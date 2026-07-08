O‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydi

·60·O‘zbekiston
O‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydi

“O‘zgidromet” prognoziga ko‘ra, 9 iyul kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida quruq va juda issiq ob-havo saqlanib qoladi. Respublika bo‘ylab yog‘ingarchilik kutilmaydi, havo biroz bulutli bo‘ladi.

Kunduzgi havo harorati hududlarga qarab 35–43 daraja atrofida bo‘ladi. Eng yuqori harorat Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog‘istonda kuzatilishi prognoz qilinmoqda.

Shuningdek, ayrim hududlarda shamol tezligi kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.

Poytaxt Toshkentda ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 37–39 daraja issiq bo‘ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham quruq ob-havo saqlanib, harorat 35–40 daraja oralig‘ida bo‘lishi kutilmoqda.

Tog‘oldi va tog‘li hududlarda esa ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shu munosabat bilan “O‘zgidromet” 8–13 iyul kunlari mazkur hududlarda sel kelishi va suv toshqinlari yuzaga kelishi ehtimoli borligidan ogohlantirdi.

UzhydrometO'zbekistonToshkentBuxoroSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?Bugun, 17:06Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiJarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiBugun, 13:29Oltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiOltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiBugun, 13:26Tilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiTilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiBugun, 13:25Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiShavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiBugun, 13:04O‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladiO‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?