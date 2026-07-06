Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?

·0·Sport
Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?

Opta superkompyuteri JCH-2026 1/8 finalidan o‘rin olgan Ispaniya — Portugaliya uchrashuvi oldidan tomonlarning g‘alaba qozonish imkoniyatlarini hisoblab chiqdi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, asosiy vaqtda zafar quchish ehtimoli bo‘yicha Ispaniya yaqqol ustunlikka ega. Portugaliyaning ko‘rsatkichi esa deyarli ikki baravar past baholangan.

Ispaniyaning g‘alaba ehtimoli — 48,6 foiz

Opta Analyst ma’lumotiga ko‘ra, Ispaniya terma jamoasining uchrashuv asosiy vaqtida g‘alaba qozonish imkoniyati 48,6 foizni tashkil etmoqda.

Bu ko‘rsatkich ispaniyaliklarni bahsning asosiy favoritiga aylantirdi.

Portugaliyaga 25,6 foiz imkoniyat berildi

Portugaliya milliy jamoasining 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 25,6 foizga baholangan.

Shunga qaramay, Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi jamoa katta o‘yinlarda har qanday prognozni o‘zgartirib yuborishga qodir.

Qo‘shimcha vaqt ehtimoli ham yuqori

Uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlanib, bahs qo‘shimcha vaqt yoki penaltilar seriyasiga qadar davom etish ehtimoli 25,8 foizni tashkil qilmoqda.

Opta hisob-kitobi quyidagicha:

  • Ispaniya g‘alabasi — 48,6 foiz;

  • Portugaliya g‘alabasi — 25,6 foiz;

  • Durang va qo‘shimcha vaqt — 25,8 foiz.

Iberiya derbisi soat 00:00 da boshlanadi

Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi JCH-2026 1/8 final bahsi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.

Raqamlar Ispaniyani favorit ko‘rsatmoqda, ammo pley-offda bir lahza butun ssenariyni ag‘darib yuborishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 21:27Kane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildiKane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildiBugun, 21:16Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Bugun, 20:40Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?Bugun, 20:13Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiArsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiBugun, 19:52Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Bugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi