Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?
Opta superkompyuteri JCH-2026 1/8 finalidan o‘rin olgan Ispaniya — Portugaliya uchrashuvi oldidan tomonlarning g‘alaba qozonish imkoniyatlarini hisoblab chiqdi.
Tahlil natijalariga ko‘ra, asosiy vaqtda zafar quchish ehtimoli bo‘yicha Ispaniya yaqqol ustunlikka ega. Portugaliyaning ko‘rsatkichi esa deyarli ikki baravar past baholangan.
Ispaniyaning g‘alaba ehtimoli — 48,6 foiz
Opta Analyst ma’lumotiga ko‘ra, Ispaniya terma jamoasining uchrashuv asosiy vaqtida g‘alaba qozonish imkoniyati 48,6 foizni tashkil etmoqda.
Bu ko‘rsatkich ispaniyaliklarni bahsning asosiy favoritiga aylantirdi.
Portugaliyaga 25,6 foiz imkoniyat berildi
Portugaliya milliy jamoasining 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 25,6 foizga baholangan.
Shunga qaramay, Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi jamoa katta o‘yinlarda har qanday prognozni o‘zgartirib yuborishga qodir.
Qo‘shimcha vaqt ehtimoli ham yuqori
Uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlanib, bahs qo‘shimcha vaqt yoki penaltilar seriyasiga qadar davom etish ehtimoli 25,8 foizni tashkil qilmoqda.
Opta hisob-kitobi quyidagicha:
Ispaniya g‘alabasi — 48,6 foiz;
Portugaliya g‘alabasi — 25,6 foiz;
Durang va qo‘shimcha vaqt — 25,8 foiz.
Iberiya derbisi soat 00:00 da boshlanadi
Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi JCH-2026 1/8 final bahsi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.
Raqamlar Ispaniyani favorit ko‘rsatmoqda, ammo pley-offda bir lahza butun ssenariyni ag‘darib yuborishi mumkin.
…