Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!

·40·Sport
Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi uchun Misrga qarshi kechgan JCH-2026 1/8 final bahsi (3:2) nafaqat jamoasining irodali kambeki, balki uning faoliyatidagi navbatdagi tarixiy cho‘qqi bo‘ldi. 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatni g‘alabaga aylantirgan «Albiseleste» safida Leo yana bir bor dunyoni hayratda qoldirdi. Zamin.uz afsonaviy futbolchining yangi rekordlarini taqdim etadi.

31 ta o‘yinda 30 ta golli vaziyat!

Misrga qarshi uchrashuv Messi uchun jahon chempionatlari tarixidagi 31-bahs sifatida yilnomalarga kirdi. Ushbu uchrashuvda Leo 1 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Shu tariqa, uning JCHlardagi umumiy samarali harakatlari soni 30 taga yetdi:

  • 21 ta gol;

  • 9 ta golli uzatma (assist).

Qatar-2022 rekordi tarixda qoldi

Joriy musobaqa Messi uchun gollar soni bo‘yicha faoliyatidagi eng sermahsuliga aylandi. Misr darvozasiga kiritilgan to‘p Leo uchun JCH-2026dagi 8-gol bo‘ldi. Bu bilan u 2022 yilgi Qatar mundivalidagi shaxsiy rekordini (7 ta gol) yangilashga muvaffaq bo‘ldi.

Messi JCH-2026da qanday gol urmoqda?

E’tiborlisi, Lionel Messi ushbu musobaqaning har bir o‘yinida maydonni golsiz tark etmayapti. Uning JCH-2026dagi gollari xronologiyasi quyidagicha:

Raqib jamoa

Messining gollari

Uchrashuv maqomi

Jazoir

Xet-trik (3 ta gol)

Guruh bosqichi

Avstriya

Dubl (2 ta gol)

Guruh bosqichi

Iordaniya

1 ta gol

Guruh bosqichi

Kabo-Verde

1 ta gol

Guruh bosqichi

Misr

1 ta gol (+1 assist)

1/8 final

Ushbu fenomenal natija tufayli u musobaqaning eng yaxshi to‘purarlari poygasida yakka peshqadamlik qilmoqda.

Navbatdagi raqib — Shveysariya

Argentina terma jamoasini oldinda yana bir jiddiy sinov kutmoqda. Lionel Skaloni shogirdlari JCH-2026 chorak finalida Kolumbiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etgan Shveysariya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Muxlislar Messi o‘z golli seriyasini yana davom ettira oladimi yoki yo‘q, bunga guvoh bo‘lishadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56YECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiYECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiBugun, 12:48Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiPortugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiBugun, 12:11Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi