Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdi
Ukraina Qurolli Kuchlari Rossiya hududidagi strategik ahamiyatga ega Omsk neftni qayta ishlash zavodiga zarba berilganini ma’lum qildi. Korxona Ukraina davlat chegarasidan qariyb 2500 kilometr uzoqlikda joylashgan.
Ukraina Qurolli Kuchlari Bosh shtabiga ko‘ra, zarbadan keyin zavod hududida yong‘in chiqqan, yetkazilgan zarar miqdori esa hozircha aniqlanmoqda.
Ilk bor zarba berilgani aytilmoqda
Qayd etilishicha, Omsk neftni qayta ishlash zavodi Rossiyadagi eng yirik benzin ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri hisoblanadi.
Ukraina tomonining ma’lum qilishicha, bu zavodga avval dronlar orqali zarba berilgani qayd etilmagan. Shu sababli mazkur hujum masofasi va nishonning ahamiyati jihatidan e’tiborli holat sifatida baholanmoqda.
Zavodning quvvati 21 million tonnadan oshadi
Omsk NQIZ Rossiyadagi eng katta quvvatga ega neftni qayta ishlash korxonalaridan biri bo‘lib, uning yillik quvvati 21 million tonnadan ortiq.
Zavodda neftni qayta ishlash chuqurligi taxminan 99 foizni tashkil etadi. Korxona keng turdagi yoqilg‘i, moy va neft-kimyo mahsulotlarini ishlab chiqaradi.
Korxonada qanday mahsulotlar tayyorlanadi?
Omsk zavodida quyidagi mahsulotlar ishlab chiqariladi:
AI-92, AI-95 va G-Drive 100 benzinlari;
Yevro-5 toifasidagi dizel yoqilg‘isi;
TS-1 va RT markali aviatsiya kerosini;
benzol, paraksilol va ortoksilol;
motor va sanoat moylari;
texnik uglerod ishlab chiqarish uchun xomashyo.
Ukraina tomonining ta’kidlashicha, zavodda ishlab chiqariladigan yoqilg‘ining bir qismi Rossiya armiyasi ta’minotida ham qo‘llanadi.
Asosiy qurilmalardan biri zararlangan bo‘lishi mumkin
Ukraina Qurolli Kuchlari Bosh shtabi dastlabki ma’lumotlarga tayanib, zarba oqibatida ELOU-AVT-11 neftni birlamchi qayta ishlash qurilmasi zararlangan bo‘lishi mumkinligini bildirdi.
Ushbu qurilmaning loyiha quvvati yiliga 8,4 million tonnani tashkil etadi.
Zarar miqdori hali aniq emas
Zarbadan keyin korxona hududida yong‘in qayd etilgani aytilmoqda. Biroq ishlab chiqarish jarayoni qanchalik izdan chiqqani va zavod faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatgani hozircha ma’lum emas.
Rossiya tomoni mazkur hujum va yetkazilgan zarar yuzasidan hozircha batafsil rasmiy ma’lumot bermagan.
…