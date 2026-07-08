1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildi

·0·Dunyo
1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildi

Xitoyning Guansi viloyatidagi Beydi tog‘i sayyohlik majmuasida tomoshabinlar hayratlanarli tomoshaga guvoh bo‘lishdi. Professional akrobatlar mashhur “G‘arbga sayohat” (Journey to the West) asaridagi qahramonlar obrazida ming metr balandlikdagi jarlik ustiga tortilgan arqon bo‘ylab chiqish namoyish etdi.

Sahna ko‘rinishida Tan sulolasi rohibi Syuantszan va uning uch nafar shogirdi gavdalantirildi. Akrobatlar baland jarlik uzra muvozanatni saqlagan holda harakatlanib, tomoshabinlarga unutilmas taassurot ulashdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalarni to‘pladi. Ko‘plab foydalanuvchilar ushbu lavhalarni sun’iy intellekt yordamida yaratilgan deb o‘ylagan bo‘lsa, boshqalar buni akrobatlarning yuksak mahorati va jasoratining yorqin namunasi sifatida baholadi.

Biroq Beydi tog‘i ma’muriyati namoyish mutlaqo haqiqiy ekanini tasdiqladi. Ularning ma’lum qilishicha, spektakl professional artistlar tomonidan har kuni to‘rt mahal namoyish etiladi. Xavfsizlik talablaridan kelib chiqib, oddiy sayyohlarning ushbu chiqishda ishtirok etishiga ruxsat berilmaydi.

Mazkur shou bugungi kunda Xitoydagi eng noodatiy va tomoshabop sayyohlik dasturlaridan biri sifatida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Bugun, 15:45Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Bugun, 15:30Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiZelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiBugun, 14:42YouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiYouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiBugun, 13:45Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaOna 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaBugun, 13:35139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdi139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdiBugun, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi