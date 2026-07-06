Nepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdi

·67·Dunyo
Nepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdi

Nepalda sodir bo‘lgan dahshatli voqea jamoatchilikni larzaga soldi. Ma’lum bo‘lishicha, yovvoyi fil 14 yil davomida bir oilani ta’qib qilib, uning to‘rt nafar a’zosining o‘limiga sabab bo‘lgan.

The Kathmandu Post nashrining yozishicha, fojia qahramoni Shanichara Bote oilasi ilk marta 2012 yilda musibatga duch kelgan. O‘shanda Chitvan milliy bog‘i atrofida paydo bo‘lgan Durbe laqabli yovvoyi fil uning ota-onasi — Budhiram va Jharali Boteni bosib o‘ldirgan.

Ushbu mudhish hodisadan keyin Shanichara Bote oilasi bilan xavfsiz hududga ko‘chishga qaror qildi. Ular bor-yo‘g‘ini sotib, bir nechta katta daryoni kesib o‘tib, milliy bog‘dan ancha uzoqda joylashgan Jagatpur qishlog‘iga ko‘chib o‘tdi. Ammo bu ham ularni fojiadan asrab qololmadi.

Oradan yillar o‘tib, 4 iyul kuni kechqurun aynan o‘sha fil Shanichara yashaydigan yangi manzilga bostirib kirdi. Hujum oqibatida uning 25 yoshli kelini Ashika Bote hamda 4 yoshli nabirasi Bharat Bote halok bo‘ldi.

Shanichara Bote boshidan kechirgan musibatni eslar ekan, xavfdan qochish uchun barcha choralarni ko‘rganini, ammo taqdir yana o‘sha fil bilan yuzlashtirganini aytdi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, yosh erkak fillar ma’lum yoshga yetgach, podadan haydaladi va mustaqil hayot kechira boshlaydi. Bu holat ularning tajovuzkorlashishiga sabab bo‘lishi mumkin. Oqibatda ayrim fillar ozuqa izlab aholi yashash hududlariga kirib, insonlar uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Durbe laqabli ushbu fil 2010 yildan beri odamlarga hujum qilib keladi. Shu vaqtgacha u kamida 25 nafar insonning o‘limiga sababchi bo‘lgani qayd etilmoqda.

Mazkur hodisa yovvoyi hayvonlar bilan insonlar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar muammosi tobora jiddiy tus olayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. Mutaxassislar bunday fojialarning oldini olish uchun milliy bog‘lar atrofida xavfsizlik choralarini kuchaytirish zarurligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiUkraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiBugun, 22:33Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarQirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarBugun, 22:30Xomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiXomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiBugun, 22:16Quyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnashQuyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnashBugun, 21:00Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaBugun, 19:53Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi