Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»

·44·Sport
Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»

Misr terma jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Afrika vakili 79-daqiqagacha hisobda oldinda borgan, ammo so‘nggi daqiqalarda ketma-ket uchta gol o‘tkazib yuborgan edi.

Misr terma jamoasi agenti Exib Radjab ushbu mag‘lubiyatdan keyin jamoaning o‘yini bilan faxrlanish kerakligini ta’kidladi.

Misr sensatsiyaga juda yaqin keldi

1/8 final bahsida Misr amaldagi jahon chempioni Argentinaga qarshi kutilganidan ancha kuchli qarshilik ko‘rsatdi.

Jamoa 79-daqiqagacha hisobda oldinda bordi va turnirning eng katta sensatsiyalaridan birini amalga oshirishga yaqin turgan edi.

«Bunday o‘yinni hech kim kutmagandi»

Exib Radjabning fikricha, Misr terma jamoasi bu o‘yinda o‘z imkoniyatini maksimal darajada namoyish etdi.

«Menimcha, Misr termasidan bunday muvaffaqiyatli o‘yinni hech kim kutmagandi. Butun dunyo ko‘rdi — biz amalda jahon chempioni va tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biri o‘ynaydigan jamoani musobaqadan chiqarib yuborishga juda yaqin turdik», — dedi Radjab.

Bahsli vaziyatlar haqida gapirmadi

Argentina — Misr uchrashuvidan keyin hakamlik va ayrim epizodlar atrofida turli muhokamalar paydo bo‘lgan edi.

Biroq Radjab bu masalaga to‘xtalmaslikni ma’qul ko‘rdi.

«Afsuski, bu amalga oshmadi. Ayrim bahsli vaziyatlar haqida gapirishni istamayman», — dedi u.

«Bu bilan faxrlanishimiz kerak»

Radjab Misr terma jamoasi mundialda munosib ishtirok etganini alohida ta’kidladi.

«Misr terma jamoasi tarix yaratdi, biz bu bilan faxrlanishimiz kerak», — deya qo‘shimcha qildi u.

Misr musobaqani tark etgan bo‘lsa-da, Argentinaga qarshi o‘yin afrikaliklar uchun katta xarakter, jasorat va tarixiy qarshilik namunasi sifatida esda qoladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorBugun, 17:30Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAlvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 17:18«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 17:16Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Bugun, 16:53Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 16:35Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiHarry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi