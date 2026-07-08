«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi
Samarqandning «Dinamo» klubi mavsumning ikkinchi qismi oldidan tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda.
Klub yozgi transfer oynasida gvineyalik yarimhimoyachi Amadu Dumbuya bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi.
Shartnoma mavsum yakunigacha imzolandi
«Dinamo» matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, 23 yoshli futbolchi Samarqand klubiga erkin agent sifatida qo‘shildi.
Amadu Dumbuya bilan 2026 yilgi mavsum yakunigacha mo‘ljallangan shartnoma imzolangan.
«Klub yozgi transfer oynasida gvineyalik yarimhimoyachi Amadu Dumbuyani o‘z safiga qo‘shib olganini ma’lum qilamiz», — deyiladi klub xabarida.
Jamoaga Issiqko‘l yig‘inidan keyin qo‘shiladi
Yangi futbolchi «Dinamo» safiga jamoa Issiqko‘ldan Samarqandga qaytgach qo‘shiladi.
Klub mavsumning ikkinchi qismida natijalarni yaxshilash uchun tarkibni kuchaytirishga jiddiy e’tibor qaratmoqda.
Shvetsiya, Bolgariya va Qozog‘istonda o‘ynagan
Amadu Dumbuya faoliyatini Shvetsiyaning «Yurgorden» klubida boshlagan.
U 2023–2024 yillarda Bolgariyaning «Botev Plovdiv» jamoasida to‘p surgan. So‘nggi ikki yil davomida esa Qozog‘istonning yetakchi klublaridan biri «Aktobe» sharafini himoya qilgan.
«Dinamo» yangi legionerdan ko‘p narsa kutmoqda
Samarqandliklar Dumbuya hujum chizig‘ida jamoaga qo‘shimcha tezlik va raqobat olib kirishiga umid qilmoqda.
«Ishonamizki, Amadu Dumbuya o‘z o‘yinlari bilan barchaning ishonchini oqlaydi», — deya yozdi klub matbuot xizmati.
«Dinamo»ning navbatdagi transferi mavsumning ikkinchi qismi oldidan jamoa ambitsiyalari jiddiy ekanini ko‘rsatmoqda.
…