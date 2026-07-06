Portugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzating

·162·Sport
Portugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzating

Jahon chempionati nimchorak finalidan o‘rin olgan Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi uchrashuvni Zamin.uz saytida jonli matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin.

Bahs 7 iyul kuni soat 00:00 da boshlanadi. Uchrashuv davomida gollar, xavfli hujumlar, futbolchilar almashinuvi, sariq va qizil kartochkalar hamda hakam qarorlari tezkor tarzda yoritib boriladi.

Portugaliya safida Krishtianu Ronaldu, Brunu Fernandesh va Joau Feliks maydonga tushadi. Ispaniya esa Lamin Yamal, Pedri, Dani Olmo va Rodriga tayanadi.

Bahsni to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rish imkoniga ega bo‘lmagan muxlislar o‘yin tafsilotlarini Zamin.uz saytida daqiqama-daqiqa kuzatib borishi mumkin.

PortugaliyaIspaniyaKrishtianu RonalduLamin YamalZamin.uzMatnli translyatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiPortugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiBugun, 22:47JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...Bugun, 22:40Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiChelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiBugun, 21:58Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?Bugun, 21:33Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?Bugun, 21:32JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi