Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»
Misr terma jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Afrika vakili 79-daqiqagacha hisobda oldinda borgan, ammo so‘nggi daqiqalarda ketma-ket uchta gol o‘tkazib yuborgan edi.
Misr terma jamoasi agenti Exib Radjab ushbu mag‘lubiyatdan keyin jamoaning o‘yini bilan faxrlanish kerakligini ta’kidladi.
Misr sensatsiyaga juda yaqin keldi
1/8 final bahsida Misr amaldagi jahon chempioni Argentinaga qarshi kutilganidan ancha kuchli qarshilik ko‘rsatdi.
Jamoa 79-daqiqagacha hisobda oldinda bordi va turnirning eng katta sensatsiyalaridan birini amalga oshirishga yaqin turgan edi.
«Bunday o‘yinni hech kim kutmagandi»
Exib Radjabning fikricha, Misr terma jamoasi bu o‘yinda o‘z imkoniyatini maksimal darajada namoyish etdi.
«Menimcha, Misr termasidan bunday muvaffaqiyatli o‘yinni hech kim kutmagandi. Butun dunyo ko‘rdi — biz amalda jahon chempioni va tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biri o‘ynaydigan jamoani musobaqadan chiqarib yuborishga juda yaqin turdik», — dedi Radjab.
Bahsli vaziyatlar haqida gapirmadi
Argentina — Misr uchrashuvidan keyin hakamlik va ayrim epizodlar atrofida turli muhokamalar paydo bo‘lgan edi.
Biroq Radjab bu masalaga to‘xtalmaslikni ma’qul ko‘rdi.
«Afsuski, bu amalga oshmadi. Ayrim bahsli vaziyatlar haqida gapirishni istamayman», — dedi u.
«Bu bilan faxrlanishimiz kerak»
Radjab Misr terma jamoasi mundialda munosib ishtirok etganini alohida ta’kidladi.
«Misr terma jamoasi tarix yaratdi, biz bu bilan faxrlanishimiz kerak», — deya qo‘shimcha qildi u.
Misr musobaqani tark etgan bo‘lsa-da, Argentinaga qarshi o‘yin afrikaliklar uchun katta xarakter, jasorat va tarixiy qarshilik namunasi sifatida esda qoladi.
…