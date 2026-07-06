Portugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzating
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahon chempionati nimchorak finalidan o‘rin olgan Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi uchrashuvni Zamin.uz saytida jonli matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin.
Bahs 7 iyul kuni soat 00:00 da boshlanadi. Uchrashuv davomida gollar, xavfli hujumlar, futbolchilar almashinuvi, sariq va qizil kartochkalar hamda hakam qarorlari tezkor tarzda yoritib boriladi.
Portugaliya safida Krishtianu Ronaldu, Brunu Fernandesh va Joau Feliks maydonga tushadi. Ispaniya esa Lamin Yamal, Pedri, Dani Olmo va Rodriga tayanadi.
Bahsni to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rish imkoniga ega bo‘lmagan muxlislar o‘yin tafsilotlarini Zamin.uz saytida daqiqama-daqiqa kuzatib borishi mumkin.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…