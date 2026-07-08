Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”
Germaniyaning Bavariya klubi va Fransiya terma jamoasining yosh yulduzi Michael Olise jahon futboli ommasini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Oʻzining maydondagi noodatiy harakatlari va sovuqqonligi bilan ajralib turadigan vinger nafaqat muxlislar, balki sobiq futbol afsonalari eʼtiborini ham qozongan. Fransiyalik sobiq himoyachi Patrice Evra yosh iqtidorning oʻyin uslubini yuqori baholab, uning kelajagi porloq ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Patrice Evra Goal.com nashriga bergan intervyusida Michael Oliseʼning “nonshalan” (bemalolxoʻjalik) uslubi aslida uning eng kuchli jihati ekanini tushuntirib berdi. Koʻpchilik buni masʼuliyatsizlik yoki ortiqcha boʻshashish deb hisoblasa-da, Evraning fikricha, bu sifat futbolchining vaziyatni toʻliq nazorat qilayotganidan dalolat beradi. Uning aytishicha, eng yaxshi oʻyinchilar qiyin narsalarni ham juda oddiy koʻrsata olishadi.
Yulduzlik darajasiga koʻtarilish yoʻliMichael Oliseʼning faoliyati qisqa vaqt ichida keskin yuqoriladi. 2021-yilda Angliya Chempionshipida, Reding safida toʻp surgan futbolchi, Kristal Pelas orqali Premyer-ligada oʻzini koʻrsatdi va Bavariya kabi grand jamoa safiga borib qoʻshildi. 2025-26 yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 52 oʻyinda maydonga tushib, 20 ta gol va 20 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkichlar uni dunyoning eng xavfli hujumkor vakillaridan biriga aylantirdi.
“Men Michael Oliseʼning oʻyinidan hayratda emasman, chunki uni ancha vaqtdan beri kuzatib kelaman. Hamma uning iqtidorini koʻradi, lekin menga uning yetukligi koʻproq yoqadi. U hech qachon shoshilmaydi. Hatto vaqt boʻlmagan vaziyatda ham goʻyo vaqti koʻpdek harakat qiladi”, — deya taʼkidladi Patrice Evra. Uning fikricha, 24 yoshli futbolchi hozirda oʻzining eng gullagan davriga kirib bormoqda.
Hozirda Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida Kylian Mbappe, Ousmane Dembele va Bradley Barcola kabi yulduzlar bilan birga jahon chempionligi uchun kurashmoqda. Uning maydondagi kreativligi va jamoa uchun ishlash qobiliyati uni Didier Deschamps jamoasining ajralmas qismiga aylantirdi. Evraning soʻzlariga koʻra, agar futbolchi oʻzidagi gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqni saqlab qolsa, Fransiya uzoq yillar davomida kuchli yetakchiga ega boʻladi.
Real Madrid qiziqishi va transfer rekordlariOliseʼning ajoyib sport formasi Yevropaning boshqa gigantlari, xususan, Real Madrid eʼtiborini tortgan. Florentino Perez ushbu “galaktiko”ni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rekord darajadagi 223 million yevro sarflashga tayyor ekani aytilmoqda. Bunday astronomik summalar futbolchi zimmasiga ulkan masʼuliyat yuklashi tabiiy.
Futbol tarixida qisqa vaqt yorqin porlab, soʻngra soʻnib qolgan yulduzlar koʻp boʻlgan. Biroq Michael Oliseʼning hozirgi barqarorligi va professional yondashuvi uning uzoq vaqt choʻqqida qolishidan dalolat bermoqda. Hozircha u Bavariya va Fransiya terma jamoasi bilan yangi marralarni zabt etishni maqsad qilgan.
…