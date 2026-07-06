Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdi

·49·Dunyo
Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdi

Ukraina Qurolli Kuchlari Rossiya hududidagi strategik ahamiyatga ega Omsk neftni qayta ishlash zavodiga zarba berilganini ma’lum qildi. Korxona Ukraina davlat chegarasidan qariyb 2500 kilometr uzoqlikda joylashgan.

Ukraina Qurolli Kuchlari Bosh shtabiga ko‘ra, zarbadan keyin zavod hududida yong‘in chiqqan, yetkazilgan zarar miqdori esa hozircha aniqlanmoqda.

Ilk bor zarba berilgani aytilmoqda

Qayd etilishicha, Omsk neftni qayta ishlash zavodi Rossiyadagi eng yirik benzin ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri hisoblanadi.

Ukraina tomonining ma’lum qilishicha, bu zavodga avval dronlar orqali zarba berilgani qayd etilmagan. Shu sababli mazkur hujum masofasi va nishonning ahamiyati jihatidan e’tiborli holat sifatida baholanmoqda.

Zavodning quvvati 21 million tonnadan oshadi

Omsk NQIZ Rossiyadagi eng katta quvvatga ega neftni qayta ishlash korxonalaridan biri bo‘lib, uning yillik quvvati 21 million tonnadan ortiq.

Zavodda neftni qayta ishlash chuqurligi taxminan 99 foizni tashkil etadi. Korxona keng turdagi yoqilg‘i, moy va neft-kimyo mahsulotlarini ishlab chiqaradi.

Korxonada qanday mahsulotlar tayyorlanadi?

Omsk zavodida quyidagi mahsulotlar ishlab chiqariladi:

  • AI-92, AI-95 va G-Drive 100 benzinlari;

  • Yevro-5 toifasidagi dizel yoqilg‘isi;

  • TS-1 va RT markali aviatsiya kerosini;

  • benzol, paraksilol va ortoksilol;

  • motor va sanoat moylari;

  • texnik uglerod ishlab chiqarish uchun xomashyo.

Ukraina tomonining ta’kidlashicha, zavodda ishlab chiqariladigan yoqilg‘ining bir qismi Rossiya armiyasi ta’minotida ham qo‘llanadi.

Asosiy qurilmalardan biri zararlangan bo‘lishi mumkin

Ukraina Qurolli Kuchlari Bosh shtabi dastlabki ma’lumotlarga tayanib, zarba oqibatida ELOU-AVT-11 neftni birlamchi qayta ishlash qurilmasi zararlangan bo‘lishi mumkinligini bildirdi.

Ushbu qurilmaning loyiha quvvati yiliga 8,4 million tonnani tashkil etadi.

Zarar miqdori hali aniq emas

Zarbadan keyin korxona hududida yong‘in qayd etilgani aytilmoqda. Biroq ishlab chiqarish jarayoni qanchalik izdan chiqqani va zavod faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatgani hozircha ma’lum emas.

Rossiya tomoni mazkur hujum va yetkazilgan zarar yuzasidan hozircha batafsil rasmiy ma’lumot bermagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarQirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarBugun, 22:30Nepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiNepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiBugun, 22:30Xomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiXomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiBugun, 22:16Quyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnashQuyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnashBugun, 21:00Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaBugun, 19:53Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi