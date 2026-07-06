Yandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldi
Yandex Go jamoasi oʻzining xizmatlar ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Bu safar kompaniya Moskva transport tizimining ajralmas qismi boʻlgan Troika kartasining maxsus dizayndagi talqinini taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar ushbu transport kartasini bevosita Yandex Go mobil ilovasiga biriktirishlari va uning balansini masofadan turib nazorat qilishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiyaning joriy etilishi yoʻlovchilar uchun sezilarli qulayliklar yaratadi. Xususan, ilovaning "Transport" boʻlimi orqali kartadagi joriy mablagʻ qoldigʻini koʻrish imkoniyati yaratildi. Buning uchun foydalanuvchi kartaning 10 xonali raqamini tizimga kiritishi kifoya. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu integratsiya nafaqat balansni tekshirish, balki hisobni bir zumda toʻldirish imkonini ham beradi.
Toʻlov tizimi va tariflarni boshqarishKarta balansini toʻldirish jarayoni Yandex Go profiliga biriktirilgan istalgan bank kartasi orqali amalga oshiriladi. Toʻlov amalga oshirilgach, mablagʻlarni jismoniy kartaga faollashtirish uchun uni metro turniketi yoki yer usti transportidagi validatorga tekkizish lozim. Bu usul kassalarda navbatda turish zaruriyatini bartaraf etadi.
Shuningdek, ilova orqali turli muddatli yoʻl chiptalarini ham rasmiylashtirish mumkin. Foydalanuvchilar amaldagi tariflar asosida bir kunlikdan tortib bir yillik muddatgacha boʻlgan obunalarni tanlash imkoniga ega boʻlishdi. Bu esa muntazam ravishda jamoat transportidan foydalanuvchilar uchun moliyaviy jihatdan tejamkor yechim hisoblanadi.
Kelajakdagi rejalar va raqamlashtirishYandex Go faqat bitta karta bilan cheklanib qolmoqchi emas. Yaqin kelajakda bir foydalanuvchi hisobiga bir nechta Troika kartalarini biriktirish funksiyasini qoʻshish rejalashtirilgan. Bu, ayniqsa, oila aʼzolarining transport xarajatlarini bir joydan turib boshqarishni istaganlar uchun juda qoʻl keladi.
Bundan tashqari, kompaniya plastik tashuvchilardan butunlay voz kechish ustida ishlamoqda. Kelgusida virtual transport kartasini ishga tushirish koʻzda tutilgan. Bu texnologiya yordamida yoʻlovchilar plastik kartasiz, faqat smartfon yordamida yoʻl haqini toʻlashlari mumkin boʻladi. Hozirda maxsus dizayndagi Troika kartalarini Yandex Museum va Yandex Market orqali xarid qilish imkoniyati mavjud.
Oʻzbekiston bozorida ham ATTO tizimi orqali shunga oʻxshash raqamli yechimlar faol rivojlanmoqda. Rossiya bozoridagi ushbu yangilik transport xizmatlarini yagona super-ilovalarga integratsiya qilish global trend ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Bu kabi qulayliklar kelajakda boshqa hududlardagi Yandex xizmatlarida ham tatbiq etilishi ehtimoldan xoli emas.
…