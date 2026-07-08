YECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyati

·37·Sport
YECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyati

Yevropa maydonlarida UYEFA Chempionlar ligasining yangi mavsum saralash bosqichi bahslariga start berildi. O‘tgan mavsum yakunlariga ko‘ra Ozarbayjon chempionligini qo‘lga kiritgan Bokuning "Sabax" klubi o‘z tarixida ilk bor qit’aning eng nufuzli turnirida debyut qildi. Birinchi saralash bosqichining dastlabki o‘yinida ular Uelsning "Nyu-Seyns" jamosini qabul qilishdi. Zamin.uz ushbu tarixiy uchrashuv tafsilotlarini taqdim etadi.

Ikkinchi bo‘limdagi shiddat va gollar

Uchrashuvning birinchi bo‘limi ancha teng va faol kurashlar ostida o‘tdi. Har ikki jamoa ham raqib darvozasiga yo‘l topishga harakat qilgan bo‘lsa-da, hujumlarning yakuniy nuqtasida aniqlik yetishmadi. Natijada, tanaffusgacha tabloda nollar saqlanib qoldi.

Ikkinchi taymda esa bokuliklar o‘yin sur’atini sezilarli darajada oshirishdi va bu o‘z mevasini berdi:

  • 66-daqiqa: Timoteush Puxach tomonidan uzatilgan chiroyli golli pasdan unumli foydalangan Velko Shimich hisobni ochdi — 1:0.

  • 84-daqiqa: Maydonda ustunlikni to‘liq nazorat qilayotgan mezbonlar ikkinchi golni urishdi. Bu safar Kaxim Perris o‘z nomini tabloga yozdirib, jamoasining g‘alabasini mustahkamladi — 2:0.

Uelslik futbolchilar qolgan daqiqalarda vaziyatni o‘zgartirish yoki loaqal bitta javob goli urish uchun hech qanday jiddiy qarshilik ko‘rsata olishmadi va maydonni golsiz tark etishdi.

Umarali Rahmonaliyev Yevropa Chempionlar ligasida!

O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ushbu uchrashuv alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Boisi, Yevropa Chempionlar ligasining yangi mavsumida yana bir hamyurtimiz maydonga tushdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiga nomzod bo‘lgan mahoratli yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev "Sabax" klubining boshlang‘ich tarkibidan joy oldi. U maydonda roppa-rosa bir soat (60 daqiqa) davomida faol harakat qildi va jamoasining g‘alabasiga o‘z hissasini qo‘shdi.

Shu tariqa, Rahmonaliyev faoliyatida yangi sahifa ochib, Yevropa Chempionlar ligasida ishtirok etgan o‘zbek futbolchilarining elita qatoriga qo‘shildi.

Uchrashuvning qisqacha statistikasi

Ko‘rsatkich

"Sabax" (Ozarbayjon)

"Nyu-Seyns" (Uels)

Yakuniy hisob

2 : 0

0 : 0

Gollar

V. Shimich (66'), K. Perris (84')

Golli uzatma

T. Puxach (66')

Vakilimiz

U. Rahmonaliyev (60 daqiqa o‘ynadi)

Bokuliklar o‘z debyutlarini muvaffaqiyatli va ishonchli g‘alaba bilan boshlashdi. Endi "Sabax" futbolchilari keyingi bosqich yo‘llanmasini naqd qilish uchun bir haftadan keyin Uelsda bo‘lib o‘tadigan javob uchrashuvida mana shu ijobiy natijani saqlab qolishlari talab etiladi.

SabahUmarali RakhmonalievBakuAzerbaijanUEFA Champions League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Bugun, 12:53Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiPortugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiBugun, 12:11Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi