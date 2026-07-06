JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...
Jahon chempionati pley-off bosqichi qizg‘in pallasiga kirgan bir vaqtda, maydondagi bahslardan ko‘ra sahna ortidagi «katta o‘yinlar» futbol olamini larzaga keltirmoqda. Diqqat markazida — AQSH terma jamoasi forvardi Folarin Balogun va FIFA prezidenti Janni Infantino!
Katta mojaroga sabab bo‘lgan voqealar rivojini oddiy va muxlislarbop tilda tushuntirib beramiz.
Muammo nimada? Bozorni buzgan «qizil kartochka»
AQSH terma jamoasi JCH-2026ning 1/16 finalida Bosniya va Hersegovinaga qarshi bahs olib bordi va unda jamoa hujumchisi Folarin Balogun qizil kartochka olib, maydondan chetlatildi. Futbol qoidalariga ko‘ra, u avtomatik tarzda keyingi — Belgiyaga qarshi 1/8 final o‘yinini o‘tkazib yuborishi shart edi.
Ammo kutilmaganda FIFA aqlbovar qilmas qaror qabul qildi: Balogunning diskvalifikatsiyasi (jazosi) bir yilga kechiktirildi! Ya’ni, u Belgiyaga qarshi muhim bahsda bemalol maydonga tusha oladigan bo‘ldi.
Oq uyning aralashuvi va Donald Tramp omili
Xo‘sh, FIFA nega bunday qaltis va adolatsiz qarorga qo‘l urdi? Insayderlarning xabarlari vaziyat zamirida katta siyosat turganini ko‘rsatmoqda.
Jurnalist Ben Jeykobsning aytishicha, AQSH ma’muriyati (Oq uy) o‘z futbolchisini qutqarib qolish uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri FIFA prezidenti Janni Infantinoga chiqqan.
Boshqa bir taniqli jurnalist Roman Molina esa buni ochiqchasiga «Donald Trampga yoqish uchun qabul qilingan qaror» deb atadi. Mezbon davlatning bosh yulduzi pley-offning eng muhim pallasida maydonda bo‘lishi uchun qoidalar oyoqosti qilingani futbol jamoatchiligini g‘azabga keltirdi.
UYEFAning keskin bayonoti: «Qizil chiziq kesib o‘tildi!»
Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA) bu holatga jim qarab tura olmadi va FIFAga qarshi urush e’lon qildi. Tashkilot rasmiy press-reliz chiqarib, vaziyatga quyidagicha baho berdi:
«Balogunga ko‘rsatilgan qizil kartochkadan keyingi avtomatik bir o‘yinlik diskvalifikatsiya qo‘llanishini bir yilga to‘xtatish orqali qizil chiziq kesib o‘tildi. Qoidalarning aniqligini ularning saqlovchilari (FIFA) kafolatlamay qo‘ysa, o‘yinning yaxlitligi xavf ostida qoladi, musobaqaga bo‘lgan ishonch esa susayadi... Bunday bemisl va o‘zini oqlamaydigan qarorga ishonchsizlik bildiramiz».
Futbol afsonalari nima deydi?
Bu qarordan nafaqat rahbarlar, balki futbolning eng taniqli shaxslari ham shokda:
Yozef Blatter (FIFA sobiq prezidenti): «Agar AQSH prezidenti tashkilot rahbari ishlariga aralashsa va futbolchining jazosi birdan bekor qilinsa, shunday savol tug‘iladi: Sen qayerga ketyapsan, FIFA?»
Yurgen Klopp (Germaniya milliy jamoasining bo‘lajak murabbiyi): «Futbol — ularniki emas, bizning o‘yin! Futbolda hech narsani tushunmaydigan bu ikki odam (Tramp va Infantino) bunday masalalarni hal qilmasligi kerak. Bu aniq qizil kartochka edi, ikki xil fikr bo‘lishi mumkin emas. Qoida — hamma uchun qoida!»
Ueyn Runi (Angliya termasi sobiq forvardi): «Infantino bu qarori uchun uyalishi kerak. Bu yerda sport prinsipi shubha ostida qolyapti. Agar men AQSHning raqibi (Belgiya) bo‘lganimda, g‘azabdan portlardim!»
To‘ntarish rejasi: 2027 yilda Infantino taxtdan ketadimi?
Bu mojaro jahon futboli rahbarlari uchun oxirgi tomchi bo‘ldi. Infantino 2016 yilda FIFA rahbarligiga kelgan bo‘lsa, 2019 va 2023 yillarda unga hech kim raqobatchi bo‘lmagan va u muqobilsiz saylanib kelayotgan edi.
Endi esa vaziyat o‘zgardi. Insayder Roman Molinaning xabar berishicha, nafaqat Yevropa (UYEFA), balki boshqa qit’alar futbol federatsiyalari ham Infantinoning bunday «o‘yinlari»dan charchagan. Ular 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan FIFA prezidentligi saylovlari uchun kuchli muqobil nomzod tayyorlashni boshlab yuborishgan. Maqsad bitta — Janni Infantinoni Xalqaro futbol federatsiyasi rahbarligidan chetlatish!
Katta ehtimol bilan, JCH-2026 bahslari yakunlangach, futbol siyosatida haqiqiy «qonli» janglar boshlanadi. Sport prinsiplari siyosiy manfaatlardan ustun kela oladimi yoki yo‘q — buni vaqt ko‘rsatadi.
…