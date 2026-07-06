Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi
Londonning Chelsi klubi ayollar jamoasi oʻzining eng iqtidorli va istiqbolli hujumchilaridan biri Aggie Beever-Jones bilan hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi. Klub matbuot xizmati tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 22 yoshli futbolchi bilan 2030-yilga qadar moʻljallangan yangi olti yillik shartnoma imzolangan. Bu qadam klubning oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchilariga boʻlgan yuksak ishonchi va kelajakdagi strategik maqsadlarining ramzi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aggie Beever-Jones toʻqqiz yoshidan buyon "koʻklar" tizimida toʻp surib kelmoqda. U yoshlar jamoasidan asosiy tarkibning ajralmas boʻlagiga aylanishgacha boʻlgan murakkab va muvaffaqiyatli yoʻlni bosib oʻtdi. Yangi kelishuv uning nafaqat klub, balki butun Angliya ayollar futbolidagi nufuzi oshib borayotganidan dalolat beradi. Hujumchi hozirga qadar London klubi safida 97 ta uchrashuvda maydonga tushib, 32 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Akademiya orzusidan asosiy tarkib yulduzigachaFutbolchining oʻzi shartnoma imzolash marosimidan soʻng oʻz hayajonini yashirmadi. "Chelsi bolaligimdan beri mening qadrdon klubim boʻlib kelgan. Bu men va oilam uchun juda katta maʼno anglatadi. Bugun men uchun faxrli kun va oʻz sayohatimni aynan shu koʻk rangli libosda davom ettirishdan, yangi xotiralar yaratishdan juda xursandman", — deya taʼkidladi Aggie Beever-Jones.
Beever-Jonesning professional darajaga koʻtarilishida sobiq murabbiy Emma Hayesning xizmatlari beqiyos. Futbolchining eʼtirof etishicha, aynan Hayes unga katta futboldagi ilk imkoniyatni taqdim etgan va uning iqtidoriga ishongan. Bu ishonch oʻz mevasini berib, Aggie 2024-25 yilgi mavsumda Chelsi bilan birgalikda ichki chempionatdagi "trebl" — uchta asosiy sovrinni qoʻlga kiritishda muhim rol oʻynadi.
Hujumchining yutuqlar roʻyxati uning yoshiga nisbatan ancha salmoqli. U ikki karra Angliya Superligasi chempioni, shuningdek, ikki martadan Angliya Kubogi va Liga Kubogi sohibasiga aylangan. Uning maydondagi samaradorligi va tezkorligi uni Yevropaning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylantirgan.
Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarAggie Beever-Jonesning klubdagi yorqin oʻyinlari Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Sarina Wiegman eʼtiboridan chetda qolmadi. U "Sherlar" safida ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Xususan, Uembli stadionida Portugaliyaga qarshi kechgan bahsda atigi 30 daqiqa ichida het-trik qayd etgani futbol jamoatchiligi orasida katta shov-shuvga sabab boʻlgan edi.
Shuningdek, u 2025-yilgi ayollar oʻrtasidagi Yevropa chempionatida ham gʻoliblik shohsupasiga koʻtarildi. Turnir davomida Uels darvozasiga urilgan muhim gol uning xalqaro miqyosdagi oʻrnini yanada mustahkamladi. Chelsi rahbariyati bunday iqtidorli futbolchini uzoq muddatga jamoada olib qolish orqali kelgusi yillarda ham ayollar futbolida gegemonlikni davom ettirishni koʻzlamoqda.
Ushbu transfer siyosati London klubining nafaqat yulduzli tarkib yigʻish, balki oʻz anʼanalariga sodiq qolgan holda mahalliy kadrlarni asrab qolish borasidagi qatʼiyatini koʻrsatadi. Beever-Jonesning 2030-yilgacha moʻljallangan shartnomasi zamonaviy ayollar futbolidagi eng uzoq muddatli kelishuvlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.
…