchun juda katta maʼno anglatadi. Bugun men uchun faxrli kun va oʻz sayohatimni aynan shu koʻk rangli libosda davom ettirishdan, yangi xotiralar yaratishdan juda xursandman", — deya taʼkidladi Aggie Beever-Jones.

Beever-Jonesning professional darajaga koʻtarilishida sobiq murabbiy Emma Hayesning xizmatlari beqiyos. Futbolchining eʼtirof etishicha, aynan Hayes unga katta futboldagi ilk imkoniyatni taqdim etgan va uning iqtidoriga ishongan. Bu ishonch oʻz mevasini berib, Aggie 2024-25 yilgi mavsumda Chelsi bilan birgalikda ichki chempionatdagi "trebl" — uchta asosiy sovrinni qoʻlga kiritishda muhim rol oʻynadi.

Hujumchining yutuqlar roʻyxati uning yoshiga nisbatan ancha salmoqli. U ikki karra Angliya Superligasi chempioni, shuningdek, ikki martadan Angliya Kubogi va Liga Kubogi sohibasiga aylangan. Uning maydondagi samaradorligi va tezkorligi uni Yevropaning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylantirgan.

Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar

Aggie Beever-Jonesning klubdagi yorqin oʻyinlari Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Sarina Wiegman eʼtiboridan chetda qolmadi. U "Sherlar" safida ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Xususan, Uembli stadionida Portugaliyaga qarshi kechgan bahsda atigi 30 daqiqa ichida het-trik qayd etgani futbol jamoatchiligi orasida katta shov-shuvga sabab boʻlgan edi.

Shuningdek, u 2025-yilgi ayollar oʻrtasidagi Yevropa chempionatida ham gʻoliblik shohsupasiga koʻtarildi. Turnir davomida Uels darvozasiga urilgan muhim gol uning xalqaro miqyosdagi oʻrnini yanada mustahkamladi. Chelsi rahbariyati bunday iqtidorli futbolchini uzoq muddatga jamoada olib qolish orqali kelgusi yillarda ham ayollar futbolida gegemonlikni davom ettirishni koʻzlamoqda.

Ushbu transfer siyosati London klubining nafaqat yulduzli tarkib yigʻish, balki oʻz anʼanalariga sodiq qolgan holda mahalliy kadrlarni asrab qolish borasidagi qatʼiyatini koʻrsatadi. Beever-Jonesning 2030-yilgacha moʻljallangan shartnomasi zamonaviy ayollar futbolidagi eng uzoq muddatli kelishuvlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.

ChelsiAggie Beever-JonesFutbolTransferAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzatingPortugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzatingBugun, 22:51Portugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiPortugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiBugun, 22:47JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...Bugun, 22:40Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?Bugun, 21:33Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?Bugun, 21:32JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi