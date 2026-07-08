«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi

·41·Sport
«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi

Samarqandning «Dinamo» klubi mavsumning ikkinchi qismi oldidan tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda.

Klub yozgi transfer oynasida gvineyalik yarimhimoyachi Amadu Dumbuya bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi.

Shartnoma mavsum yakunigacha imzolandi

«Dinamo» matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, 23 yoshli futbolchi Samarqand klubiga erkin agent sifatida qo‘shildi.

Amadu Dumbuya bilan 2026 yilgi mavsum yakunigacha mo‘ljallangan shartnoma imzolangan.

«Klub yozgi transfer oynasida gvineyalik yarimhimoyachi Amadu Dumbuyani o‘z safiga qo‘shib olganini ma’lum qilamiz», — deyiladi klub xabarida.

Jamoaga Issiqko‘l yig‘inidan keyin qo‘shiladi

Yangi futbolchi «Dinamo» safiga jamoa Issiqko‘ldan Samarqandga qaytgach qo‘shiladi.

Klub mavsumning ikkinchi qismida natijalarni yaxshilash uchun tarkibni kuchaytirishga jiddiy e’tibor qaratmoqda.

Shvetsiya, Bolgariya va Qozog‘istonda o‘ynagan

Amadu Dumbuya faoliyatini Shvetsiyaning «Yurgorden» klubida boshlagan.

U 2023–2024 yillarda Bolgariyaning «Botev Plovdiv» jamoasida to‘p surgan. So‘nggi ikki yil davomida esa Qozog‘istonning yetakchi klublaridan biri «Aktobe» sharafini himoya qilgan.

«Dinamo» yangi legionerdan ko‘p narsa kutmoqda

Samarqandliklar Dumbuya hujum chizig‘ida jamoaga qo‘shimcha tezlik va raqobat olib kirishiga umid qilmoqda.

«Ishonamizki, Amadu Dumbuya o‘z o‘yinlari bilan barchaning ishonchini oqlaydi», — deya yozdi klub matbuot xizmati.

«Dinamo»ning navbatdagi transferi mavsumning ikkinchi qismi oldidan jamoa ambitsiyalari jiddiy ekanini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Voysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezamanVoysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezamanBugun, 18:13Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorBugun, 17:30Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAlvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 17:18Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Bugun, 17:01Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Bugun, 16:53Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi