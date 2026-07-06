Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslar
5 iyul kuni kechqurun qirg‘iz-o‘zbek chegarasidagi eng yirik nazorat-o‘tkazish punktlarida haqiqiy jangari filmlarni eslatuvchi voqealar sodir bo‘ldi. Qirg‘iziston Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasi (MXDQ) Botken viloyati boshqarmasi xodimlari «Alfa» maxsus bo‘linmasi jangchilari bilan birgalikda «Qadamjoy-avtoyo‘l» va «Chechme-avtoyo‘l» postlarida keng ko‘lamli korrupsiyaga qarshi maxsus operatsiya o‘tkazdi.
Postdagi to‘qnashuv: Maxsus kuchlarga qarata o‘q uzildi
Korrupsiya va pul yig‘ishda gumon qilingan chegara, bojxona va veterinariya xizmati xodimlarini qo‘lga olish jarayoni kutilmagan to‘qnashuv bilan boshlandi. Maxsus xizmat xodimlari «Qadamjoy-avtoyo‘l» punkti hududiga kirayotgan vaqtda, shlagbaum yonida navbatchilikda turgan askar kutilmaganda ularga qarata o‘q uzgan.
Bundan tashqari, boshqa bir harbiy xizmatchi havoga ogohlantiruvchi o‘q chiqargan. Hozirda ushbu qurol ishlatilishining qonuniyligi va asl sabablari harbiy prokuratura tomonidan tekshirilmoqda.
Musodara qilingan millionlar va videodalillar
Tezkor tintuv harakatlari davomida gumondorlardan yirik miqdorda naqd pullar va ashyoviy dalillar topilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, mablag‘lar quyidagicha taqsimlangan:
Chegara xizmati xodimlaridan: 38,5 ming qirg‘iz so‘mi va 5 million 484 ming o‘zbek so‘mi musodara qilingan. Shuningdek, xizmat avtomashinasining (JAC-3202) yukxonasidan yana 200 ming o‘zbek so‘mi topilgan. Haydovchi bu pullarni mashina o‘rindiqlariga g‘ilof sotib olish uchun olib qo‘yilganini da’vo qilgan.
Bojxona xizmati xodimlaridan: 100 ming qirg‘iz so‘mi va AQSH dollaridagi pul mablag‘lari olib qo‘yilgan (xorij valyutasining aniq summasiga hozir aniqlik kiritilmoqda).
«Chechme-avtoyo‘l» postida: Ikki nafar xodimning yo‘lovchilardan noqonuniy pul olayotgan lahzalari to‘g‘ridan to‘g‘ri videokuzatuv kameralariga muhrlanib qolgan.
Ommaviy hibslar va chegaradagi kollaps
Operatsiya natijasida jami 27 nafar harbiy xizmatchi («Chechme»dan 11 nafar, «Qadamjoy»dan 16 nafar) MXDQ boshqarmasiga tergov uchun olib ketilgan. Qo‘lga olingan harbiylardan ikkita AK-74 avtomati va 60 ta jangovar patron musodara qilindi.
Tergov harakatlari tufayli har ikki nazorat-o‘tkazish punkti ham vaqtincha o‘z faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Bu esa ikki davlat chegarasida kutilmagan yirik tirbandlik va logistik inqirozni yuzaga keltirdi.
Chegaradagi vaziyat: Postlar yopilgan vaqtda chegara oldi hududida 3 mingga yaqin yo‘lovchi va 400 dan ortiq yengil hamda yuk avtomobillari navbatda turib qolgan. Vaziyat barqarorlashgach, «Qadamjoy-avtoyo‘l» punkti orqali harakat qayta tiklangan.
Hozircha Qirg‘iziston MXDQ ushbu shov-shuvli va qurol ishlatilgan maxsus operatsiya yuzasidan rasmiy izoh bergani yo‘q. Biroq voqea joyidan olingan ma’lumotlar chegara tizimida korrupsiyaga qarshi kurash mutlaqo keskin va murosasiz bosqichga chiqqanini ko‘rsatmoqda.
…