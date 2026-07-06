Portugaliya — Ispaniya: asosiy tarkiblar e’lon qilindi

·670·Sport
Portugaliya — Ispaniya: asosiy tarkiblar e’lon qilindi

JCH-2026 1/8 finalining eng kutilgan bahslaridan biri boshlanish arafasida. Portugaliya va Ispaniya terma jamoalari o‘rtasidagi Iberiya derbisi uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladi. G‘olib jamoa jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘l oladi.

Ronaldu Portugaliya hujumini boshlaydi

Portugaliya terma jamoasi asosiy tarkibida Krishtianu Ronaldu maydonga tushadi. Hujum chizig‘ida unga Joau Feliks va Pedru Netu yordam beradi.

Maydon markazida Brunu Fernandesh, Joau Nevesh va Vitinya harakat qiladi. Himoyada esa Kanselu, Diash, Veyga va Nunu Mendeshga ishonch bildirilgan.

Portugaliyaning asosiy tarkibi:

  • Koshta, Kanselu, Diash, Veyga, Mendesh, Fernandesh, Joau Nevesh, Vitinya, Netu, Feliks, Ronaldu.

Ispaniya Yamal bilan hujumga o‘tadi

Ispaniyaning hujum chizig‘ida Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal va Aleks Baena harakat qiladi.

Rodri, Pedri va Dani Olmo maydon markazida to‘p nazorati hamda hujumlar tashkil etilishiga javob beradi. Darvozani Unai Simon qo‘riqlaydi.

Ispaniyaning asosiy tarkibi:

  • Simon, Porro, Kubarsi, Lyaport, Kukurelya, Pedri, Olmo, Rodri, Baena, Oyarsabal, Yamal.

Chorakfinal yo‘llanmasi o‘rtada

JCH-2026. 1/8 final

Portugaliya — Ispaniya

Boshlanish vaqti: 23:59, Toshkent vaqti bilan.

Bir tomonda Ronaldu boshchiligidagi tajribali Portugaliya, ikkinchi tomonda Yamal va Pedri kabi yulduzlarga ega Ispaniya. Iberiya derbisida ortiqcha hisob-kitob yo‘q — mag‘lubiyat mundial bilan xayrlashishni anglatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarVirgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarBugun, 00:12Belletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosBelletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosKecha, 23:57Portugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzatingPortugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzatingKecha, 22:51Portugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiPortugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiKecha, 22:47JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...Kecha, 22:40Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiChelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi