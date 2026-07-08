Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi uchun Misrga qarshi kechgan JCH-2026 1/8 final bahsi (3:2) nafaqat jamoasining irodali kambeki, balki uning faoliyatidagi navbatdagi tarixiy cho‘qqi bo‘ldi. 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatni g‘alabaga aylantirgan «Albiseleste» safida Leo yana bir bor dunyoni hayratda qoldirdi. Zamin.uz afsonaviy futbolchining yangi rekordlarini taqdim etadi.
31 ta o‘yinda 30 ta golli vaziyat!
Misrga qarshi uchrashuv Messi uchun jahon chempionatlari tarixidagi 31-bahs sifatida yilnomalarga kirdi. Ushbu uchrashuvda Leo 1 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Shu tariqa, uning JCHlardagi umumiy samarali harakatlari soni 30 taga yetdi:
21 ta gol;
9 ta golli uzatma (assist).
Qatar-2022 rekordi tarixda qoldi
Joriy musobaqa Messi uchun gollar soni bo‘yicha faoliyatidagi eng sermahsuliga aylandi. Misr darvozasiga kiritilgan to‘p Leo uchun JCH-2026dagi 8-gol bo‘ldi. Bu bilan u 2022 yilgi Qatar mundivalidagi shaxsiy rekordini (7 ta gol) yangilashga muvaffaq bo‘ldi.
Messi JCH-2026da qanday gol urmoqda?
E’tiborlisi, Lionel Messi ushbu musobaqaning har bir o‘yinida maydonni golsiz tark etmayapti. Uning JCH-2026dagi gollari xronologiyasi quyidagicha:
Raqib jamoa
Messining gollari
Uchrashuv maqomi
Jazoir
Xet-trik (3 ta gol)
Guruh bosqichi
Avstriya
Dubl (2 ta gol)
Guruh bosqichi
Iordaniya
1 ta gol
Guruh bosqichi
Kabo-Verde
1 ta gol
Guruh bosqichi
Misr
1 ta gol (+1 assist)
1/8 final
Ushbu fenomenal natija tufayli u musobaqaning eng yaxshi to‘purarlari poygasida yakka peshqadamlik qilmoqda.
Navbatdagi raqib — Shveysariya
Argentina terma jamoasini oldinda yana bir jiddiy sinov kutmoqda. Lionel Skaloni shogirdlari JCH-2026 chorak finalida Kolumbiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etgan Shveysariya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Muxlislar Messi o‘z golli seriyasini yana davom ettira oladimi yoki yo‘q, bunga guvoh bo‘lishadi.
…