Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”

·45·Sport
Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”

Germaniyaning Bavariya klubi va Fransiya terma jamoasining yosh yulduzi Michael Olise jahon futboli ommasini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Oʻzining maydondagi noodatiy harakatlari va sovuqqonligi bilan ajralib turadigan vinger nafaqat muxlislar, balki sobiq futbol afsonalari eʼtiborini ham qozongan. Fransiyalik sobiq himoyachi Patrice Evra yosh iqtidorning oʻyin uslubini yuqori baholab, uning kelajagi porloq ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Patrice Evra Goal.com nashriga bergan intervyusida Michael Oliseʼning “nonshalan” (bemalolxoʻjalik) uslubi aslida uning eng kuchli jihati ekanini tushuntirib berdi. Koʻpchilik buni masʼuliyatsizlik yoki ortiqcha boʻshashish deb hisoblasa-da, Evraning fikricha, bu sifat futbolchining vaziyatni toʻliq nazorat qilayotganidan dalolat beradi. Uning aytishicha, eng yaxshi oʻyinchilar qiyin narsalarni ham juda oddiy koʻrsata olishadi.

Yulduzlik darajasiga koʻtarilish yoʻli

Michael Oliseʼning faoliyati qisqa vaqt ichida keskin yuqoriladi. 2021-yilda Angliya Chempionshipida, Reding safida toʻp surgan futbolchi, Kristal Pelas orqali Premyer-ligada oʻzini koʻrsatdi va Bavariya kabi grand jamoa safiga borib qoʻshildi. 2025-26 yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 52 oʻyinda maydonga tushib, 20 ta gol va 20 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkichlar uni dunyoning eng xavfli hujumkor vakillaridan biriga aylantirdi.

“Men Michael Oliseʼning oʻyinidan hayratda emasman, chunki uni ancha vaqtdan beri kuzatib kelaman. Hamma uning iqtidorini koʻradi, lekin menga uning yetukligi koʻproq yoqadi. U hech qachon shoshilmaydi. Hatto vaqt boʻlmagan vaziyatda ham goʻyo vaqti koʻpdek harakat qiladi”, — deya taʼkidladi Patrice Evra. Uning fikricha, 24 yoshli futbolchi hozirda oʻzining eng gullagan davriga kirib bormoqda.

Hozirda Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida Kylian Mbappe, Ousmane Dembele va Bradley Barcola kabi yulduzlar bilan birga jahon chempionligi uchun kurashmoqda. Uning maydondagi kreativligi va jamoa uchun ishlash qobiliyati uni Didier Deschamps jamoasining ajralmas qismiga aylantirdi. Evraning soʻzlariga koʻra, agar futbolchi oʻzidagi gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqni saqlab qolsa, Fransiya uzoq yillar davomida kuchli yetakchiga ega boʻladi.

Real Madrid qiziqishi va transfer rekordlari

Oliseʼning ajoyib sport formasi Yevropaning boshqa gigantlari, xususan, Real Madrid eʼtiborini tortgan. Florentino Perez ushbu “galaktiko”ni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rekord darajadagi 223 million yevro sarflashga tayyor ekani aytilmoqda. Bunday astronomik summalar futbolchi zimmasiga ulkan masʼuliyat yuklashi tabiiy.

Futbol tarixida qisqa vaqt yorqin porlab, soʻngra soʻnib qolgan yulduzlar koʻp boʻlgan. Biroq Michael Oliseʼning hozirgi barqarorligi va professional yondashuvi uning uzoq vaqt choʻqqida qolishidan dalolat bermoqda. Hozircha u Bavariya va Fransiya terma jamoasi bilan yangi marralarni zabt etishni maqsad qilgan.

Michael OliseBavariyaReal MadridPatrice EvraFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorBugun, 17:30Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAlvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 17:18«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 17:16Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Bugun, 17:01Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 16:35Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiHarry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi