20,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayapti

·74·Dunyo
20,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayapti

Xitoylik Yu Szyansya qariyb o‘n yildan buyon dunyodagi eng uzun tabiiy kipriklar sohibi sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. Eng qizig‘i, uning kipriklari hali ham o‘sishda davom etmoqda. Shifokorlar bu holatga hozirgacha aniq ilmiy izoh topa olmagan.

Yu Szyansyaning nomi ilk bor 2016 yil 28 iyun kuni Ginnes rekordlari kitobiga kiritilgan. O‘shanda uning chap qovog‘idagi eng uzun kiprik 12,4 santimetrni tashkil qilgan. 2021 yilda qayta o‘lchov o‘tkazilgach, rekord yangilanib, kiprik uzunligi 20,5 santimetrga yetgani rasman qayd etildi. Bu ko‘rsatkich hozirgacha jahon rekordi hisoblanadi.

Qizil fonda ayol kishi o‘zining juda uzun kiprigini qo‘li bilan ushlab turibdi.

Kipriklari tez o‘sishni boshlagach, ayol shifokorlarga murojaat qilgan. Mutaxassislar bu holatni gormonal o‘zgarishlar, irsiyat yoki kasalliklar bilan bog‘lashga uringan, ammo tekshiruvlar biror sababni aniqlamagan. Oilasida ham bunday xususiyatga ega inson bo‘lmagani aytilmoqda.

Yu Szyansyaning o‘zi esa kipriklarining g‘ayrioddiy o‘sishini tog‘larda o‘tkazgan ma’naviy yolg‘izlik davridan keyin boshlangani bilan bog‘laydi. U buni nuqson emas, balki taqdirning in’omi deb hisoblaydi.

Rekordchining ta’kidlashicha, uzun kipriklar kundalik hayotiga xalaqit bermaydi. Aksincha, ular tufayli u ko‘z uchun kosmetik vositalardan deyarli foydalanmaydi. Yu

Qizil kiyimdagi ayol qo‘lida oyna ushlab turibdi.

Szyansya o‘zining o‘ziga xos tashqi ko‘rinishi bilan faxrlanishini va kipriklari hali ham o‘sishda davom etayotganini aytib, jahon rekordi yana yangilanishi mumkinligini istisno qilmadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildi1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildiBugun, 16:45Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Bugun, 15:45Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Bugun, 15:30Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiZelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiBugun, 14:42YouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiYouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiBugun, 13:45Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaOna 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaBugun, 13:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi