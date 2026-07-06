Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslar

·70·Dunyo
Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslar

5 iyul kuni kechqurun qirg‘iz-o‘zbek chegarasidagi eng yirik nazorat-o‘tkazish punktlarida haqiqiy jangari filmlarni eslatuvchi voqealar sodir bo‘ldi. Qirg‘iziston Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasi (MXDQ) Botken viloyati boshqarmasi xodimlari «Alfa» maxsus bo‘linmasi jangchilari bilan birgalikda «Qadamjoy-avtoyo‘l» va «Chechme-avtoyo‘l» postlarida keng ko‘lamli korrupsiyaga qarshi maxsus operatsiya o‘tkazdi.

Postdagi to‘qnashuv: Maxsus kuchlarga qarata o‘q uzildi

Korrupsiya va pul yig‘ishda gumon qilingan chegara, bojxona va veterinariya xizmati xodimlarini qo‘lga olish jarayoni kutilmagan to‘qnashuv bilan boshlandi. Maxsus xizmat xodimlari «Qadamjoy-avtoyo‘l» punkti hududiga kirayotgan vaqtda, shlagbaum yonida navbatchilikda turgan askar kutilmaganda ularga qarata o‘q uzgan.

Bundan tashqari, boshqa bir harbiy xizmatchi havoga ogohlantiruvchi o‘q chiqargan. Hozirda ushbu qurol ishlatilishining qonuniyligi va asl sabablari harbiy prokuratura tomonidan tekshirilmoqda.

Musodara qilingan millionlar va videodalillar

Tezkor tintuv harakatlari davomida gumondorlardan yirik miqdorda naqd pullar va ashyoviy dalillar topilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, mablag‘lar quyidagicha taqsimlangan:

  • Chegara xizmati xodimlaridan: 38,5 ming qirg‘iz so‘mi va 5 million 484 ming o‘zbek so‘mi musodara qilingan. Shuningdek, xizmat avtomashinasining (JAC-3202) yukxonasidan yana 200 ming o‘zbek so‘mi topilgan. Haydovchi bu pullarni mashina o‘rindiqlariga g‘ilof sotib olish uchun olib qo‘yilganini da’vo qilgan.

  • Bojxona xizmati xodimlaridan: 100 ming qirg‘iz so‘mi va AQSH dollaridagi pul mablag‘lari olib qo‘yilgan (xorij valyutasining aniq summasiga hozir aniqlik kiritilmoqda).

  • «Chechme-avtoyo‘l» postida: Ikki nafar xodimning yo‘lovchilardan noqonuniy pul olayotgan lahzalari to‘g‘ridan to‘g‘ri videokuzatuv kameralariga muhrlanib qolgan.

Ommaviy hibslar va chegaradagi kollaps

Operatsiya natijasida jami 27 nafar harbiy xizmatchi («Chechme»dan 11 nafar, «Qadamjoy»dan 16 nafar) MXDQ boshqarmasiga tergov uchun olib ketilgan. Qo‘lga olingan harbiylardan ikkita AK-74 avtomati va 60 ta jangovar patron musodara qilindi.

Tergov harakatlari tufayli har ikki nazorat-o‘tkazish punkti ham vaqtincha o‘z faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Bu esa ikki davlat chegarasida kutilmagan yirik tirbandlik va logistik inqirozni yuzaga keltirdi.

Chegaradagi vaziyat: Postlar yopilgan vaqtda chegara oldi hududida 3 mingga yaqin yo‘lovchi va 400 dan ortiq yengil hamda yuk avtomobillari navbatda turib qolgan. Vaziyat barqarorlashgach, «Qadamjoy-avtoyo‘l» punkti orqali harakat qayta tiklangan.

Hozircha Qirg‘iziston MXDQ ushbu shov-shuvli va qurol ishlatilgan maxsus operatsiya yuzasidan rasmiy izoh bergani yo‘q. Biroq voqea joyidan olingan ma’lumotlar chegara tizimida korrupsiyaga qarshi kurash mutlaqo keskin va murosasiz bosqichga chiqqanini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiUkraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiBugun, 22:33Nepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiNepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiBugun, 22:30Xomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiXomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiBugun, 22:16Quyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnashQuyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnashBugun, 21:00Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaBugun, 19:53Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi