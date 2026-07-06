Portugaliya — Ispaniya: asosiy tarkiblar e’lon qilindi
JCH-2026 1/8 finalining eng kutilgan bahslaridan biri boshlanish arafasida. Portugaliya va Ispaniya terma jamoalari o‘rtasidagi Iberiya derbisi uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladi. G‘olib jamoa jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘l oladi.
Ronaldu Portugaliya hujumini boshlaydi
Portugaliya terma jamoasi asosiy tarkibida Krishtianu Ronaldu maydonga tushadi. Hujum chizig‘ida unga Joau Feliks va Pedru Netu yordam beradi.
Maydon markazida Brunu Fernandesh, Joau Nevesh va Vitinya harakat qiladi. Himoyada esa Kanselu, Diash, Veyga va Nunu Mendeshga ishonch bildirilgan.
Portugaliyaning asosiy tarkibi:
Koshta, Kanselu, Diash, Veyga, Mendesh, Fernandesh, Joau Nevesh, Vitinya, Netu, Feliks, Ronaldu.
Ispaniya Yamal bilan hujumga o‘tadi
Ispaniyaning hujum chizig‘ida Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal va Aleks Baena harakat qiladi.
Rodri, Pedri va Dani Olmo maydon markazida to‘p nazorati hamda hujumlar tashkil etilishiga javob beradi. Darvozani Unai Simon qo‘riqlaydi.
Ispaniyaning asosiy tarkibi:
Simon, Porro, Kubarsi, Lyaport, Kukurelya, Pedri, Olmo, Rodri, Baena, Oyarsabal, Yamal.
Chorakfinal yo‘llanmasi o‘rtada
JCH-2026. 1/8 final
Portugaliya — Ispaniya
Boshlanish vaqti: 23:59, Toshkent vaqti bilan.
Bir tomonda Ronaldu boshchiligidagi tajribali Portugaliya, ikkinchi tomonda Yamal va Pedri kabi yulduzlarga ega Ispaniya. Iberiya derbisida ortiqcha hisob-kitob yo‘q — mag‘lubiyat mundial bilan xayrlashishni anglatadi.
…