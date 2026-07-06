Yandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldi

·20·Texno
Yandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldi

Yandex Go jamoasi oʻzining xizmatlar ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Bu safar kompaniya Moskva transport tizimining ajralmas qismi boʻlgan Troika kartasining maxsus dizayndagi talqinini taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar ushbu transport kartasini bevosita Yandex Go mobil ilovasiga biriktirishlari va uning balansini masofadan turib nazorat qilishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiyaning joriy etilishi yoʻlovchilar uchun sezilarli qulayliklar yaratadi. Xususan, ilovaning "Transport" boʻlimi orqali kartadagi joriy mablagʻ qoldigʻini koʻrish imkoniyati yaratildi. Buning uchun foydalanuvchi kartaning 10 xonali raqamini tizimga kiritishi kifoya. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu integratsiya nafaqat balansni tekshirish, balki hisobni bir zumda toʻldirish imkonini ham beradi.

Toʻlov tizimi va tariflarni boshqarish

Karta balansini toʻldirish jarayoni Yandex Go profiliga biriktirilgan istalgan bank kartasi orqali amalga oshiriladi. Toʻlov amalga oshirilgach, mablagʻlarni jismoniy kartaga faollashtirish uchun uni metro turniketi yoki yer usti transportidagi validatorga tekkizish lozim. Bu usul kassalarda navbatda turish zaruriyatini bartaraf etadi.

Shuningdek, ilova orqali turli muddatli yoʻl chiptalarini ham rasmiylashtirish mumkin. Foydalanuvchilar amaldagi tariflar asosida bir kunlikdan tortib bir yillik muddatgacha boʻlgan obunalarni tanlash imkoniga ega boʻlishdi. Bu esa muntazam ravishda jamoat transportidan foydalanuvchilar uchun moliyaviy jihatdan tejamkor yechim hisoblanadi.

Kelajakdagi rejalar va raqamlashtirish

Yandex Go faqat bitta karta bilan cheklanib qolmoqchi emas. Yaqin kelajakda bir foydalanuvchi hisobiga bir nechta Troika kartalarini biriktirish funksiyasini qoʻshish rejalashtirilgan. Bu, ayniqsa, oila aʼzolarining transport xarajatlarini bir joydan turib boshqarishni istaganlar uchun juda qoʻl keladi.

Bundan tashqari, kompaniya plastik tashuvchilardan butunlay voz kechish ustida ishlamoqda. Kelgusida virtual transport kartasini ishga tushirish koʻzda tutilgan. Bu texnologiya yordamida yoʻlovchilar plastik kartasiz, faqat smartfon yordamida yoʻl haqini toʻlashlari mumkin boʻladi. Hozirda maxsus dizayndagi Troika kartalarini Yandex Museum va Yandex Market orqali xarid qilish imkoniyati mavjud.

Oʻzbekiston bozorida ham ATTO tizimi orqali shunga oʻxshash raqamli yechimlar faol rivojlanmoqda. Rossiya bozoridagi ushbu yangilik transport xizmatlarini yagona super-ilovalarga integratsiya qilish global trend ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Bu kabi qulayliklar kelajakda boshqa hududlardagi Yandex xizmatlarida ham tatbiq etilishi ehtimoldan xoli emas.

Yandex GoTroikaTexnologiyaTransportMobil Ilova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 22:56Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Bugun, 22:45Google foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqdaGoogle foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqdaBugun, 22:29Commell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdiCommell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdiBugun, 21:52Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiBugun, 21:30OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaOnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi