O‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydi
“O‘zgidromet” prognoziga ko‘ra, 9 iyul kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida quruq va juda issiq ob-havo saqlanib qoladi. Respublika bo‘ylab yog‘ingarchilik kutilmaydi, havo biroz bulutli bo‘ladi.
Kunduzgi havo harorati hududlarga qarab 35–43 daraja atrofida bo‘ladi. Eng yuqori harorat Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog‘istonda kuzatilishi prognoz qilinmoqda.
Shuningdek, ayrim hududlarda shamol tezligi kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.
Poytaxt Toshkentda ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 37–39 daraja issiq bo‘ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham quruq ob-havo saqlanib, harorat 35–40 daraja oralig‘ida bo‘lishi kutilmoqda.
Tog‘oldi va tog‘li hududlarda esa ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shu munosabat bilan “O‘zgidromet” 8–13 iyul kunlari mazkur hududlarda sel kelishi va suv toshqinlari yuzaga kelishi ehtimoli borligidan ogohlantirdi.
…