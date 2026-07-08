YECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyati
Yevropa maydonlarida UYEFA Chempionlar ligasining yangi mavsum saralash bosqichi bahslariga start berildi. O‘tgan mavsum yakunlariga ko‘ra Ozarbayjon chempionligini qo‘lga kiritgan Bokuning "Sabax" klubi o‘z tarixida ilk bor qit’aning eng nufuzli turnirida debyut qildi. Birinchi saralash bosqichining dastlabki o‘yinida ular Uelsning "Nyu-Seyns" jamosini qabul qilishdi. Zamin.uz ushbu tarixiy uchrashuv tafsilotlarini taqdim etadi.
Ikkinchi bo‘limdagi shiddat va gollar
Uchrashuvning birinchi bo‘limi ancha teng va faol kurashlar ostida o‘tdi. Har ikki jamoa ham raqib darvozasiga yo‘l topishga harakat qilgan bo‘lsa-da, hujumlarning yakuniy nuqtasida aniqlik yetishmadi. Natijada, tanaffusgacha tabloda nollar saqlanib qoldi.
Ikkinchi taymda esa bokuliklar o‘yin sur’atini sezilarli darajada oshirishdi va bu o‘z mevasini berdi:
66-daqiqa: Timoteush Puxach tomonidan uzatilgan chiroyli golli pasdan unumli foydalangan Velko Shimich hisobni ochdi — 1:0.
84-daqiqa: Maydonda ustunlikni to‘liq nazorat qilayotgan mezbonlar ikkinchi golni urishdi. Bu safar Kaxim Perris o‘z nomini tabloga yozdirib, jamoasining g‘alabasini mustahkamladi — 2:0.
Uelslik futbolchilar qolgan daqiqalarda vaziyatni o‘zgartirish yoki loaqal bitta javob goli urish uchun hech qanday jiddiy qarshilik ko‘rsata olishmadi va maydonni golsiz tark etishdi.
Umarali Rahmonaliyev Yevropa Chempionlar ligasida!
O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ushbu uchrashuv alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Boisi, Yevropa Chempionlar ligasining yangi mavsumida yana bir hamyurtimiz maydonga tushdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasiga nomzod bo‘lgan mahoratli yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev "Sabax" klubining boshlang‘ich tarkibidan joy oldi. U maydonda roppa-rosa bir soat (60 daqiqa) davomida faol harakat qildi va jamoasining g‘alabasiga o‘z hissasini qo‘shdi.
Shu tariqa, Rahmonaliyev faoliyatida yangi sahifa ochib, Yevropa Chempionlar ligasida ishtirok etgan o‘zbek futbolchilarining elita qatoriga qo‘shildi.
Uchrashuvning qisqacha statistikasi
Ko‘rsatkich
"Sabax" (Ozarbayjon)
"Nyu-Seyns" (Uels)
Yakuniy hisob
2 : 0
0 : 0
Gollar
V. Shimich (66'), K. Perris (84')
—
Golli uzatma
T. Puxach (66')
—
Vakilimiz
U. Rahmonaliyev (60 daqiqa o‘ynadi)
—
Bokuliklar o‘z debyutlarini muvaffaqiyatli va ishonchli g‘alaba bilan boshlashdi. Endi "Sabax" futbolchilari keyingi bosqich yo‘llanmasini naqd qilish uchun bir haftadan keyin Uelsda bo‘lib o‘tadigan javob uchrashuvida mana shu ijobiy natijani saqlab qolishlari talab etiladi.
…